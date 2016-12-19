Новости На этой неделе 19 декабря

• 85 лет со дня рождения Н.И. Зеленского, ветерана Вооруженных Сил СССР, полковника, командира в/ч 43015 военно-строительного отряда Спецстроя СССР, возводившего в г. Дубне производственные и социальные объекты с 1956 г. по 1993 г.

• 85 лет со дня рождения В. А. Абакумова, доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и наук о Земле факультета естественных и инженерных наук университета «Дубна», академика РАЕН почетного работника Гидрометеослужбы Российско Федерации.

• 40 лет назад, в 1976 г., ОИЯИ направил поздравление с 70-летием со дня рождения Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу, которое подписали директор института Н.Н. Боголюбов и вице-директора Д. Киш и Ч. Шимане.

• 35 лет назад, в 1981г., ГК КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и дирекция ОИЯИ направили приветствие Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежневу в связи с 75-летием со дня его рождения. • 85 лет со дня рождения Н.И. Зеленского, ветерана Вооруженных Сил СССР, полковника, командира в/ч 43015 военно-строительного отряда Спецстроя СССР, возводившего в г. Дубне производственные и социальные объекты с 1956 г. по 1993 г.• 85 лет со дня рождения В. А. Абакумова, доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и наук о Земле факультета естественных и инженерных наук университета «Дубна», академика РАЕН почетного работника Гидрометеослужбы Российско Федерации.• 40 лет назад, в 1976 г., ОИЯИ направил поздравление с 70-летием со дня рождения Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу, которое подписали директор института Н.Н. Боголюбов и вице-директора Д. Киш и Ч. Шимане.• 35 лет назад, в 1981г., ГК КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и дирекция ОИЯИ направили приветствие Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежневу в связи с 75-летием со дня его рождения. • 15 лет назад, в 2001 г.:

- в отделении связи №1 в микрорайоне Большая Волга в рамках проекта «Электронная Россия» открылся первый в г. Дубне и Московской области интернет – салон, созданный на базе предприятия связи;

- подписан договор об установлении шефских связей между г. Дубной и войсковой частью Северного флота, расположенной в городе Североморске. • 15 лет назад, в 2001 г.:- в отделении связи №1 в микрорайоне Большая Волга в рамках проекта «Электронная Россия» открылся первый в г. Дубне и Московской области интернет – салон, созданный на базе предприятия связи;- подписан договор об установлении шефских связей между г. Дубной и войсковой частью Северного флота, расположенной в городе Североморске. 20 декабря

• 95 лет со дня рождения Р.М. Лебедева (1921–2000), известного ученого, доктора физико-математических наук, ученого секретаря ОИЯИ (1956–1966 гг.).

• в 1979 г. Государственный Комитет СССР по делам открытий и изобретений зарегистрировал открытие «Явление ядерной процессии нейтронов», сделанное белорусским ученым М. Барышевским и научным сотрудником ОИЯИ М. Продгорецким.

• 15 лет назад, в 2001 г., Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина г. Дубне присвоен статус наукограда России. • 95 лет со дня рождения Р.М. Лебедева (1921–2000), известного ученого, доктора физико-математических наук, ученого секретаря ОИЯИ (1956–1966 гг.).• в 1979 г. Государственный Комитет СССР по делам открытий и изобретений зарегистрировал открытие «Явление ядерной процессии нейтронов», сделанное белорусским ученым М. Барышевским и научным сотрудником ОИЯИ М. Продгорецким.• 15 лет назад, в 2001 г., Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина г. Дубне присвоен статус наукограда России. 21 декабря

• в 1990 г. решением президиума дубненского Совета народных депутатов монументу В.И. Ленина, расположенному в аванпорте шлюза №1 канала им. Москвы, придан статус памятника истории и культуры, что оградило его от посягательств к сносу.

• 25 лет назад, в 1991 г., в г. Дубне образовано татаро-башкирское культурное общество «Идель» (ныне – Дубненская татарская национально-культурная автономия).

• в 2005 г. принято постановление Правительства Российской Федерации «О создании на территории г. Дубны (Московская область) Особой экономической зоны технико-внедренческого типа». • в 1990 г. решением президиума дубненского Совета народных депутатов монументу В.И. Ленина, расположенному в аванпорте шлюза №1 канала им. Москвы, придан статус памятника истории и культуры, что оградило его от посягательств к сносу.• 25 лет назад, в 1991 г., в г. Дубне образовано татаро-башкирское культурное общество «Идель» (ныне – Дубненская татарская национально-культурная автономия).• в 2005 г. принято постановление Правительства Российской Федерации «О создании на территории г. Дубны (Московская область) Особой экономической зоны технико-внедренческого типа». 22 декабря

• в 1965 г. учеными ОИЯИ – В.П. Джелеповым и В.В. Фильченковым, Э.А. Весманом из Тартусского университета, С.С. Герштейном из Института физики высоких энергий (Протвино) и П.Ф. Ермоловым из МГУ им. М.В. Ломоносова – заявлено о научном открытии «Закономерность резонансного образования мюонных молекул дейтерия».

• в 1992 г. образовано ОАО «Энергия-Тензор».

