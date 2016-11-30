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Ледяной дождь 
Дождь и в летнее-то время не одно из самых приятных природных явлений, а уж зимой и вовсе ни к чему хорошему привести не может. Свидетельством тому Сергиево-Посадский, Талдомский, Дмитровский районы Подмосковья и районы Тверской области. Множество населённых пунктов этих территорий по причине ноябрьского ледяного дождя остались без тепла и света.

Дождевые капли, оседая на ветви деревьев, намораживали на них толстый слой льда. Под этим ледяным панцирем деревья ложились на обледеневшие линии электропередач. Провода обрывало дополнительной ледяной нагрузкой, жилые дома, магазины, больницы, котельные и производства отключались от электроснабжения. Во многих случаях было проблематично доставить ремонтные бригады к местам обрыва электросетей. На открытых площадях образовался толстый наст, дороги и тротуары превратились в естественные ледяные катки.

Но даже в такой сложной, а порой и трагической ситуации человек не может не видеть и не находить изысканную работу скульптора природы. Плоды этой работы в ноябрьской Дубне в нашем видео.

Сергей Гор

30-11-2016
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