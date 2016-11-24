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Со временем, к неким суммам на ремонт, замену и просто на поддержание в нормальном состоянии всего этого, начинаешь относиться как к должному. То есть поверив, что в этом общем имуществе дома есть какие-то твои права, а с ними и некие обязанности, начинаешь отчислять в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов взносы. Сразу же после того, как прошла приватизация жилых помещений, их собственникам начали вдалбливать в головы, что все находящееся внутри домов имущество, включая и лифтовое оборудование, является собственностью жильцов данного дома. Когда тебе каждый день напоминают о том, что находящиеся вне твоей квартиры лестничные пролёты, стены, мусоропроводы, арматура освещения, антенны, почтовые ящики, входные двери с кодовыми замками, домофоны и даже земля в пределах кадастровых границ – твое, начинаешь этому верить. Со временем, к неким суммам на ремонт, замену и просто на поддержание в нормальном состоянии всего этого, начинаешь относиться как к должному. То есть поверив, что в этом общем имуществе дома есть какие-то твои права, а с ними и некие обязанности, начинаешь отчислять в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов взносы. Например, деньги на замену лифта. Ресурс пассажирского лифта 25 лет. После этого лифт полежит замене. Например, деньги на замену лифта. Ресурс пассажирского лифта 25 лет. После этого лифт полежит замене. Для справки. В 2016 году в городе Дубна замене подлежали: 13 пассажирских и 6 грузовых лифтов на Боголюбова 15; 6 лифтов на Боголюбова 31; по одному на 9 Мая в домах 8 и 10; 4 - на Попова 7; 5 - на Карла Маркса 18; 6 - на Тверской 4; 2 - на Моховой 13; 10 - на Энтузиастов 3Б. Все эти дома построены в конце 80-х годов, и лифты выработали свой ресурс. На их замену было выделено более 90 млн рублей. Замена одного пассажирского лифта с учетом монтажных работ стоит примерно 1,6 млн рублей, грузового – 2,2 млн рублей. Для справки. В 2016 году в городе Дубна замене подлежали: 13 пассажирских и 6 грузовых лифтов на Боголюбова 15; 6 лифтов на Боголюбова 31; по одному на 9 Мая в домах 8 и 10; 4 - на Попова 7; 5 - на Карла Маркса 18; 6 - на Тверской 4; 2 - на Моховой 13; 10 - на Энтузиастов 3Б. Все эти дома построены в конце 80-х годов, и лифты выработали свой ресурс. На их замену было выделено более 90 млн рублей. Замена одного пассажирского лифта с учетом монтажных работ стоит примерно 1,6 млн рублей, грузового – 2,2 млн рублей. «Я вам не скажу за всю» Дубну, а вот на общем собрании жильцов дома 3Б ул. Энтузиастов было принято решение о начале этих работ. Представителем УК «Управдом Дубна» были названы сроки – сентябрь 2016г. Работы, правда, начались в конце октября с доставки и выгрузки 10 комплектов нового оборудования перед входными группами дома, и с остановки старых лифтов для их последующего демонтажа. Лифты, по какой-то причине отключили во всех 10 подъездах одновременно, хотя демонтажные и монтажные работы во всех подъездах одновременно вести, вряд ли возможно, и любой специалист это подтвердит. В итоге, пожилые и молодые, с детьми и сумками жители поднимаются на свои этажи пешком, эксплуатирующие это оборудование городские специализированные организации на это время остались без части своей работы, а значит и без денег. «Я вам не скажу за всю» Дубну, а вот на общем собрании жильцов дома 3Б ул. Энтузиастов было принято решение о начале этих работ. Представителем УК «Управдом Дубна» были названы сроки – сентябрь 2016г. Работы, правда, начались в конце октября с доставки и выгрузки 10 комплектов нового оборудования перед входными группами дома, и с остановки старых лифтов для их последующего демонтажа. Лифты, по какой-то причине отключили во всех 10 подъездах одновременно, хотя демонтажные и монтажные работы во всех подъездах одновременно вести, вряд ли возможно, и любой специалист это подтвердит. В итоге, пожилые и молодые, с детьми и сумками жители поднимаются на свои этажи пешком, эксплуатирующие это оборудование городские специализированные организации на это время остались без части своей работы, а значит и без денег. Выходящие из подъездов дома или входящие в него собственники не могли не видеть, что их новая, дорогостоящая собственность, оплаченная фондом капитального ремонта МКД, который сформирован из их кровных, лежит под открытым небом с переменной облачностью, под дождём и мокрым снегом. Выходящие из подъездов дома или входящие в него собственники не могли не видеть, что их новая, дорогостоящая собственность, оплаченная фондом капитального ремонта МКД, который сформирован из их кровных, лежит под открытым небом с переменной облачностью, под дождём и мокрым снегом. Не могли они также не заметить, что демонтированный лифт (тоже их собственность) уже в виде металлолома бережно хранится на лестничных площадках в подъезде. Правда, хранилась она недолго. Была как-то неожиданно быстро перемещена на уличную площадку перед подъездом, и так оперативно куда-то и вывезена, что