• 25 лет назад, в 1991 г., начал работать пивоваренный завод «Петр и Лефорт», выпускающий дубненское фирменное пиво – «Ратминское»

• 5 лет назад, в 2011 г., на общем собрании Российской академии наук членами-корреспондентами академии избраны ученые ОИЯИ: В.Л. Аксенов – научный руководитель Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка (Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН); Е.А. Красавин – директор Лаборатории радиационной биологии (Отделение физиологии и фундаментальной медицины); Г.В. Трубников – заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий (Отделение физических наук). • в 1965 г. учеными ОИЯИ – В.П. Джелеповым и В.В. Фильченковым, Э.А. Весманом из Тартусского университета, С.С. Герштейном из Института физики высоких энергий (Протвино) и П.Ф. Ермоловым из МГУ им. М.В. Ломоносова – заявлено о научном открытии «Закономерность резонансного образования мюонных молекул дейтерия».• в 1992 г. образовано ОАО «Энергия-Тензор».• 25 лет назад, в 1991 г., начал работать пивоваренный завод «Петр и Лефорт», выпускающий дубненское фирменное пиво – «Ратминское»• 5 лет назад, в 2011 г., на общем собрании Российской академии наук членами-корреспондентами академии избраны ученые ОИЯИ: В.Л. Аксенов – научный руководитель Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка (Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН); Е.А. Красавин – директор Лаборатории радиационной биологии (Отделение физиологии и фундаментальной медицины); Г.В. Трубников – заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий (Отделение физических наук). 23 декабря

• 80 лет со дня рождения Ю.Ч. Кима, известного поэта, исполнителя авторской песни, правозащитника, лауреата Государственной премии им. Булата Окуджавы, творческая биография которого тесно связана с Дубной. • 80 лет со дня рождения Ю.Ч. Кима, известного поэта, исполнителя авторской песни, правозащитника, лауреата Государственной премии им. Булата Окуджавы, творческая биография которого тесно связана с Дубной. 24 декабря

• 90 лет со дня рождения В.Е. Федорова (1926–2010), начальника дубненского ГОВД (1974–1986 гг.).

• 80 лет назад, в 1936 г., самодеятельные артисты Волжского района стали победителями смотра художественной самодеятельности среди коллективов строительства канала Москва–Волга.

• 60 лет со дня рождения М.А. Дорофеева (1956–2015), известного организатора дополнительного образования, педагога-музыканта, бывшего директора музыкальной школы №2.

• в 1990 г. состоялся первый концерт Дубненского симфонического оркестра. • 90 лет со дня рождения В.Е. Федорова (1926–2010), начальника дубненского ГОВД (1974–1986 гг.).• 80 лет назад, в 1936 г., самодеятельные артисты Волжского района стали победителями смотра художественной самодеятельности среди коллективов строительства канала Москва–Волга.• 60 лет со дня рождения М.А. Дорофеева (1956–2015), известного организатора дополнительного образования, педагога-музыканта, бывшего директора музыкальной школы №2.• в 1990 г. состоялся первый концерт Дубненского симфонического оркестра. 25 декабря

• 95 лет со дня рождения Б.В. Куликова, известного конструктора ракетной техники, бывшего заместителя Главного конструктора МКБ «Радуга», лауреата Государственной премии СССР.

• 70 лет назад, в 1946 г., был запущен в эксплуатацию первый в Европе атомный реактор, в создании которого принимали участие и будущие сотрудники ОИЯИ.

• в 1960 г. образован детский сад №8 «Светлячок» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №8 «Светлячок»).

• в 1973 г. сдана в эксплуатацию котельная Приборного завода «Тензор» (ныне – ОАО «Энергия-Тензор»).

• 20 лет назад, в 1996 г., в г. Юбилейном состоялось первое заседание правления Союза развития наукоградов России, в работе которого приняла участие и делегации г. Дубны, как один из организаторов движения наукоградов.

• в 1979 г. принята на вооружение ВВС СССР ракета Х-55, разработанная коллективом МКБ «Радуга».

• в 2012 г. в пос. Шайковка Калужской области, в 52 гвардейском тяжелобомбардировочном авиаполку ВВС России, состоялась церемония присвоения имени почетного гражданина г. Дубны и первого главного конструктора МКБ «Радуга» А.Я. Березняка дальнему сверхзвуковому бомбардировщику Ту-22М3 (бортовой номер 4466357/49).

• в 2012 г. на вооружение Военно-воздушных сил Российской Федерации поступили первые многофункциональные истребители Су-35С, на вооружении которых находятся разработанными в ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка ракеты воздух-земля Х-59М.



• 95 лет со дня рождения Б.В. Куликова, известного конструктора ракетной техники, бывшего заместителя Главного конструктора МКБ «Радуга», лауреата Государственной премии СССР.• 70 лет назад, в 1946 г., был запущен в эксплуатацию первый в Европе атомный реактор, в создании которого принимали участие и будущие сотрудники ОИЯИ.• в 1960 г. образован детский сад №8 «Светлячок» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №8 «Светлячок»).• в 1973 г. сдана в эксплуатацию котельная Приборного завода «Тензор» (ныне – ОАО «Энергия-Тензор»).• 20 лет назад, в 1996 г., в г. Юбилейном состоялось первое заседание правления Союза развития наукоградов России, в работе которого приняла участие и делегации г. Дубны, как один из организаторов движения наукоградов.• в 1979 г. принята на вооружение ВВС СССР ракета Х-55, разработанная коллективом МКБ «Радуга».• в 2012 г. в пос. Шайковка Калужской области, в 52 гвардейском тяжелобомбардировочном авиаполку ВВС России, состоялась церемония присвоения имени почетного гражданина г. Дубны и первого главного конструктора МКБ «Радуга» А.Я. Березняка дальнему сверхзвуковому бомбардировщику Ту-22М3 (бортовой номер 4466357/49).• в 2012 г. на вооружение Военно-воздушных сил Российской Федерации поступили первые многофункциональные истребители Су-35С, на вооружении которых находятся разработанными в ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка ракеты воздух-земля Х-59М. В Мой Мир Share