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• 90 лет назад родился А.А. Тяпкин (1926–2003), выдающийся ученый, доктор физико-математических наук, профессор, научный сотрудник ОИЯИ, заслуженный деятель науки Российской Федерации,популяризатор науки и один из инициаторов развития в г. Дубне и нашей стране воднолыжного спорта.

• 85 лет назад родилась З.А. Назарова (1931–2006), известный педагог общего образования, отличник народного просвещения РСФСР.

• в 1960 г. состоялась объединенная сессия городских Советов депутатов трудящихся Дубны и Иваньково, на которой председателем исполкома Дубненского городского Совета депутатов трудящихся избран Н.Г. Вельможин, секретарем – К.А. Фирсова.

• в 1964 г. в ЛВЭ ОИЯИ начала работать жидко-водородная 100 сантиметровая пузырьковая камера.

• в 1964 г. в г. Дубне впервые проведено торжественное бракосочетание.

• в 1974 г. первой группе дубненцев – 16 заслуженным работникам Волжского района гидросооружений были вручены медали «Ветеран труда».

• в 2012 г. на ул. Карла Маркса, на доме, где жил почетный гражданин города, основатель и первый главный конструктор МКБ «Радуга» А.Я. Березняк, открыта мемориальная доска. • 90 лет назад родился А.А. Тяпкин (1926–2003), выдающийся ученый, доктор физико-математических наук, профессор, научный сотрудник ОИЯИ, заслуженный деятель науки Российской Федерации,популяризатор науки и один из инициаторов развития в г. Дубне и нашей стране воднолыжного спорта.• 85 лет назад родилась З.А. Назарова (1931–2006), известный педагог общего образования, отличник народного просвещения РСФСР.• в 1960 г. состоялась объединенная сессия городских Советов депутатов трудящихся Дубны и Иваньково, на которой председателем исполкома Дубненского городского Совета депутатов трудящихся избран Н.Г. Вельможин, секретарем – К.А. Фирсова.• в 1964 г. в ЛВЭ ОИЯИ начала работать жидко-водородная 100 сантиметровая пузырьковая камера.• в 1964 г. в г. Дубне впервые проведено торжественное бракосочетание.• в 1974 г. первой группе дубненцев – 16 заслуженным работникам Волжского района гидросооружений были вручены медали «Ветеран труда».• в 2012 г. на ул. Карла Маркса, на доме, где жил почетный гражданин города, основатель и первый главный конструктор МКБ «Радуга» А.Я. Березняк, открыта мемориальная доска. 27 декабря

• родился В.С. Горбачев (1913–1988), известный организатор производства, почетный гражданин города, начальник Иваньковской ГЭС (1946–1979 гг.), заслуженный энергетик РСФСР.

• 75 лет со дня рождения А.П. Зимина, начальника научно-исследовательского отдела ФГУП «НИИ «Атолл», кандидата технических наук, лауреата премии Правительства Российской Федерации.

• в 1940 г., приказом Народного комиссариата авиационной промышленности авиазаводу №30 в пос. Иваньково определена задача по освоению в производстве гидросамолета ЧЕ-2 (МДР-2), выпуск которого он осуществлял в 1942–1946 гг.

• в 2004 г. образован Дубненский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник».

• в 2012 г. в школе №1 открыт музей А.Я. Березняка, выдающегося конструктора авиационной и ракетной техники, почетного гражданина города, основателя и первого главного конструктора МКБ «Радуга». • родился В.С. Горбачев (1913–1988), известный организатор производства, почетный гражданин города, начальник Иваньковской ГЭС (1946–1979 гг.), заслуженный энергетик РСФСР.• 75 лет со дня рождения А.П. Зимина, начальника научно-исследовательского отдела ФГУП «НИИ «Атолл», кандидата технических наук, лауреата премии Правительства Российской Федерации.• в 1940 г., приказом Народного комиссариата авиационной промышленности авиазаводу №30 в пос. Иваньково определена задача по освоению в производстве гидросамолета ЧЕ-2 (МДР-2), выпуск которого он осуществлял в 1942–1946 гг.• в 2004 г. образован Дубненский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник».• в 2012 г. в школе №1 открыт музей А.Я. Березняка, выдающегося конструктора авиационной и ракетной техники, почетного гражданина города, основателя и первого главного конструктора МКБ «Радуга». 28 декабря

