Новости Улица Энтузиастов Эта улица обязана своим появлением на карте Дубны Министерству среднего машиностроения и Министерству судостроительной промышленности. Решением этих правительственных органов Советского Союза в конце 60-х, середине 70-х создаются завод ядерного приборостроения «Тензор» и разработчик гидроакустических систем НИИ «Атолл». На карте города оба этих предприятия расположены на улице Приборостроителей, но благодаря именно их политике жилищного строительства на этой же карте появился новый микрорайон на Большой Волге. Дубна в те годы не располагала такими трудовыми ресурсами, которые требовались для строительства этих предприятий и последующей работы на них, поэтому вынуждена была приглашать в город иногородних граждан самых разных специальностей. Из Талдома, Запрудни, Конаково, Кимр и других городов и весей ехали к нам и семейные, и одинокие в надежде получить достойную зарплату и приличное жильё. Квартиры граждане регулярно получали и трудились, несмотря на название улицы, не только на одном энтузиазме, но и на основе материальной заинтересованности. Дубна в те годы не располагала такими трудовыми ресурсами, которые требовались для строительства этих предприятий и последующей работы на них, поэтому вынуждена была приглашать в город иногородних граждан самых разных специальностей. Из Талдома, Запрудни, Конаково, Кимр и других городов и весей ехали к нам и семейные, и одинокие в надежде получить достойную зарплату и приличное жильё. Квартиры граждане регулярно получали и трудились, несмотря на название улицы, не только на одном энтузиазме, но и на основе материальной заинтересованности. В те годы на месте частных домов с приусадебными участками один за другим вырастали многоэтажные дома, но уже с ничьими придомовыми территориями. Многие сегодня не знают кадастровых границ своих придомовых территорий и до сих пор считают их ничьими, в лучшем случае - местами общего пользования, с соответствующим к таким местам отношением. В те годы на месте частных домов с приусадебными участками один за другим вырастали многоэтажные дома, но уже с ничьими придомовыми территориями. Многие сегодня не знают кадастровых границ своих придомовых территорий и до сих пор считают их ничьими, в лучшем случае - местами общего пользования, с соответствующим к таким местам отношением. Год от года росла численность населения, а вместе с ней и число социальных объектов обеспечивающих жизнь, как новосёлов, так и старожилов Большой Волги. К единственному детскому саду-яслям ВРГС добавились ещё три детских комбината подведомственные новым предприятиям. Переполненную вторую школу разгрузили седьмая и одиннадцатая, своих учеников приняло СПТУ. Порадовал жителей и магазин «Орбита», где можно было приобрести и продовольственные и промышленные товары. В доме №3 по Энтузиастов работали аптека и комиссионный. Год от года росла численность населения, а вместе с ней и число социальных объектов обеспечивающих жизнь, как новосёлов, так и старожилов Большой Волги. К единственному детскому саду-яслям ВРГС добавились ещё три детских комбината подведомственные новым предприятиям. Переполненную вторую школу разгрузили седьмая и одиннадцатая, своих учеников приняло СПТУ. Порадовал жителей и магазин «Орбита», где можно было приобрести и продовольственные и промышленные товары. В доме №3 по Энтузиастов работали аптека и комиссионный. Улица Энтузиастов в жилом секторе микрорайона Большая Волга занимала особое положение, пока на месте Первомайской улицы не появился проспект Боголюбова. Раньше по Энтузиастов наблюдалось интенсивное движение транспорта. Сегодня рейсовые автобусы редкие гости, особенно в начале Энтузиастов, что, конечно же, большой плюс к экологии территории. А ещё один плюс в том, что улица эта практически не застроена по своей чётной стороне и жители домов имеют возможность любоваться из своих окон зелёным лесным пейзажем, а не серыми стенами домов напротив. Улица Энтузиастов в жилом секторе микрорайона Большая Волга занимала особое положение, пока на месте Первомайской улицы не появился проспект Боголюбова. Раньше по Энтузиастов наблюдалось интенсивное движение транспорта. Сегодня рейсовые автобусы редкие гости, особенно в начале