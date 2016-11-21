«Идель» - 25 лет!

В далёком 1991 году из простого человеческого желания пообщаться вспомнить историю, культуру, родной язык родилась идея создания Татаро-башкирского культурного общества. У истоков этого объединения стояли Ш.З. Сайфулин, Б.Т. Бикбова и Ф.Ш. Мухтасаров. Вот уже четверть века в наукограде Дубна не только существует, но и процветает ТБКО «Идель».

Все эти годы на различных площадках Дубны ведётся постоянная просветительская работа по формированию культуры межнационального общения. В рамках этого объединения представители землячества посещают курсы изучения Корана и арабского языка. На основе национальных традиций организуют многочисленные выставки, конкурсы рисунков, проводят для детей и взрослых тематические мастер-классы, широко отмечают свой знаменитый Сабантуй. В формате Круглого стола проводят обсуждение важнейших вопросов межнационального согласия.

В этом году отмечается 25-летие ТБКО «Идель». 26 ноября в ДК «Мир» пройдёт праздник татарской культуры, посвящённый этой знаменательной дате.

В Малом зале участники праздника и гости обсудят роль местных национально-культурных объединений в сфере межнационального общения.

В Выставочном зале можно будет познакомиться с экспозицией детских творческих работ «Я рисую мир» и поучаствовать в конкурсе «Рисуем татарский костюм». Там же будет развёрнута фотовыставка «Нам-25» и экспозиция предметов декоративно-прикладного творчества.

В фойе будет работать выставка-продажа национальной сувенирной продукции.Торжественный концерт с участием артистов Москвы и Подмосковья можно будет посмотреть в Большом зале ДК «Мир».

Рэхим итегез! – говорят организаторы праздника.

Мероприятия начинаются в 12.00Вход свободный

Справки по телефонам 212-23-80, 215-62-17P/S

Сергей Гор