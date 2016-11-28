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• день рождения Т.Н. Прейзендорф, известного организатора общего образования, директора гимназии №8 им. Н.Н. Боголюбова, почетного работника общего образования Российской Федерации, кавалера почетного знака «За заслуги перед Дубной».

• 60 лет со дня рождения А.Е. Ушакова, известного организатора научно-производственной деятельности и ученого в сфере разработки современных композиционных материалов, доктора технических наук, председателя правления ООО ПО «АпАТэК-Дубна», заслуженного деятеля науки и техники Московской области.

• в 1967 г. вышло постановление Совета Министров СССР, определившее коллективу МКБ «Радуга» задачу по модификации ракеты Х-22 для нового авиационного комплекса К-22Н, создаваемого на базе самолета Ту-22КМ.

• в 1982 г. успешно завершились государственные испытания ракетного комплекса «Москит», разработанного в МКБ «Радуга».

• в 2005 г. по результатам конкурса г. Дубна получил статус Особой экономической зоны технико-внедренческого типа.

• в 2006 г. создано ОАО «ОЭЗ технико-внедренческого типа “Дубна”». • день рождения Т.Н. Прейзендорф, известного организатора общего образования, директора гимназии №8 им. Н.Н. Боголюбова, почетного работника общего образования Российской Федерации, кавалера почетного знака «За заслуги перед Дубной».• 60 лет со дня рождения А.Е. Ушакова, известного организатора научно-производственной деятельности и ученого в сфере разработки современных композиционных материалов, доктора технических наук, председателя правления ООО ПО «АпАТэК-Дубна», заслуженного деятеля науки и техники Московской области.• в 1967 г. вышло постановление Совета Министров СССР, определившее коллективу МКБ «Радуга» задачу по модификации ракеты Х-22 для нового авиационного комплекса К-22Н, создаваемого на базе самолета Ту-22КМ.• в 1982 г. успешно завершились государственные испытания ракетного комплекса «Москит», разработанного в МКБ «Радуга».• в 2005 г. по результатам конкурса г. Дубна получил статус Особой экономической зоны технико-внедренческого типа.• в 2006 г. создано ОАО «ОЭЗ технико-внедренческого типа “Дубна”». 29 ноября

• 90 лет со дня рождения А.Г. Пивень, известного в городе работника здравоохранения, заместителя главного врача Дубненской центральной городской больницы (1971–1981 гг.), отличника здравоохранения РСФСР.

• 15 лет назад, в 2001 г., Дубну посетил депутат Государственной Думы, бывший Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков, который встретился с руководством города и коллективом ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. • 90 лет со дня рождения А.Г. Пивень, известного в городе работника здравоохранения, заместителя главного врача Дубненской центральной городской больницы (1971–1981 гг.), отличника здравоохранения РСФСР.• 15 лет назад, в 2001 г., Дубну посетил депутат Государственной Думы, бывший Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков, который встретился с руководством города и коллективом ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. 30 ноября

• в 2005 г. в Центре космической связи «Дубна» открыт канал передачи данных по оптоволоконной линии Москва–Дубна со скоростью 2,5 Гбит/с. • в 2005 г. в Центре космической связи «Дубна» открыт канал передачи данных по оптоволоконной линии Москва–Дубна со скоростью 2,5 Гбит/с. В ноябре:

• в 1953 г. на Дубненском машиностроительном заводе выпущена первая партия детских колясок.

• 55 лет назад, в 1961 г.:

- по итогам соревнования за достойную встречу XXI съезда КПСС коллектив ОРСа ОИЯИ занял I место среди ОРСов Министерства среднего машиностроения СССР;

- состоялась первая выставка художников любителей и профессионалов г. Дубны.

• в 1967 г. художественная библиотека ОИЯИ начала работать в новом здании на ул. Блохинцева.

• 45 лет назад, в ноябре-декабре 1971 г., ансамбль «Мелодия» ДК ОИЯИ (руководитель Е.А.Попов.) совершил гастрольную поездку по Мурманской области, где дал 11 шефских концертов перед трудящимися и военнослужащими Северного флота.

• в 1978г. на Приборном заводе «Тензор» изготовлена первая серийная система внутриреакторного контроля «Гиндукуш».

• в 1980 г. дубненский тяжелоатлет А. Цветков, выступавший на лично-командном первенстве РСФСР, стал Чемпионом республики в легком весе.

