На этой неделе

• 75 лет назад, в 1941 г., началось контрнаступление советских войск под Москвой.• день рождения И.Н. Захаровой, известного педагога дополнительного образования и музыканта, заслуженного работника культуры Российской Федерации.

• родился В.Н. Толстов (1923–1984), почетный гражданин города, Герой Советского Союза.

• 5 лет назад, в 2011 г., в г. Дубне впервые был проведен первый Педагогический дошкольный марафон.

• 5 лет назад, в 2011 г., впервые в истории дружеских связей города с городами других государств проведена видеоконференция, связавшая учеников школы №1 Дубны и ребят из небольшого городка Подгорье под Марибором (Республика Словения), организаторами которой выступили Общество «Словения-Россия», при содействии Посольства России и Российского центра науки и культуры в Словении, Посольство Словении в России, администрация и военно-патриотические организации города Дубны.

• 40 лет назад, в 1976 г., Постановлением Совета Министров СССР принято решение о создании на базе стратегического бомбардировщика Ту-95М ракетного комплекса, оснащенного крылатой ракетой большой дальности Х-55, разработка которой поручалось МКБ «Радуга».• в 1988 г. городской Совет г. Ла Кросса (США) принял решение об установлении побратимских связей с г. Дубной.• в 1995 г. в университете «Дубна» создана кафедра социальной работы.• 20 лет назад, в 1996 г., впервые состоялись выборы мэра города и представительного органа власти – городской Думы.

• 125 лет со дня рождения Н.Ф. Шапошникова, одного из активных участников строительства канала им. Москвы, начальника строительства Волжского района (1934–1936 гг.).• 40 лет назад, в 1976 г., в целях улучшения обслуживания жителей города начал действовать автобусный маршрут «ЛВЭ – Черная речка».• в 1990 г. образованы детские ясли-сад №26 «Радуга» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №26 «Радуга»).

• 75 лет со дня рождения Ю.А. Лободы, известного конструктора ракетной техники, кандидата технических наук, заместителя главного конструктора ОАО ФГУП «ГосМКБ “Радуга” имени А.Я. Березняка», почетного авиастроителя Российской Федерации.• в 1952 г. Иваньковский поселковый Совет депутатов трудящихся принял решение об открытии детской музыкальной школы в пос. Иваньково.• в 1958 г. Нобелевская премия вручена советским ученым И.М. Франку (директору Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ), И.Е. Тамму и П.А. Черенкову.• 45 лет назад, в 1971 г., состоялось решение комитета ВЛКСМ в ОИЯИ утвердившее состав организационного комитета вечерней физико-математической школы (лектория) для учащихся старших классов г.Дубны, которое положило начало созданию в городе уникальной системы поиска, развития и воспитания талантливых детей.• 5 лет назад, в 2011 г., участвовавшая финальных соревнованиях среди сильнейших спортивных семей Московской области дубненская семья Щербаковых, заняла вторые места в двух возрастных группах.

• 75 лет со дня рождения В.А. Матвеева, видного ученого и организатора науки, доктора физико-математических наук, Академика и члена Президиума РАН, директора Института ядерных исследований РАН (1987–2012 гг.) директора ОИЯИ, лауреата Ленинской премии СССР, Государственной премии и Премии Правительства Росийской Федерации в области науки и техники, премии Ленинского комсомола, заслуженного деятеля науки и техники Московской области, почетного гражданина г. Троицка, соавтора открытия «Закономерность упругого рассеяния адронов на большие углы при высоких энергиях — правила кваркового счета Матвеева-Мурадяна-Тавхелидзе».