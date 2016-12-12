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• 80 лет назад, в 1936 г., впервые были опущены щиты бетонной плотины Иваньковской ГЭС.

• в 1980 г. в ЛНФ ОИЯИ осуществлен энергетический пуск реактора ИБР-2.

• в 1969 г. советскими учеными, в числе которых был и научный сотрудник ОИЯИ В.С. Роганов, заявлено о научном открытии «Свойство одноэлектронных атомов в кристаллических полупроводниках быть глубокими донорами».

• 10 лет назад, в 2006 г., за разработку комплекта документов по созданию технико-внедренческой особой экономической зоны на территории г. Дубны Московской области представители г. Дубны Прох В.Э., Рац А.А., Рябов Е.Б., Сисакян А.Н., Кузнецов О.Л. и Трусов В.Н. награждены Премией Губернатора Московской области за 2006 год в номинации «За достижения в области экономики».

• 25 лет назад в 1992 г. Исполком городского Совета народных депутатов принял решение о создании школы для детей с ограниченными возможностями – «Возможность». • 90 лет со дня рождения Ю.Н. Денисова, видного ученого и организатора науки, доктора технических наук, советника при дирекции ОИЯИ, заместителя и административного директора ОИЯИ (1984–1992 гг.), заслуженного деятеля науки и лауреата премии Правительства Российской Федерации.• 80 лет назад, в 1936 г., впервые были опущены щиты бетонной плотины Иваньковской ГЭС.• в 1980 г. в ЛНФ ОИЯИ осуществлен энергетический пуск реактора ИБР-2.• в 1969 г. советскими учеными, в числе которых был и научный сотрудник ОИЯИ В.С. Роганов, заявлено о научном открытии «Свойство одноэлектронных атомов в кристаллических полупроводниках быть глубокими донорами».• 10 лет назад, в 2006 г., за разработку комплекта документов по созданию технико-внедренческой особой экономической зоны на территории г. Дубны Московской области представители г. Дубны Прох В.Э., Рац А.А., Рябов Е.Б., Сисакян А.Н., Кузнецов О.Л. и Трусов В.Н. награждены Премией Губернатора Московской области за 2006 год в номинации «За достижения в области экономики».• 25 лет назад в 1992 г. Исполком городского Совета народных депутатов принял решение о создании школы для детей с ограниченными возможностями – «Возможность». 13 декабря

• родилась Н.П. Викторова (1924–2006), известный организатор городского управления, почетный гражданин города, заместитель председателя и председатель исполкома городского Совета депутатов (1960–1980 гг.), одна из первых организаторов краеведческих исследований в г. Дубне, создатель музея в школе №5.

• в 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. Дубна и пос. Иваньково объединены в один город – Дубна.

• 40 лет назад, в 1976 г., автобусный маршрут «Бетонный завод» – «Площадь Мира» продлен до «Черной речки».

• 25 лет назад, в 1991 г., VII сессия городского Совета народных депутатов дала главе Московской областной администрации А.С. Тяжлову согласие на назначение на должность главы Дубненской городской администрации В.Э. Проха. • родилась Н.П. Викторова (1924–2006), известный организатор городского управления, почетный гражданин города, заместитель председателя и председатель исполкома городского Совета депутатов (1960–1980 гг.), одна из первых организаторов краеведческих исследований в г. Дубне, создатель музея в школе №5.• в 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. Дубна и пос. Иваньково объединены в один город – Дубна.• 40 лет назад, в 1976 г., автобусный маршрут «Бетонный завод» – «Площадь Мира» продлен до «Черной речки».• 25 лет назад, в 1991 г., VII сессия городского Совета народных депутатов дала главе Московской областной администрации А.С. Тяжлову согласие на назначение на должность главы Дубненской городской администрации В.Э. Проха. 13–14 декабря

• 5 лет назад, в 2011 г., состоялась I городская историко-краеведческая конференция «История древней и современной Дубны», позволившая краеведческому сообществу города подвести определенные итоги научного исследования его исторического прошлого и обозначить перспективы краеведческой деятельности. • 5 лет назад, в 2011 г., состоялась I городская историко-краеведческая конференция «История древней и современной Дубны», позволившая краеведческому сообществу города подвести определенные итоги научного исследования его исторического прошлого и обозначить перспективы краеведческой деятельности. 14 декабря

• в 1949 г. в Гидротехнической лаборатории АН СССР запущен синхроциклотрон, в то время крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц, положивший начало проведению в СССР масштабных исследований в области физики высоких энергий.