• в 1981 г.:

- в совхозах «Талдом» и «Рогачевский» Московской области успешно завершен, впервые проводившийся по инициативе ученых ОИЯИ, производственный эксперимент по предпосадочной обработке клубней картофеля магнитным полем, позволивший получить увеличение урожайности в среднем на 16–23%;

- три фильма самодеятельной киностудии ДК «Мир» «Дубна – фильм» стали победителями областного конкурса любительских кинофильмов, организованного профсоюзами Московской области.

• в 1982 г. в 24 совхозах и колхозах различных регионов Европейской части СССР успешно завершен, проводившийся по инициативе ученых ОИЯИ, масштабный производственный эксперимент по влиянию магнитной обработки на урожайность картофеля, в котором наряду с ОИЯИ участвовали ВАСХНИЛ и шесть институтов министерств сельского хозяйства РСФСР, БССР и Армянской ССР.

• в 1983 г. вступил в эксплуатацию Дом международных совещаний ОИЯИ.

• 30 лет назад, в 1986 г., в Автотранспортном предприятии г. Дубны (ныне – «РАТА») вступила в строй новая ремонтная база, что значительно улучшило качество ремонта и работу предприятия.

• в 1989 г. в г. Дубне создана Ассоциация многодетных матерей.

• 25 лет назад, в 1991 г.:

- Президиум городского Совета народных депутатов принял решение о завершении реконструкции и расширении возможностей Дубненской АТС на 20 тыс. номеров в рамках проекта «Народный телефон», что позволило решить в городе проблему обеспечения населения телефонами и заложить основу для создания и развития сети «Интернет»;

- в городе Дубне началась работа по организации приватизации жилья.

• в 1992 г. в ОИЯИ в рамках коллаборации CMS начались работы по созданию детекторов элементарных частиц для Большого линейного коллайдера (LNS), строившегося в ЦЕРН.

• в 20 лет назад, в 1996 г., вышел в свет первый номер «Вестника Международного университета природы, общества и человека “Дубна”».

• 15 лет назад, в 2001 г., в г. Дубне вступил в эксплуатацию научно-производственный комплекс «АЛЬФА» по производству трековых мембран, аппаратов мембранного плазмафереза и плазмафильтров, построенный компанией «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ».

• 10 лет назад, в 2006 г., в г. Дубну, поступила вакуумная подметательно-уборочная машина, подаренная Правительством Московской области в связи с 50-летием города.

• в 2009 г.:

- в г. Женеве в Европейской организации ядерных исследований с большим успехом проведена Первая Школа российских учителей физики, организованная в соответствии с программой сотрудничества ЦЕРН и ОИЯИ;

- чемпионом Европы в личном первенстве по быстрым шахматам стал научный сотрудник ОИЯИ Владимир Малахов.

• в 2010 г. Советом депутатов утвержден Генеральный план развития Дубны до 2020 года.

