Новости Через 70 лет встреча в Дессау В начале ноября исполнилась семидесятая годовщина приезда немецких специалистов-самолётостроителей в Подберезье. Мало кто из них остался в живых, но живы многие из их детей, которые в Подберезье приехали малолетними, а то и просто родились в Подберезье, так что они его воспринимают, как свою Родину. Многие из них собрались 22-е октября в городе Дессау, откуда 70 лет назад их отправили в незнакомую, далёкую, новую страну – Россию. Именно в этот день в 1946 году в пять часов утра в дома специалистов приехали - советские офицеры и объявили им, что в течение дня надо собраться всей семьёй, чтобы ехать в Россию. Можно было везти с собой все личные вещи, а также мебель и даже автомобили (у кого они были). Для этого были предоставлены грузовики «Студебеккеры» и товарные вагоны. Советские солдаты помогали с погрузкой. А дальше был долгий путь на Восток и неизвестность – а как все будет на новом месте? А потом прибытие в посёлок Иваньково, о котором никто, никогда, ничего не слышал. Именно в этот день в 1946 году в пять часов утра в дома специалистов приехали - советские офицеры и объявили им, что в течение дня надо собраться всей семьёй, чтобы ехать в Россию. Можно было везти с собой все личные вещи, а также мебель и даже автомобили (у кого они были). Для этого были предоставлены грузовики «Студебеккеры» и товарные вагоны. Советские солдаты помогали с погрузкой. А дальше был долгий путь на Восток и неизвестность – а как все будет на новом месте? А потом прибытие в посёлок Иваньково, о котором никто, никогда, ничего не слышал. И вот, через семьдесят лет в городе Дессау состоялась встреча, приехавших не только с разных уголков Германии, но и из других стран мира более 200 немецких «подберезцев», -детей специалистов, а также их мужей и жён, достаточно наслышанных, чтобы и им тоже было интересно в ней участвовать. Инициатором и главным организатором этого своеобразного слета стал бывший мэр города Дессау Ханс-Георг Отто, который на всю свою жизнь оставил добрые впечатления о детских годах, проведенных в Иваньково. Позднее, после своего возвращения в Германию, в 1996 году он бывал в Дубне, посетил жителей финского дома, в котором сам когда-то проживал несколько лет со своими родителями, познакомился с музеем ДМЗ, где возглавлявший его тогда Геннадий Алексеевич Савельев познакомил с макетами самолётов, созданных немецкими специалистами. «70 лет назад, в силу исторических обстоятельств вашим ближайшим родственникам пришлось жить и работать на территории современной Дубны, в поселке Иваньково, и создавать вместе со своими советскими коллегами современную по тем временам авиационную технику. Разработанные при их активном участии самолёты пусть тогда не были запущены в серийное производство, но появившиеся уникальные инженерные, технологические и конструкторские решения стали впоследствии применяться в советской и немецкой авиационных практиках. Тем самым, впервые в истории нашего города был реализован опыт продуктивного международного сотрудничества, развитый позднее в рамках советско-германских отношений и в других сферах… Участниками и встречи было тепло воспринято приветствие из Дубны от исполняющего обязанности председателя Совета депутатов города Михаила Подлесного: Жизнь немецких граждан в Иваньково проходила в непростое послевоенное время, но, несмотря на все его сложности, здесь появлялись ростки добрых отношений между нашими народами. Гуманистические начала брали верх над ненавистью и отчуждением, воплощались в заботе о социальном благополучии немецких специалистов и их семей. Особым вниманием были окружены дети, для которых были созданы условия для учебы и творческого развития. И в этом еще один урок того исторического периода. Сегодня, через семь десятилетий, мы оцениваем его, как заметную веху в становлении и развитии нашего авиапредприятия и наукограда Дубна.

