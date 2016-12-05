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Битве под Москвой 75 лет 
Сегодня в Дубне проживает три ветерана-участника обороны столицы. Два участника боевых действий Негей Иван Георгиевич (1920 года рождения) и Седов Федор Павлович (1922 года рождения), а также труженица тыла Ильина Мария Никитична (1924 года рождения).
Участники легендарных событий по состоянию здоровья уже не выходят из дома, поэтому лично к каждому из них прибыли представители городской администрации, Совета ветеранов, Управления соцзащиты.

М.Н. Ильину поздравил лично Глава города Вячеслав Мухин. Он поблагодарил участницу тех событий за то, что и сегодня она продолжает делиться своими воспоминаниями с молодым поколением и передает неискаженную правду о заслуге советского народа в битве с фашистской Германией. Мария Никитична, будучи молодой девушкой, холодной осенью 41 года рыла окопы и противотанковые траншеи. Для участников Битвы, таких как Мария Никитична это, с одной стороны, страшные воспоминания, с другой стороны- воспоминания молодости. «Глядя на человека, которому больше 90 лет, который хочет жить, который полон оптимизма, мы понимаем, почему выиграли ту войну. Такие люди не могли проиграть, - отметил Глава города. - После встречи с ней и сам заряжаешься этой энергией."

Ветеранам вручили награду, выпущенную специально к юбилейной дате - памятный нагрудный знак "75 лет Битвы за Москву", продуктовый набор, цветы, подарок от Совета ветеранов. Также каждому участнику перечислены денежные средства в размере 10 тысяч рублей.

Участник боевых действий Федор Седов давно мечтал о телевизоре. При содействии администрации города и Совета ветеранов был найден спонсор - Компания ООО "Телесеть". Директор компании Дмитрий Клетов подчеркнул: "Мы сразу согласились оказать помощь в приобретении телевизора. Для нас это огромная честь. Мы благодарны всем ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг. И если мы можем что-то для них сделать, мы делаем и готовы и впредь участвовать в подобных акциях".

Уже 5 декабря в честь 75-ой годовщины Битвы за Москву в 12:00 на мемориале "Братские могилы" пройдет городской митинг, а в 18:00 состоится торжественное мероприятие в ДК "Октябрь".

05-12-2016
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