• в 1937 г. в пос. Иваньково начали работать первые детские ясли. • в 1937 г. в пос. Иваньково начали работать первые детские ясли. 29 декабря

• родился А.Я. Березняк (1912–1974), выдающийся конструктор авиационной и ракетной техники, организатор производства, почетный гражданин города, доктор технических наук, основатель и первый главный конструктор МКБ «Радуга» (1951–1974 гг.), лауреат Ленинской и Государственных премий СССР. • родился А.Я. Березняк (1912–1974), выдающийся конструктор авиационной и ракетной техники, организатор производства, почетный гражданин города, доктор технических наук, основатель и первый главный конструктор МКБ «Радуга» (1951–1974 гг.), лауреат Ленинской и Государственных премий СССР. 29 декабря

• 10 лет назад, в 2006 г., на 113-м корпусе ЛЯП ОИЯИ (ныне – Лаборатория радиобиологических исследований) открыта мемориальная доска в честь выдающегося физика, заслуженного деятеля науки РФ, доктора физико-математических наук, профессора А.А. Тяпкина.

• в 2007 г. на территории МКБ «Радуга» открыт памятник легендарному ракетному истребителю-перехватчику БИ-1, создателем которого был А.Я. Березняк – первый Главный конструктор предприятия.



30 декабря

• 90 лет со дня рождения А.А. Логунова, выдающегося физика, организатора науки и образования, доктора физико-математических наук, академика РАН, сотрудника ОИЯИ (1956–1963 гг.), директора и научного руководителя Института физики высоких энергий (Протвино), ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР.

• день рождения Н.А. Сагайдак, доцента кафедры лингвистики факультета социальных и гуманитарных наук университета «Дубна», заслуженного учителя Российской Федерации.

• в 1969 г. образованы детские ясли-сад №7 «Гвоздика» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №7 «Гвоздика»).

• в 1979 г. сдан в эксплуатацию магазин промышленных и продовольственных товаров «Орбита» – первый универсальный магазин в районе Большой Волги (ныне – торговый Центр «Орбита»).

• в 2000 г. в городской больнице открыто первое в России родильное отделение боксированного типа, обеспечивающее совместное пребывание матери и ребенка, возможность проведения партнерских родов.

• в 2009 г. в институтской части города открыто новое отделение Центра дополнительного образования для детей «Дружба». 29 декабря• 10 лет назад, в 2006 г., на 113-м корпусе ЛЯП ОИЯИ (ныне – Лаборатория радиобиологических исследований) открыта мемориальная доска в честь выдающегося физика, заслуженного деятеля науки РФ, доктора физико-математических наук, профессора А.А. Тяпкина.• в 2007 г. на территории МКБ «Радуга» открыт памятник легендарному ракетному истребителю-перехватчику БИ-1, создателем которого был А.Я. Березняк – первый Главный конструктор предприятия.• 90 лет со дня рождения А.А. Логунова, выдающегося физика, организатора науки и образования, доктора физико-математических наук, академика РАН, сотрудника ОИЯИ (1956–1963 гг.), директора и научного руководителя Института физики высоких энергий (Протвино), ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР.• день рождения Н.А. Сагайдак, доцента кафедры лингвистики факультета социальных и гуманитарных наук университета «Дубна», заслуженного учителя Российской Федерации.• в 1969 г. образованы детские ясли-сад №7 «Гвоздика» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №7 «Гвоздика»).• в 1979 г. сдан в эксплуатацию магазин промышленных и продовольственных товаров «Орбита» – первый универсальный магазин в районе Большой Волги (ныне – торговый Центр «Орбита»).• в 2000 г. в городской больнице открыто первое в России родильное отделение боксированного типа, обеспечивающее совместное пребывание матери и ребенка, возможность проведения партнерских родов.• в 2009 г. в институтской части города открыто новое отделение Центра дополнительного образования для детей «Дружба». 31 декабря