• в 1957 г. образован издательский отдел ОИЯИ.

• в 1975 г., родился 50-тысячный житель города – Светлана Кудрявцева.

• в 1980 г. первая серийная крылатая ракета Х-55, разработанная в МКБ «Радуга», передана ВВС СССР для носителей Ту-160 и модернизированных Ту-95.

• 20 лет назад, в 1996 г., создана ООО «Компания “Контакт”» – первый интернет-провайдер в г. Дубне.

• 5 лет назад, в 2011 г., во время визита делегации г. Дубны в китайский город Линьцан (провинция Юньнань) было подписано соглашение об установлении побратимских связей между двумя городами. • в 1949 г. в Гидротехнической лаборатории АН СССР запущен синхроциклотрон, в то время крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц, положивший начало проведению в СССР масштабных исследований в области физики высоких энергий.• в 1957 г. образован издательский отдел ОИЯИ.• в 1975 г., родился 50-тысячный житель города – Светлана Кудрявцева.• в 1980 г. первая серийная крылатая ракета Х-55, разработанная в МКБ «Радуга», передана ВВС СССР для носителей Ту-160 и модернизированных Ту-95.• 20 лет назад, в 1996 г., создана ООО «Компания “Контакт”» – первый интернет-провайдер в г. Дубне.• 5 лет назад, в 2011 г., во время визита делегации г. Дубны в китайский город Линьцан (провинция Юньнань) было подписано соглашение об установлении побратимских связей между двумя городами. 14–15 декабря

• 10 лет назад, в 2006 г., в г. Дубне прошел семинар-совещание «Особые экономические зоны – состояние и перспективы развития», который положил начало традиции проведения в Особой экономической зоне «Дубна» такого рода научно-практических форумов с участием представителей государственных и частных структур по управлению особыми экономическими зонами, руководителей регионов и городов, где расположены технико-внедренческие ОЭЗ, научной общественности. • 10 лет назад, в 2006 г., в г. Дубне прошел семинар-совещание «Особые экономические зоны – состояние и перспективы развития», который положил начало традиции проведения в Особой экономической зоне «Дубна» такого рода научно-практических форумов с участием представителей государственных и частных структур по управлению особыми экономическими зонами, руководителей регионов и городов, где расположены технико-внедренческие ОЭЗ, научной общественности. 15 декабря

• день рождения А.Ф. Жаворонковой, известного педагога общего образования, почетного работника общего образования Российской Федерации. • день рождения А.Ф. Жаворонковой, известного педагога общего образования, почетного работника общего образования Российской Федерации. 16 декабря «День Независимости» – национальный праздник Республики Казахстан, страны-участницы ОИЯИ • 50 лет назад, в 1966 г., образованы детские ясли-сад №20 «Елочка» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №20 «Ёлочка»).

• в 1993 г. в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ открыт памятник ее основателю – академику Г.Н. Флерову (скульптор – Г.Г. Чубарян, архитектор – И.Ю. Оганесян).

• в 1992 г. создан ООО «Образовательный центр “Дубна”».

• в 1994 г. научный совет ЦЕРН утвердил проект создания Большого адронного коллайдера (LHC) c энергией 14 ТэВ.

