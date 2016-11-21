21 ноября
• 80 лет со дня рождения В.П. Ширикова, известного специалиста в области использования информационных систем в физических исследованиях, доктора физико-математических наук, научного сотрудника ОИЯИ, лауреата Премии Правительства РФ.
• в 1963 г. после широкого обсуждения в трудовых коллективах города на совместном расширенном заседании бюро Дубненского горкома КПСС и Исполкома городского Совета депутатов трудящихся одобрен Генеральный план развития города до 1980 года и принята архитектурно-планировочная структура города.
• в 1999 г., открыт памятник почетному гражданину города, академику, Герою Социалистического труда Г.Н. Флерову (скульптор – заслуженный художник Армении М. Сагателян).
21–25 ноября
• 5 лет назад, в 2011 г., по итогам 23 международной выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» промышленная компания компания «Экомебель» была награждена дипломом и золотой медалью в номинациях «Лучшая дизайнерская разработка» и «Мебель специальная».
22 ноября
• 15 лет назад, в 1986 г.:
- по инициативе ГК ВЛКСМ в городе проведен антивоенный референдум «Время действовать»;
- впервые проведен городской вечер помоловки.
23–25 ноября
• 15 лет назад, в 2006 г., в г. Дубне проведен I фестиваль студенческих театров России «Летящая по волнам».
24 ноября
• в 1953 г. создан Отдел рабочего снабжения ОИЯИ – до 1993 г. ведущая торговая организация в г. Дубне.
• в 1957 г. образованы детские ясли №4 «Огонек» (ныне – центр развития ребенка – детский сад №29 «Огонек»).
• 35 лет назад, в 1981 г.:
- постановлением Президиума Академии наук СССР за цикл работ по криостатам растворения изотопа гелия-3 в гелий-4 для достижения сверхнизких температур начальник сектора ЛЯП ОИЯИ Б.С. Неганов отмечен премией им. М.В. Ломоносова;
- в Доме ученых ОИЯИ состоялся устный выпуск газеты «Комсомольская правда» организаторами которого стал известный журналист Я. Голованов и редакция газеты «Дубна: наука, сотрудничество, прогресс».
• в 1982 г. в состав Северного флота введен второй эсминец проекта 956 «Отчаянный», оснащенный противокорабельным комплексом 3М-80 «Москит».
• 15 лет назад, в 2001 г., началось регулярное движение автотранспорта на участке проспекта Боголюбова, соединившем Черную речку и Большую Волгу.
25 ноября
• день рождения Н.Я. Ростунковой, известного педагога общего образования, учителя начальных классов, отличника образования РСФСР.
• день рождения Л.В. Масленниковой, известного работника здравоохранения, ветерана Дубненской центральной городской больницы, отличника здравоохранения РСФСР.
• 50 лет назад, в 1966 г., коллективу ОРСа ОИЯИ вручено переходящее Красное знамя за победу в социалистическом соревновании среди предприятий торговли Министерства среднего машиностроения СССР в III квартале.
26 ноября
«День провозглашения Республики» –национальный праздник Монголии, страны-участницы ОИЯИ
• 50 лет назад, в 1966 г., в ДК ОИЯИ начал работать музыкальный лекторий для старшеклассников «Встречи с прекрасным», в рамках которого проводились циклы концертов с участием известных композиторов и исполнителей.
• в 2013 г. в ходе визита в г. Дубну делегации г. Нова- Горица (Республика Словения) подписан протокол о сотрудничестве двух городов, заложивший основу для установления между ними побратимских связей.
27 ноября
• 80 лет со дня рождения Н.А. Иванова, почетного сотрудника ОИЯИ, заслуженного юриста Российской Федерации.
• в 2003 г. городской Совет депутатов утвердил символы города – герб, флаг и гимн.
21-11-2016