• в 1959 г. принят на вооружение первый в мире малый ракетный катер (проект 183Р «Комар»), оснащенный ракетами П-15, созданными авиастроителями пос. Иваньково.

• 45 лет назад, в 1971 г., состоялся полет первого серийного штурмовика Су-24, на базе которого после модификации впоследствии был создан самолёт Су-24М, оснащенный разработанными в МКБ «Радуга» противорадиолокационными управляемыми ракетами Х-28 (позднее Х-58) и ракетами воздух-земля Х-59М.

• в 1983 г. принят на вооружение ракетный комплекс воздушного базирования, включающий самолет-носитель Ту-95МС и созданные МКБ «Радуга» крылатые ракеты Х-55.

• в 2000 г. одна из самых влиятельных американских газет «Нью- Йорк Таймс» опубликовала на своих страницах статью об опыте сотрудничества г. Дубны и г. Ла Кросса накопленном за десять лет существования побратимских связей двух городов. • в 1959 г. принят на вооружение первый в мире малый ракетный катер (проект 183Р «Комар»), оснащенный ракетами П-15, созданными авиастроителями пос. Иваньково.• 45 лет назад, в 1971 г., состоялся полет первого серийного штурмовика Су-24, на базе которого после модификации впоследствии был создан самолёт Су-24М, оснащенный разработанными в МКБ «Радуга» противорадиолокационными управляемыми ракетами Х-28 (позднее Х-58) и ракетами воздух-земля Х-59М.• в 1983 г. принят на вооружение ракетный комплекс воздушного базирования, включающий самолет-носитель Ту-95МС и созданные МКБ «Радуга» крылатые ракеты Х-55.• в 2000 г. одна из самых влиятельных американских газет «Нью- Йорк Таймс» опубликовала на своих страницах статью об опыте сотрудничества г. Дубны и г. Ла Кросса накопленном за десять лет существования побратимских связей двух городов. В декабре:

• в 1947 г. в целях изучения существенных особенностей синхроциклотронного способа ускорения протонов создана модель строившегося в районе д. Ново-Иваньково (Кимрский район Калининской области) синхроциклотрона.

• в 1949 г. организован производственно-технический отдел Гидротехнической лаборатории АН СССР (ныне – Отдел главного энергетика ОИЯИ).

• 1952 г. в научном поселке АН СССР у д. Ново-Иваньково (ныне – институтская часть г. Дубны) введена в эксплуатацию средняя школа (ныне – здание Дома учителя).

• в 1957 г. в г. Дубне создано городское отделение Всероссийского общества по распространению политических и научных знаний «Знание».

• в 1958 г. образовано Дубненское отделение Государственного банка СССР.

• в 1960 г. – городской отдел народного образования провел I в истории города городскую математическую олимпиаду старшеклассников, победителями которой стали: среди 10 кл. А. Кингсеп (шк. №2) и Г. Вознесенский (шк. №3), 9 кл. В.Кутнер (шк. №2), 8 кл. А. Романов (шк. №3), 7 кл. Л. Кикас (шк. №2).

• в 1960 г. в районе «Черной речки» начала функционировать искусственная горка, сооруженая по инициативе директора ОИЯИ Д.М. Блохинцева и научных сотрудников А.А. Тяпкина, Э. Джакова и А.Я. Любимова для проведения тренировок и соревнований любителей горнолыжного спорта, известная в настоящее время как «Пик Тяпкина».