• в 1994 г. образована детская газета «Живая шляпа». • 50 лет назад, в 1966 г., образованы детские ясли-сад №20 «Елочка» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №20 «Ёлочка»).• в 1993 г. в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ открыт памятник ее основателю – академику Г.Н. Флерову (скульптор – Г.Г. Чубарян, архитектор – И.Ю. Оганесян).• в 1992 г. создан ООО «Образовательный центр “Дубна”».• в 1994 г. научный совет ЦЕРН утвердил проект создания Большого адронного коллайдера (LHC) c энергией 14 ТэВ.• в 1994 г. образована детская газета «Живая шляпа». 17 декабря

• в 1982 г. за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменование 60-летия СССР и за успешное выполнение планов социально-экономического развития коллективу МКБ «Радуга» вручено Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

• в 1989 г. впервые в г. Дубне проведен вечер духовных песнопений, организатором которого стали храм Похвалы Пресвятой Богородицы и камерный хор «Кредо» (руководитель – А. Ионова).

• 25 лет назад, в 1991 г., было зарегистрировано первое в Дубне акционерное общество открытого типа – акционерная компания «Сервис-Экспорт», которое выступило впоследствии учредителем более чем 20 фирм разных видов деятельности.

• в 1997 г. создана Муниципальная детская поликлиника №1 г. Дубны, вошедшая в 2007 г. в состав «Муниципального учреждения здравоохранения “Дубненская городская больница”». • в 1982 г. за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменование 60-летия СССР и за успешное выполнение планов социально-экономического развития коллективу МКБ «Радуга» вручено Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.• в 1989 г. впервые в г. Дубне проведен вечер духовных песнопений, организатором которого стали храм Похвалы Пресвятой Богородицы и камерный хор «Кредо» (руководитель – А. Ионова).• 25 лет назад, в 1991 г., было зарегистрировано первое в Дубне акционерное общество открытого типа – акционерная компания «Сервис-Экспорт», которое выступило впоследствии учредителем более чем 20 фирм разных видов деятельности.• в 1997 г. создана Муниципальная детская поликлиника №1 г. Дубны, вошедшая в 2007 г. в состав «Муниципального учреждения здравоохранения “Дубненская городская больница”». 17–18 декабря

• в 2009 г. представители 14 организаций из 9 стран Содружества независимых государств подписали в г. Дубне документы об учреждении на базе ОИЯИ в г. Дубне и РНЦ «Курчатовский институт» в г. Москве Международного инновационного центра нанотехнологий стран СНГ. • в 2009 г. представители 14 организаций из 9 стран Содружества независимых государств подписали в г. Дубне документы об учреждении на базе ОИЯИ в г. Дубне и РНЦ «Курчатовский институт» в г. Москве Международного инновационного центра нанотехнологий стран СНГ. 18 декабря

• в 1952 г. родился В.Э. Прох, известный организатор городского управления, кандидат психологических наук, первый мэр и глава г. Дубны (1990–2014 гг.), почетный гражданин города, лауреат премий Губернатора Московской области в сфере экономики, вице-президент Союза развития наукоградов России.

• в 1958 г. начал свою работу Дом ученых Объединенного института ядерных исследований.

• 35 лет назад, в 1981 г., состоялся первый полёт стратегического бомбардировщика Ту-160, предназначенного для доставки на нем крылатых ракет созданных авиастроителями г. Дубны.

• в 1998 г. принят Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации».

• 10 лет назад, в 2006 г., был остановлен на модернизацию импульсный реактор ИБР-2.

• в 2009 г. у здания №1 Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ открыт памятник академику И.В. Курчатову, инициатору создания синхроциклотрона и Объединенного института ядерных исследований.



• в 1952 г. родился В.Э. Прох, известный организатор городского управления, кандидат психологических наук, первый мэр и глава г. Дубны (1990–2014 гг.), почетный гражданин города, лауреат премий Губернатора Московской области в сфере экономики, вице-президент Союза развития наукоградов России.• в 1958 г. начал свою работу Дом ученых Объединенного института ядерных исследований.• 35 лет назад, в 1981 г., состоялся первый полёт стратегического бомбардировщика Ту-160, предназначенного для доставки на нем крылатых ракет созданных авиастроителями г. Дубны.• в 1998 г. принят Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации».• 10 лет назад, в 2006 г., был остановлен на модернизацию импульсный реактор ИБР-2.• в 2009 г. у здания №1 Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ открыт памятник академику И.В. Курчатову, инициатору создания синхроциклотрона и Объединенного института ядерных исследований. В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Улица Энтузиастов