• 5 лет назад, в 2011 г., дубненские ученые – вице-директор Объединенного института ядерных исследований М. Иткис и заместитель директора Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ В. Загребаев избраны в действительные члены Европейской академии (Academia Europaea). • в 1953 г. на Дубненском машиностроительном заводе выпущена первая партия детских колясок.• 55 лет назад, в 1961 г.:- по итогам соревнования за достойную встречу XXI съезда КПСС коллектив ОРСа ОИЯИ занял I место среди ОРСов Министерства среднего машиностроения СССР;- состоялась первая выставка художников любителей и профессионалов г. Дубны.• в 1967 г. художественная библиотека ОИЯИ начала работать в новом здании на ул. Блохинцева.• 45 лет назад, в ноябре-декабре 1971 г., ансамбль «Мелодия» ДК ОИЯИ (руководитель Е.А.Попов.) совершил гастрольную поездку по Мурманской области, где дал 11 шефских концертов перед трудящимися и военнослужащими Северного флота.• в 1978г. на Приборном заводе «Тензор» изготовлена первая серийная система внутриреакторного контроля «Гиндукуш».• в 1980 г. дубненский тяжелоатлет А. Цветков, выступавший на лично-командном первенстве РСФСР, стал Чемпионом республики в легком весе.• в 1981 г.:- в совхозах «Талдом» и «Рогачевский» Московской области успешно завершен, впервые проводившийся по инициативе ученых ОИЯИ, производственный эксперимент по предпосадочной обработке клубней картофеля магнитным полем, позволивший получить увеличение урожайности в среднем на 16–23%;- три фильма самодеятельной киностудии ДК «Мир» «Дубна – фильм» стали победителями областного конкурса любительских кинофильмов, организованного профсоюзами Московской области.• в 1982 г. в 24 совхозах и колхозах различных регионов Европейской части СССР успешно завершен, проводившийся по инициативе ученых ОИЯИ, масштабный производственный эксперимент по влиянию магнитной обработки на урожайность картофеля, в котором наряду с ОИЯИ участвовали ВАСХНИЛ и шесть институтов министерств сельского хозяйства РСФСР, БССР и Армянской ССР.• в 1983 г. вступил в эксплуатацию Дом международных совещаний ОИЯИ.• 30 лет назад, в 1986 г., в Автотранспортном предприятии г. Дубны (ныне – «РАТА») вступила в строй новая ремонтная база, что значительно улучшило качество ремонта и работу предприятия.• в 1989 г. в г. Дубне создана Ассоциация многодетных матерей.• 25 лет назад, в 1991 г.:- Президиум городского Совета народных депутатов принял решение о завершении реконструкции и расширении возможностей Дубненской АТС на 20 тыс. номеров в рамках проекта «Народный телефон», что позволило решить в городе проблему обеспечения населения телефонами и заложить основу для создания и развития сети «Интернет»;- в городе Дубне началась работа по организации приватизации жилья.• в 1992 г. в ОИЯИ в рамках коллаборации CMS начались работы по созданию детекторов элементарных частиц для Большого линейного коллайдера (LNS), строившегося в ЦЕРН.• в 20 лет назад, в 1996 г., вышел в свет первый номер «Вестника Международного университета природы, общества и человека “Дубна”».• 15 лет назад, в 2001 г., в г. Дубне вступил в эксплуатацию научно-производственный комплекс «АЛЬФА» по производству трековых мембран, аппаратов мембранного плазмафереза и плазмафильтров, построенный компанией «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ».• 10 лет назад, в 2006 г., в г. Дубну, поступила вакуумная подметательно-уборочная машина, подаренная Правительством Московской области в связи с 50-летием города.• в 2009 г.:- в г. Женеве в Европейской организации ядерных исследований с большим успехом проведена Первая Школа российских учителей физики, организованная в соответствии с программой сотрудничества ЦЕРН и ОИЯИ;- чемпионом Европы в личном первенстве по быстрым шахматам стал научный сотрудник ОИЯИ Владимир Малахов.• в 2010 г. Советом депутатов утвержден Генеральный план развития Дубны до 2020 года.• 5 лет назад, в 2011 г., дубненские ученые – вице-директор Объединенного института ядерных исследований М. Иткис и заместитель директора Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ В. Загребаев избраны в действительные члены Европейской академии (Academia Europaea). 1 декабря «День Румынии» – национальный праздникРумынии, страны-участницы ОИЯИ «День Румынии» – национальный праздникРумынии, страны-участницы ОИЯИ • день рождения М.А. Павловой, известного педагога и организатора дополнительного образования, директора городского Дома пионеров (1972-1983гг.), отличника народного просвещения РСФСР.

• в 1950 г. в соответствии с приказом Министра Внутренних Дел СССР было образовано Томское военно-техническое училище МВД СССР (с 1967 г. Новосибирское военное строительно-техническое училище, с 1973 г. Волжское военное строительно- техническое училище), просуществовавшее до марта 1993 г.

• в 1997 г. создано дубненское представительство Московской областной регистрационной палаты, где начата регистрация прав на недвижимость (ныне – «Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области» в г. Дубне).

• в 1997 г. в г. Дубне начал проводиться мониторинг состояния городской среды и здоровья населения. • день рождения М.А. Павловой, известного педагога и организатора дополнительного образования, директора городского Дома пионеров (1972-1983гг.), отличника народного просвещения РСФСР.• в 1950 г. в соответствии с приказом Министра Внутренних Дел СССР было образовано Томское военно-техническое училище МВД СССР (с 1967 г. Новосибирское военное строительно-техническое училище, с 1973 г. Волжское военное строительно- техническое училище), просуществовавшее до марта 1993 г.• в 1997 г. создано дубненское представительство Московской областной регистрационной палаты, где начата регистрация прав на недвижимость (ныне – «Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области» в г. Дубне).• в 1997 г. в г. Дубне начал проводиться мониторинг состояния городской среды и здоровья населения. 2 декабря

• день рождения Е.Я. Лисеенко известного педагога, организатора образования, директора средней школы №9, почетного работника общего образования Российской Федерации.