Полученный от немецких специалистов опыт организации производства, инженерной и конструкторской работы был положительно воспринят советским персоналом, и в дальнейшем использовался в практической деятельности авиазавода по созданию новейших образцов советской военной техники. Вместе с тем, эти годы дали возможность немецким специалистам работать по избранной специальности, что позволило им сохранить свою квалификацию, профессиональные навыки, пригодившиеся уже по возвращению в Германию и при восстановлении ее из руин войны.

Желаю Вам, господа, а в вашем лице вашим семьям, родным и близким здоровья, благополучия и процветания. Надеюсь, что всё то доброе отношение к нашему городу и нашей стране, которое Вы сохранили в Ваших сердцах, передали детям и внукам, послужит благородному делу укрепления дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и ФРГ, и может стать хорошей основой для установления всесторонних контактов между Дубной и Дессау.»

Конечно на встрече было много живых и теплых воспоминаний. Особенно среди приехавших в Дассау одноклассников. Ведь многие дети немецких специалистов учились вместе в школе, которая для них была специально построена, где позднее размещалась школа №3 г. Дубны. Некоторые выпускники этой школы, получившие аттестат зрелости ещё до возвращения в Германию, продолжили своё обучение в советских вузах. Кроме личных встреч, обменов впечатлениями и фотографиями, участники встречи представили также доклады о быте и деятельности немецких специалистов в Подберезье, в частности о многообразных культурных мероприятиях, а также о самой работе по разработке новых самолетов и о следе, который немецкие специалисты оставили в советском самолетостроении. Текст письма был вручен присутствовавшему на ней мэру г. Дессау Петеру Курасу.Конечно на встрече было много живых и теплых воспоминаний. Особенно среди приехавших в Дассау одноклассников. Ведь многие дети немецких специалистов учились вместе в школе, которая для них была специально построена, где позднее размещалась школа №3 г. Дубны. Некоторые выпускники этой школы, получившие аттестат зрелости ещё до возвращения в Германию, продолжили своё обучение в советских вузах. Кроме личных встреч, обменов впечатлениями и фотографиями, участники встречи представили также доклады о быте и деятельности немецких специалистов в Подберезье, в частности о многообразных культурных мероприятиях, а также о самой работе по разработке новых самолетов и о следе, который немецкие специалисты оставили в советском самолетостроении. Участники встречи в своем ответном послании дубненскому Совету депутатов написали: «Глубокоуважаемый господин Подлесный, присланное Вами приветствие очень порадовало участников нашей встречи - детей немецких специалистов, приехавших 70 лет назад в поселок Иваньково. Это приветствие мы передали также мэру города Дессау, господину Петеру Курас, и он дал согласие на то, чтобы мы еще раз подняли вопрос о возможных контактах между нашими городами. Возможным и хорошим началом таких контактов могло бы стать установление связи между нашими музеями: музеем в Дубна-3 и музеем Техники имени Хуго Юнкерса в Дессау. С нашей стороны это не представляло бы никаких затруднений. Связь можно было бы установить немедленно и без формального голосования городского Совета. Организатор нашей встречи, Ханс-Георг Отто, который с 1994-го по 2006 год, сам был мэром города Дессау, всё ещё является членом городского Совета и будет продолжать переговоры с нынешним мэром.» Участники встречи в своем ответном послании дубненскому Совету депутатов написали: Стоит заметить, что Ханс-Георг Отто намерен летом будущего года посетить Дубну, чтобы показать своей дочери и внукам те места, где проходило его детство и установить непосредственные контакты с представителями Дубны. Может быть, к тому времени уже будут возможны конкретные обсуждения установления тесных дружеских контактов между Дубной и Дессау. В.Б. фон Шлиппе, профессор, выпускник школы №1 Иваньково

Н.Н. Прислонов, доцент университета «Дубна»

Фото: Альфредо Пааша, Х. Вокке



В.Б. фон Шлиппе, профессор, выпускник школы №1 ИваньковоН.Н. Прислонов, доцент университета «Дубна»Фото: Альфредо Пааша, Х. Вокке Материалы по теме: Тридцатка В Мой Мир Share