собственники и глазом моргнуть не успели. Не могли они также не заметить, что демонтированный лифт (тоже их собственность) уже в виде металлолома бережно хранится на лестничных площадках в подъезде. Правда, хранилась она недолго. Была как-то неожиданно быстро перемещена на уличную площадку перед подъездом, и так оперативно куда-то и вывезена, что собственники и глазом моргнуть не успели. Что же они проморгали? Это ещё советского производства двигатель с редуктором на станине с наличием чугуна, стали и цветных металлов весом порядка 500кГ, 9 шахтных и 1 дверь кабины весом до 10 кг каждая. К этому следует добавить стальной каркас кабины с оборудованием, подвесной кабель и жгуты медных и алюминиевых проводов проложенных в шахте почти в 30 метров высотой. Стальные тросы более 100 м, плюс станция управления с реле и контакторами с медными обмотками и посеребрёнными контактами. А ещё оборудование шахты лифта, стальные пружины приямка, это стальной уголок 50х50х5 и 63х63х5 разной длинны... Что же они проморгали? Это ещё советского производства двигатель с редуктором на станине с наличием чугуна, стали и цветных металлов весом порядка 500кГ, 9 шахтных и 1 дверь кабины весом до 10 кг каждая. К этому следует добавить стальной каркас кабины с оборудованием, подвесной кабель и жгуты медных и алюминиевых проводов проложенных в шахте почти в 30 метров высотой. Стальные тросы более 100 м, плюс станция управления с реле и контакторами с медными обмотками и посеребрёнными контактами. А ещё оборудование шахты лифта, стальные пружины приямка, это стальной уголок 50х50х5 и 63х63х5 разной длинны... И это далеко не полный перечень того, что находится в машинном отделении, шахте и приямке лифта одного только подъезда. Кстати, общим весом, по прикидке специалистов, порядка 1 тонны. Напомним, что дом 3Б по улице Энтузиастов 10-и подъездный. Заметим также, что никто из жителей дома не давал согласие на экспроприацию своей собственности. Есть подозрение, что и по остальным адресам (смотрите список выше) согласие собственников на безвозмездную передачу отслуживших свои сроки лифтов и коммунальщиками, и привлечёнными к работам подрядчиками, вряд ли, было получено. А ведь за всё это жители могли бы получить немалые деньги и использовать их для нужд своих домов. И это далеко не полный перечень того, что находится в машинном отделении, шахте и приямке лифта одного только подъезда. Кстати, общим весом, по прикидке специалистов, порядка 1 тонны. Напомним, что дом 3Б по улице Энтузиастов 10-и подъездный. Заметим также, что никто из жителей дома не давал согласие на экспроприацию своей собственности. Есть подозрение, что и по остальным адресам (смотрите список выше) согласие собственников на безвозмездную передачу отслуживших свои сроки лифтов и коммунальщиками, и привлечёнными к работам подрядчиками, вряд ли, было получено. А ведь за всё это жители могли бы получить немалые деньги и использовать их для нужд своих домов. Например, жильцы первого подъезда дома 3Б на Энтузиастов письменно обращались в УК «Управдом Дубна» с просьбой смонтировать вокруг газонов, детской площадки и тротуаров около подъезда ограждение, дабы обеспечить движение пешеходов по тротуарам и сохранить высаженные этой осенью молодые деревца в рамках акции «Посади своё дерево». Как бы пригодились для этого те же самые металлические уголки в качестве столбиков для ограждения. Если и не сами материалы, то в крайнем случае средства, полученные от сданного металлолома можно было бы потратить на благоустройство территории или замену освещения дворов и прочие первоочередные цели. И не в каком-то светлом «завтра», а в реальном, жизненно необходимом для комфорта и безопасности людей «сегодня». Например, жильцы первого подъезда дома 3Б на Энтузиастов письменно обращались в УК «Управдом Дубна» с просьбой смонтировать вокруг газонов, детской площадки и тротуаров около подъезда ограждение, дабы обеспечить движение пешеходов по тротуарам и сохранить высаженные этой осенью молодые деревца в рамках акции «Посади своё дерево». Как бы пригодились для этого те же самые металлические уголки в качестве столбиков для ограждения. Если и не сами материалы, то в крайнем случае средства, полученные от сданного металлолома можно было бы потратить на благоустройство территории или замену освещения дворов и прочие первоочередные цели. И не в каком-то светлом «завтра», а в реальном, жизненно необходимом для комфорта и безопасности людей «сегодня». Но о том, как бы они хотели распорядиться своим, пусть и отработавшим своё имуществом, управляющие домом коммунальщики спросить забыли. Или не захотели. В итоге, тротуары заняты машинами, газоны вытоптаны, саженцы поломаны, а работы монтажников уже недели две не видно и не слышно. Но о том, как бы они хотели распорядиться своим, пусть и отработавшим своё имуществом, управляющие домом коммунальщики спросить забыли. Или не захотели. В итоге, тротуары заняты машинами, газоны вытоптаны, саженцы поломаны, а работы монтажников уже недели две не видно и не слышно. Сергей Гор



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