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В школы вернутся шефы 
Совет директоров градообразующих предприятий Дубны принял нормативные документы для организации шефской помощи школам.

Работу по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями обсудили представители ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», ДМЗ, НИИ «Атолл», Тензора.

Это организации, которые в первую очередь заинтересованы в подготовке кадров. Системные отношения между предприятиями и школами позволят усилить работу в этом направлении. Хотя регламент и положение об организации шефской помощи приняты только в декабре, тесное сотрудничество между школами и предприятиями началось уже с лета этого года.

Так, руководство ГосМКБ «Радуга» оказало помощь школе №1, а ОИЯИ помогли в ремонте школы №8. На сегодняшний день все левобережные школы уже распределены между предприятиями ГосМКБ «Радуга», «Бетиз и К», ДМЗ. Правобережные образовательные учреждения еще не все охвачены программой. Так, школы № 6 и №8 закреплена за ОИЯИ, также сейчас ведутся переговоры о том, что Объединенный институт ядерных исследований включит в свою орбиту помощи школы № 4, № 9 и гимназию № 11.

А вот школы №2 и №7 пока остаются без шефов. Но это дело времени. Сейчас активно ведутся переговоры с предприятиями города о подписании шефских договоров с школами. В договорах четко пропишут, какую помощь, в какие сроки и на каких условиях будут оказывать дубненские организации образовательным учреждениям.

19-12-2016
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