Энтузиастов, что, конечно же, большой плюс к экологии территории. А ещё один плюс в том, что улица эта практически не застроена по своей чётной стороне и жители домов имеют возможность любоваться из своих окон зелёным лесным пейзажем, а не серыми стенами домов напротив. Чётная сторона улицы Энтузиастов начиналась с пары спортивных площадок в перелеске с соловьиными трелями напротив дома 3А, где сегодня строят многоуровневую стоянку и недалеко от неё автомойку. Дальше располагался овощной магазин, в который устремлялись, отлучённые от своих огородов, толпы жителей бывшего частного сектора, реализуя свою узкосемейную продовольственную программу. Сметали с прилавков все, чтобы полки кладовок, холодильников и сарайчиков всю зиму трещали от домашних варений и солений. Мало было балконов, на которых не стояли бы бочонки с квашеной капустой. Случалось порой, когда кроме то ли польской, то ли голландской картошки никакой другой в магазине не было. За вожделенными клубнями, которые, в прежние времена можно было бросить в чугунок, копнув пару раз лопатой в своём огороде, выстраивались огромные очереди. В эпоху поголовного увлечения дубненцев бизнесом, около этого овощного магазинчика устроили рынок, который перенесли сюда от «Орбиты». Чётная сторона улицы Энтузиастов начиналась с пары спортивных площадок в перелеске с соловьиными трелями напротив дома 3А, где сегодня строят многоуровневую стоянку и недалеко от неё автомойку. Дальше располагался овощной магазин, в который устремлялись, отлучённые от своих огородов, толпы жителей бывшего частного сектора, реализуя свою узкосемейную продовольственную программу. Сметали с прилавков все, чтобы полки кладовок, холодильников и сарайчиков всю зиму трещали от домашних варений и солений. Мало было балконов, на которых не стояли бы бочонки с квашеной капустой. Случалось порой, когда кроме то ли польской, то ли голландской картошки никакой другой в магазине не было. За вожделенными клубнями, которые, в прежние времена можно было бросить в чугунок, копнув пару раз лопатой в своём огороде, выстраивались огромные очереди. В эпоху поголовного увлечения дубненцев бизнесом, около этого овощного магазинчика устроили рынок, который перенесли сюда от «Орбиты». Ближе к пересечению с Вокзальной, напротив тензеровского общежития находилась освещённая хоккейная коробка и теннисные корты. Напротив СПТУ был и до сих пор есть спортивный комплекс «Руслан». Ближе к пересечению с Вокзальной, напротив тензеровского общежития находилась освещённая хоккейная коробка и теннисные корты. Напротив СПТУ был и до сих пор есть спортивный комплекс «Руслан». Уже в наше время были построены две жилых многоквартирных башни с магазином «Волга» в одной из них. В конце улицы совсем недавно появилось здание современного дизайна, похожее (боюсь не угадать) на очередной торговый объект. Уже в наше время были построены две жилых многоквартирных башни с магазином «Волга» в одной из них. В конце улицы совсем недавно появилось здание современного дизайна, похожее (боюсь не угадать) на очередной торговый объект. Сегодня улица Энтузиастов – одна из немногих городских улиц, которые перекрываются не в связи с визитами высокопоставленных чиновников, а исключительно ради всенародного праздника Дня Победы. С букетами цветов, с фотографиями Бессмертного полка на братские могилы идут те, чьи прадеды разгромили фашистских оккупантов в Великую Отечественную. Идут вместе с дедами, которые строили город и эту улицу. Которые живут с некоторым опасением заглядывая в будущее, довольствуясь тем, что есть сегодня и с теплом оглядываясь в то, что было вчера. Сегодня улица Энтузиастов – одна из немногих городских улиц, которые перекрываются не в связи с визитами высокопоставленных чиновников, а исключительно ради всенародного праздника Дня Победы. С букетами цветов, с фотографиями Бессмертного полка на братские могилы идут те, чьи прадеды разгромили фашистских оккупантов в Великую Отечественную. Идут вместе с дедами, которые строили город и эту улицу. Которые живут с некоторым опасением заглядывая в будущее, довольствуясь тем, что есть сегодня и с теплом оглядываясь в то, что было вчера. Сергей Гор



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