• 5 лет назад, в 2011 г., в г.Дубне вступила в строй новая дорога от Нового шоссе у вокзала «Дубна» через территорию промзоны к выезду в Савелово, а так же введена в эксплуатацию объездная дорога от пересечения улицы Володарского с ул. Макаренко в Особую экономическую зону, что позволило оптимизировать движение автотранспорта в этих микрорайонах города.

• в 2013 г. в г. Дубне начал работать «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Дубны Московской области». • день рождения Е.Я. Лисеенко известного педагога, организатора образования, директора средней школы №9, почетного работника общего образования Российской Федерации.• 5 лет назад, в 2011 г., в г.Дубне вступила в строй новая дорога от Нового шоссе у вокзала «Дубна» через территорию промзоны к выезду в Савелово, а так же введена в эксплуатацию объездная дорога от пересечения улицы Володарского с ул. Макаренко в Особую экономическую зону, что позволило оптимизировать движение автотранспорта в этих микрорайонах города.• в 2013 г. в г. Дубне начал работать «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Дубны Московской области». 2–29 декабря

• в 1960 г. прошли успешные государственные испытания головного катера проекта 205 ТК-36, разработанного специалистами ЦНБ-5 Минсудпрома (впоследствии – Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз») для размещения на нем ракет П-15, созданных в филиале ОКБ-155 в пос. Иваньково под руководством А.Я. Березняка. • в 1960 г. прошли успешные государственные испытания головного катера проекта 205 ТК-36, разработанного специалистами ЦНБ-5 Минсудпрома (впоследствии – Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз») для размещения на нем ракет П-15, созданных в филиале ОКБ-155 в пос. Иваньково под руководством А.Я. Березняка. 3 декабря

• в 1985 г. выпускник ГПТУ №67 г. Дубны О. Зубков, при несении службы в воинской части, жертвуя своей жизнью, спас во время пожара ценное казенное имущество, за что был награжден орденом Красной звезды.

• 5 лет назад, в 2011 г., дубненский спортсмен А. Смирнов в экипаже с П. Зубенко (г. Москва) занял первое место в общем зачете Кубка России по мотокроссу в национальном классе мотоциклов с коляской 201. • в 1985 г. выпускник ГПТУ №67 г. Дубны О. Зубков, при несении службы в воинской части, жертвуя своей жизнью, спас во время пожара ценное казенное имущество, за что был награжден орденом Красной звезды.• 5 лет назад, в 2011 г., дубненский спортсмен А. Смирнов в экипаже с П. Зубенко (г. Москва) занял первое место в общем зачете Кубка России по мотокроссу в национальном классе мотоциклов с коляской 201. 4 декабря

• 60 лет со дня рождения А.К. Вейкина, известного работника здравоохранения города, заведующего отделением Дубненской муниципальной поликлиники, общественному деятелю, депутату Совета депутатов (1999–2014 гг.), заслуженному работнику здравоохранения Российской Федерации.

• 5 лет назад, в 2011 г., по результатам состоявшихся в городе выборов депутатов в Государственную Думу России в г. Дубне большинство – 9,2 тыс. (28,92%) голосов отдано избирателями КПРФ, 7,2 тыс. дубненцев (22,60%) голосовали за представителей партии «Справедливая Россия», почти 6,8 тыс. (21,28%) голосов набрала «Единая Россия», 3,8 тыс. избирателей, или 11,99%, голосовали за ЛДПР, 3 тыс. граждан (9,49%) поддержали партию «Яблоко», а 3,1% от числа избирателей отдали предпочтение партиям «Патриоты России» и «Правое дело».



• 60 лет со дня рождения А.К. Вейкина, известного работника здравоохранения города, заведующего отделением Дубненской муниципальной поликлиники, общественному деятелю, депутату Совета депутатов (1999–2014 гг.), заслуженному работнику здравоохранения Российской Федерации.• 5 лет назад, в 2011 г., по результатам состоявшихся в городе выборов депутатов в Государственную Думу России в г. Дубне большинство – 9,2 тыс. (28,92%) голосов отдано избирателями КПРФ, 7,2 тыс. дубненцев (22,60%) голосовали за представителей партии «Справедливая Россия», почти 6,8 тыс. (21,28%) голосов набрала «Единая Россия», 3,8 тыс. избирателей, или 11,99%, голосовали за ЛДПР, 3 тыс. граждан (9,49%) поддержали партию «Яблоко», а 3,1% от числа избирателей отдали предпочтение партиям «Патриоты России» и «Правое дело». В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Улица Энтузиастов

