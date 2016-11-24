Техническое устройство для перемещения людей и грузов по вертикали называется лифтом. У нас в Дубне это техническое средство начали устанавливать в период застройки города 9-и этажными домами.
Сразу же после того, как прошла приватизация жилых помещений, их собственникам начали вдалбливать в головы, что все находящееся внутри домов имущество, включая и лифтовое оборудование, является собственностью жильцов данного дома. Когда тебе каждый день напоминают о том, что находящиеся вне твоей квартиры лестничные пролёты, стены, мусоропроводы, арматура освещения, антенны, почтовые ящики, входные двери с кодовыми замками, домофоны и даже земля в пределах кадастровых границ – твое, начинаешь этому верить. Со временем, к неким суммам на ремонт, замену и просто на поддержание в нормальном состоянии всего этого, начинаешь относиться как к должному. То есть поверив, что в этом общем имуществе дома есть какие-то твои права, а с ними и некие обязанности, начинаешь отчислять в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов взносы.
Например, деньги на замену лифта. Ресурс пассажирского лифта 25 лет. После этого лифт полежит замене.
Для справки. В 2016 году в городе Дубна замене подлежали: 13 пассажирских и 6 грузовых лифтов на Боголюбова 15; 6 лифтов на Боголюбова 31; по одному на 9 Мая в домах 8 и 10; 4 - на Попова 7; 5 - на Карла Маркса 18; 6 - на Тверской 4; 2 - на Моховой 13; 10 - на Энтузиастов 3Б. Все эти дома построены в конце 80-х годов, и лифты выработали свой ресурс. На их замену было выделено более 90 млн рублей. Замена одного пассажирского лифта с учетом монтажных работ стоит примерно 1,6 млн рублей, грузового – 2,2 млн рублей.
«Я вам не скажу за всю» Дубну, а вот на общем собрании жильцов дома 3Б ул. Энтузиастов было принято решение о начале этих работ. Представителем УК «Управдом Дубна» были названы сроки – сентябрь 2016г. Работы, правда, начались в конце октября с доставки и выгрузки 10 комплектов нового оборудования перед входными группами дома, и с остановки старых лифтов для их последующего демонтажа. Лифты, по какой-то причине отключили во всех 10 подъездах одновременно, хотя демонтажные и монтажные работы во всех подъездах одновременно вести, вряд ли возможно, и любой специалист это подтвердит. В итоге, пожилые и молодые, с детьми и сумками жители поднимаются на свои этажи пешком, эксплуатирующие это оборудование городские специализированные организации на это время остались без части своей работы, а значит и без денег.
Выходящие из подъездов дома или входящие в него собственники не могли не видеть, что их новая, дорогостоящая собственность, оплаченная фондом капитального ремонта МКД, который сформирован из их кровных, лежит под открытым небом с переменной облачностью, под дождём и мокрым снегом.
Не могли они также не заметить, что демонтированный лифт (тоже их собственность) уже в виде металлолома бережно хранится на лестничных площадках в подъезде. Правда, хранилась она недолго. Была как-то неожиданно быстро перемещена на уличную площадку перед подъездом, и так оперативно куда-то и вывезена, что собственники и глазом моргнуть не успели.
Что же они проморгали? Это ещё советского производства двигатель с редуктором на станине с наличием чугуна, стали и цветных металлов весом порядка 500кГ, 9 шахтных и 1 дверь кабины весом до 10 кг каждая. К этому следует добавить стальной каркас кабины с оборудованием, подвесной кабель и жгуты медных и алюминиевых проводов проложенных в шахте почти в 30 метров высотой. Стальные тросы более 100 м, плюс станция управления с реле и контакторами с медными обмотками и посеребрёнными контактами. А ещё оборудование шахты лифта, стальные пружины приямка, это стальной уголок 50х50х5 и 63х63х5 разной длинны...
И это далеко не полный перечень того, что находится в машинном отделении, шахте и приямке лифта одного только подъезда. Кстати, общим весом, по прикидке специалистов, порядка 1 тонны. Напомним, что дом 3Б по улице Энтузиастов 10-и подъездный. Заметим также, что никто из жителей дома не давал согласие на экспроприацию своей собственности. Есть подозрение, что и по остальным адресам (смотрите список выше) согласие собственников на безвозмездную передачу отслуживших свои сроки лифтов и коммунальщиками, и привлечёнными к работам подрядчиками, вряд ли, было получено. А ведь за всё это жители могли бы получить немалые деньги и использовать их для нужд своих домов.
Например, жильцы первого подъезда дома 3Б на Энтузиастов письменно обращались в УК «Управдом Дубна» с просьбой смонтировать вокруг газонов, детской площадки и тротуаров около подъезда ограждение, дабы обеспечить движение пешеходов по тротуарам и сохранить высаженные этой осенью молодые деревца в рамках акции «Посади своё дерево». Как бы пригодились для этого те же самые металлические уголки в качестве столбиков для ограждения. Если и не сами материалы, то в крайнем случае средства, полученные от сданного металлолома можно было бы потратить на благоустройство территории или замену освещения дворов и прочие первоочередные цели. И не в каком-то светлом «завтра», а в реальном, жизненно необходимом для комфорта и безопасности людей «сегодня».
Но о том, как бы они хотели распорядиться своим, пусть и отработавшим своё имуществом, управляющие домом коммунальщики спросить забыли. Или не захотели. В итоге, тротуары заняты машинами, газоны вытоптаны, саженцы поломаны, а работы монтажников уже недели две не видно и не слышно.