На этой неделе

• 80 лет назад, в 1936 г., на Иваньковской ГЭС закончен монтаж двух 150-тонных портальных кранов.

• в 1960 г. была организована дубненская городская секция рыболовов-любителей.

• 10 лет назад, в 2006 г., участвуя в престижном соревновании на Кубок Федерации настольного тенниса России среди юношей и девушек 1992 г.р. и моложе дубниненский спортсмен А. Желубенков стал обладателем кубка в парном разряде и завоевал медаль в смешанном разряде.

• 60 лет со дня рождения Н.Н. Малышева, известного организатора и пропагандиста спорта, тренера, подготовившего целую плеяду спортсменов, ставших чемпионами России, Европы и мира, директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования ДЮСШ «Руслан».• в 1977 г. образованы детские ясли-сад №2 «Росинка» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №2 «Росинка»).• в 2015 г. в ходе военной операции России в Сирии против боевиков так называемого Исламского государства состоялось первое боевое применение созданных конструкторским коллективом ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка крылатых ракет Х-555 и Х-101, доставленных стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160.

• 35 лет назад, в 1981 г., впервые в СССР в г. Дубне проведен Международный симпозиум по поляризационным явлениям при высоких энергиях.

• день рождения Л.Ф. Жидковой, кандидата исторических наук, известного историка-краеведа, автора первых научных работ по истории г.Дубны.• в 1978 г. на ленинградском заводе им. Жданова (ныне – «Северная верфь») спущен на воду первый в СССР эсминец проекта 956 «Современный», оснащенный противокорабельным комплексом 3М-80 «Москит».

• 50 лет назад, в 1966 г., в г. Дубне состоялась совместная конференция физиков и философов страны, посвященная 40-летию открытия квантовой механики.

• в 1973 г. решением Исполкома городского Совета депутатов трудящихся новая улица в микрорайоне Большой Волги, где началось строительство многоэтажных домов для сотрудников завода «Тензор», названа улицей Энтузиастов.• в 2008 г. в микрорайоне Большая Волга начала работать взрослая поликлиника, что кардинальным образом улучшило медицинское обслуживание населения в городе.

• 70 лет назад, в 1946 г., на заводе №1 Минавиапрома СССР в пос. Иваньково образованы два экспериментальных конструкторских бюро, которые возглавили немецкие авиаконструкторы Г. Бааде и Х. Рессинг, а с советской стороны – П.Н. Обрубов и А.Я. Березняк.• в 2003 г. начала функционировать созданная по программе развития города как наукограда Российской Федерации единая городская информационно-образовательная сеть г. Дубны.• в 2008 г. начал работать Конгресс-центр Особой экономической зоны «Дубна».• в 2009 г., в столице Казахстана г. Астане подписан Протокол о намерениях в установлении побратимских отношений между городами Курчатов (Республика Казахстан) и Дубна (Российская Федерация).