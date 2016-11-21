На этой неделе

• 80 лет со дня рождения В.П. Ширикова, известного специалиста в области использования информационных систем в физических исследованиях, доктора физико-математических наук, научного сотрудника ОИЯИ, лауреата Премии Правительства РФ.• в 1963 г. после широкого обсуждения в трудовых коллективах города на совместном расширенном заседании бюро Дубненского горкома КПСС и Исполкома городского Совета депутатов трудящихся одобрен Генеральный план развития города до 1980 года и принята архитектурно-планировочная структура города.• в 1999 г., открыт памятник почетному гражданину города, академику, Герою Социалистического труда Г.Н. Флерову (скульптор – заслуженный художник Армении М. Сагателян).

• 5 лет назад, в 2011 г., по итогам 23 международной выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» промышленная компания компания «Экомебель» была награждена дипломом и золотой медалью в номинациях «Лучшая дизайнерская разработка» и «Мебель специальная».

• 15 лет назад, в 1986 г.:- по инициативе ГК ВЛКСМ в городе проведен антивоенный референдум «Время действовать»;- впервые проведен городской вечер помоловки.

• 15 лет назад, в 2006 г., в г. Дубне проведен I фестиваль студенческих театров России «Летящая по волнам».

• в 1953 г. создан Отдел рабочего снабжения ОИЯИ – до 1993 г. ведущая торговая организация в г. Дубне.• в 1957 г. образованы детские ясли №4 «Огонек» (ныне – центр развития ребенка – детский сад №29 «Огонек»).• 35 лет назад, в 1981 г.:- постановлением Президиума Академии наук СССР за цикл работ по криостатам растворения изотопа гелия-3 в гелий-4 для достижения сверхнизких температур начальник сектора ЛЯП ОИЯИ Б.С. Неганов отмечен премией им. М.В. Ломоносова;- в Доме ученых ОИЯИ состоялся устный выпуск газеты «Комсомольская правда» организаторами которого стал известный журналист Я. Голованов и редакция газеты «Дубна: наука, сотрудничество, прогресс».• в 1982 г. в состав Северного флота введен второй эсминец проекта 956 «Отчаянный», оснащенный противокорабельным комплексом 3М-80 «Москит».• 15 лет назад, в 2001 г., началось регулярное движение автотранспорта на участке проспекта Боголюбова, соединившем Черную речку и Большую Волгу.

• день рождения Н.Я. Ростунковой, известного педагога общего образования, учителя начальных классов, отличника образования РСФСР.• день рождения Л.В. Масленниковой, известного работника здравоохранения, ветерана Дубненской центральной городской больницы, отличника здравоохранения РСФСР.• 50 лет назад, в 1966 г., коллективу ОРСа ОИЯИ вручено переходящее Красное знамя за победу в социалистическом соревновании среди предприятий торговли Министерства среднего машиностроения СССР в III квартале.

• 50 лет назад, в 1966 г., в ДК ОИЯИ начал работать музыкальный лекторий для старшеклассников «Встречи с прекрасным», в рамках которого проводились циклы концертов с участием известных композиторов и исполнителей.• в 2013 г. в ходе визита в г. Дубну делегации г. Нова- Горица (Республика Словения) подписан протокол о сотрудничестве двух городов, заложивший основу для установления между ними побратимских связей.

• 80 лет со дня рождения Н.А. Иванова, почетного сотрудника ОИЯИ, заслуженного юриста Российской Федерации.• в 2003 г. городской Совет депутатов утвердил символы города – герб, флаг и гимн.