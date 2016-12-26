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Лучше настроиться провести этот год как можно ответственно и серьезно, в равновесии и с ясным продуманным планом. Остерегайтесь необдуманных и рискованных шагов, не вступайте в конфликты - Петух является чуть ли не самым большим любителем выяснения отношений среди всех знаков. Поэтому в 2017 году он будет часто устраивать такие ситуации, в которых легко будет выйти на конфликты. Будьте осторожны, бдительны и рассудительны, ведите себя разумно, не принимайте поспешных решений! Кто предупрежден - тот вооружен. Особенно щедро в год Красного Огненного Петуха будут вознаграждены те, кто не ищет легких путей и обходной дороги, не нарушает нравственных и юридических законов, мало говорит и много делает, упорно, по зернышку, создает фундамент для своего успеха и благосостояния.Лучше настроиться провести этот год как можно ответственно и серьезно, в равновесии и с ясным продуманным планом. Остерегайтесь необдуманных и рискованных шагов, не вступайте в конфликты - Петух является чуть ли не самым большим любителем выяснения отношений среди всех знаков. Поэтому в 2017 году он будет часто устраивать такие ситуации, в которых легко будет выйти на конфликты. Будьте осторожны, бдительны и рассудительны, ведите себя разумно, не принимайте поспешных решений! Кто предупрежден - тот вооружен. Петух любит размах и глобальность во всем - как в мышлении, заработках, карьере, покупках, так и в общих политических событиях года. В год Петуха происходят крупные и весомые события международного масштаба, которые затрагивают жизнь всех стран мира. Петух любит размах и глобальность во всем - как в мышлении, заработках, карьере, покупках, так и в общих политических событиях года. В год Петуха происходят крупные и весомые события международного масштаба, которые затрагивают жизнь всех стран мира. Стихия,цвет, камни 2017 года Главной стихией 2017 года будет стихия огня, которая входит в пятилетний цикл стихий - Огонь, Вода, Воздух, Дерево, Металл. Огонь является сильной стихией и лучше всего с ним обращаться осторожно и аккуратно, в этом случае он принесет все хорошее, чем владеет. Главные цвета 2017 года будут все, связанные с огнем - красный и оранжевый, а также всевозможные оттенки этих цветов. Главные цвета 2017 года будут все, связанные с огнем - красный и оранжевый, а также всевозможные оттенки этих цветов. Камни-талисманы 2017 года также окрашены во все оттенки красного цвета - царь камней кровавый рубин, глубокий вишневый гранат, огненный опал. Сюда также можно отнести все камни, происхождение которых также связано со стихией огня, например, вулканическое стекло обсидиан. Природный минерал янтарь также подойдет Петуху. Для встречи нового 2017 года можно выбирать все эти камни и оттенки цвета. Камни-талисманы 2017 года также окрашены во все оттенки красного цвета - царь камней кровавый рубин, глубокий вишневый гранат, огненный опал. Сюда также можно отнести все камни, происхождение которых также связано со стихией огня, например, вулканическое стекло обсидиан. Природный минерал янтарь также подойдет Петуху. Для встречи нового 2017 года можно выбирать все эти камни и оттенки цвета. Где и в чем встречать новый год? Встречать сам новый год допустимо карнавальном вечере, костюмированной вечеринке, где можно будет показать свой смелый и необычный наряд. Но Петух предпочитает придерживаться устоявшихся семейных традиций, потому отмечать этот праздник год рекомендуется всё же дома, в кругу семьи и близких людей. Самым основным цветом 2017 года является красный цвет и все его оттенки. Для ночи встречи нового года приготовьте яркие, броские, запоминающиеся наряды. Можно делать акцент на детали, подбирать все самое блестящее и броское. Весь новогодний образ может быть создан из самых ярких деталей - и платье, и сумочка, и серьги, колье, кольца, туфли - все это должно быть ярким и сверхэкстравагантным. Выбирайте любые оттенки красного цвета - от нежно-алого до оранжевого и огненно-красного. Позвольте себе блистать. Если вы не хотите менять свой образ и предпочитаете черный или светлые тона одежды, то разбавьте их яркими красными аксессуарами или металлическими деталями. Самыми главными деталями новогоднего наряда станут именно украшения - драгоценности и бижутерия. Самым большим шиком станут новогодние костюмы всевозможных цветов, с природными птичьими перьями. Самым основным цветом 2017 года является красный цвет и все его оттенки. Для ночи встречи нового года приготовьте яркие, броские, запоминающиеся наряды. Можно делать акцент на детали, подбирать все самое блестящее и броское. Весь новогодний образ может быть создан из самых ярких деталей - и платье, и сумочка, и серьги, колье, кольца, туфли - все это должно быть ярким и сверхэкстравагантным. Выбирайте любые оттенки красного цвета - от нежно-алого до оранжевого и огненно-красного. Позвольте себе блистать. Если вы не хотите менять свой образ и предпочитаете черный или светлые тона одежды, то разбавьте их яркими красными аксессуарами или металлическими деталями. Самыми главными деталями новогоднего наряда станут именно украшения - драгоценности и бижутерия. Самым большим шиком станут новогодние костюмы всевозможных цветов, с природными птичьими перьями. В качестве прически для встречи нового года Петуха 2017 подойдет также все необычное - сделайте себе то, на что вы обычно не имеете времени или средств. Петух любит большие начесы, накладные хвосты, украшения в волосах. Не стоит забывать про удобство и практичность своего наряда. Вы должны чувствовать себя в нем максимально свободно, чтобы порадовать хозяина наступающего года весельем и танцами. В качестве прически для встречи нового года Петуха 2017 подойдет также все необычное - сделайте себе то, на что вы обычно не имеете времени или средств. Петух любит большие начесы, накладные хвосты, украшения в волосах. Не стоит забывать про удобство и практичность своего наряда. Вы должны чувствовать себя в нем максимально свободно, чтобы порадовать хозяина наступающего года весельем и танцами. Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь, в не столь официальном наряде. Но если он пришёл в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь весёлом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своём каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха. Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь, в не столь официальном наряде. Но если он пришёл в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь весёлом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своём каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха. Во время встречи самого нового года самым благоприятным будет отдать почтение стихии года - живому огню. Для этого подойдут праздничные свечи, камин, большие красочные фейерверки. После такого почитания стихии Огня будьте уверены - ваш праздник не пройдет мимо и останется с вами в течение всего этого года. Во время встречи самого нового года самым благоприятным будет отдать почтение стихии года - живому огню. Для этого подойдут праздничные свечи, камин, большие красочные фейерверки. После такого почитания стихии Огня будьте уверены - ваш праздник не пройдет мимо и останется с вами в течение всего этого года. Что приготовить на новогодний стол в год Петуха? На новогоднем столе 2017 не должны присутствовать блюда из птицы, в частности, курятина. Лучше приготовить к Новому году, что-нибудь, из баранины, говядины или же свинины на огне или в духовке. Из меню следует вычеркнуть всю дичь: уток, индеек, перепелов. Использовать куриные яйца в качестве украшения на новогоднем столе — также не рекомендуется. Самыми главными блюдами новогоднего вечера для встречи 2017 года Петуха станут его любимые лакомства - все зерновые блюда. Приготовьте побольше блюд из фруктов и овощей, а также, побольше свежих даров природы, в том числе и зелени. Все самое вкусное, натуральное и полезное станет символом новогоднего стола 2017. Петух предпочитает простые и вкусные блюда, в которых можно ощутить вкус всех составляющих. Предпочтение лучше отдать простым и полезным, не слишком жирным блюдам. Многочисленные салаты помогут вам разнообразить стол. Острые блюда с большим количеством специй лучше оставить для следующего года. Петух любит натуральный вкус. В центре стола для приглашения на праздничный стол хозяина года поместите небольшую миску с просом или пшеном. В центре стола для приглашения на праздничный стол хозяина года поместите небольшую миску с просом или пшеном. В качестве сладкого сделайте лакомство, выполненное в форме червячков. Также, сюда подойдут всевозможные сухофрукты, ягоды, цукаты, медовые торты - все должно быть легким и сладким.

Сам стол следует украсить яркой скатертью, с такими же пестрыми столовыми приборами. Сами угощения можно украсить продуктами любимых цветов Петуха - желтого, белого, красного и коричневого цвета. Не злоупотребляйте алкоголем – Петух не любит как сами горячительные напитки, так и людей, не знающих меру в их употреблении. В качестве сладкого сделайте лакомство, выполненное в форме червячков. Также, сюда подойдут всевозможные сухофрукты, ягоды, цукаты, медовые торты - все должно быть легким и сладким.Сам стол следует украсить яркой скатертью, с такими же пестрыми столовыми приборами. Сами угощения можно украсить продуктами любимых цветов Петуха - желтого, белого, красного и коричневого цвета. Не злоупотребляйте алкоголем – Петух не любит как сами горячительные напитки, так и людей, не знающих меру в их употреблении. Петух любит как кушать, так и много двигаться. Поэтому в новогоднюю ночь хорошо все делать сбалансированно - как угощаться, так и танцевать и веселиться. Петух любит как кушать, так и много двигаться. Поэтому в новогоднюю ночь хорошо все делать сбалансированно - как угощаться, так и танцевать и веселиться. Что подарить на 2017 год красного петуха? Новогодние подарки для близких и друзей в этом году должны также отличаться необычностью и экстравагантностью. Поэтому к выбору подарков стоит подойти внимательно и ответственно. Самое главное условие выбора подарка для года Петуха - практичность, то есть ваш подарок должен не только радовать, но и должен найти практичное применение в жизни того, кого вы будете поздравлять с годом Петуха. В качестве подарка женщине подойдут украшения, различные сертификаты на косметические услуги или наборы, туристические путевки. В качестве подарка женщине подойдут украшения, различные сертификаты на косметические услуги или наборы, туристические путевки. Для подарка мужчине ищите то, что более всего принесет ему радость души. Например, что-то для его хобби или увлечения. Не забудьте также, что подарком может быть мужская косметика или одежда. Родителям в новый год Петуха можно подарить бытовую технику. А дети будут рады любым веселым и занимательным для ума игрушкам. Для подарков в рабочем коллективе подойдут все необычные сувениры - проявите свою изобретательность и творческий талант. Коробка конфет, фейерверки и свечи, декоративные украшения, сертификаты в фитнес-центр, бизнес-аксессуары и т.п.



Для подарка мужчине ищите то, что более всего принесет ему радость души. Например, что-то для его хобби или увлечения. Не забудьте также, что подарком может быть мужская косметика или одежда. Родителям в новый год Петуха можно подарить бытовую технику. А дети будут рады любым веселым и занимательным для ума игрушкам. Для подарков в рабочем коллективе подойдут все необычные сувениры - проявите свою изобретательность и творческий талант. Коробка конфет, фейерверки и свечи, декоративные украшения, сертификаты в фитнес-центр, бизнес-аксессуары и т.п. В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Улица Энтузиастов