• 55 лет назад, в 1961 г.:

- по Центральному телевидению состоялся показ кинофильма о школе №8 г. Дубны «У нас новая школа» (реж. В. Азарин);

- состоялась встреча любителей спорта Дубны с выдающимися советскими легкоатлетами - олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту В. Брумелем и призером Олимпиады в Риме по прыжкам в длину И. Тер-Ованесяном.

• в 1963 г. учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного энергетического института в Дубне преобразован в филиал этого института, что расширило образовательные возможности жителей города, желающих получит высшее образование.

• 50 лет назад, в 1966 г.:

- Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в области охраны здоровья советского народа орденом «Трудового Красного знамени» награждены врач-дерматолог МСЧ №9 – Ю.П. Чканников и медалью «За Трудовую доблесть» зам. главного врача Г.П. Селиванова;

- в школах города прошли митинги солидарности с народом Вьетнама.

• в 1968 г. принят на вооружение авиационно-ракетный комплекс Ту-22К, созданный при участии авиастроителей г. Дубны;

• в 1970 г. по итогам Всесоюзного смотра-конкурса лучших работ по математическому обеспечению ЭВМ группа сотрудников ЛВТА ОИЯИ – Н.Н. Говорун, В.П. Шириков и И.Н. Силин, награждены золотыми медалями ВДНХ.

• в 1972 г. в честь 50-летия образования СССР коллектив ОИЯИ награжден юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Верховного Совета СССР и ВЦСПС.

• в 1974 г. в г. Дубне создана городская организация Всероссийского общества любителей книги, руководителем которой стал директор ЛНФ ОИЯИ, академик И.М. Франк.

• в 1979 г.:

- во Дворце культуры «Октябрь» образован хор ветеранов «Сударушка»;

- дубненский спортсмен А. Цветков, участвуя в соревнованиях на Кубок СССР по тяжелой атлетике, выполнил норматив мастера спорта, став первым штангистом г. Дубны, получившим это звание;

• в 1980тг. в ЛВЭ ОИЯИ запущена в опытную эксплуатацию микропроцессорная система МКА КАМАК, изготовленная в Болгарии и смонтированная в Дубне при активном участии болгарских специалистов.

• в 1984 г. представитель г. Дубны, старший инженер ЛВТА ОИЯИ А.Д. Злобин стал обладателем почетного приза для зрителей – участников популярной телевизионной передачи «Что? Где? Когда?» – «Хрустальная Сова».

• в 1985г. г. Дубну посетил Чемпион мира по шахматам Г. Гаспаров, который дал сеанс одновременной игры.

• 30 лет назад, в 1986 г.:

- в подразделениях ОИЯИ проведены соревнования по производственной гимнастике;

- в ОИЯИ поступили самые первые персональные компьютеры: «Правец–16».

• в 1990 г. в г. Дубне состоялся первый джазовый фестиваль «Джаз и физика».

• 25 лет назад, в 1991 г., учрежден фонд муниципального имущества.

• в 1994 г. распоряжением Главы Администрации города на базе частной коллекции дубненского историка-краеведа Е.Ю. Крымова образован городской музей краеведения и археологии.

• 20 лет назад, в 1996 г., прошли первые службы в православном Храме Великомученика Пантелеймона.

• в 1999 г. при МСЧ-9 открыто специализированное радиологическое отделение, что позволило привлечь в Дубну квалифицированных врачей радиологов из Москвы, Обнинска, Омска.

• в 2008 г. в ЛНФ ОИЯИ начал действовать Источник Резонансных Нейтронов (ИРЕН), предназначенный для проведения широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.

• 10 лет назад, в 2006 г.:

- Указом Президента Республики Казахстан одобрена концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007– 2024 гг., непосредственное участие в разработке которой принимали ученые Международного университета природы, общества и человека «Дубна»;

- г. Дубна признан лауреатом специальной национальной премии «Кремлевский Грандъ» в области социально-экономического развития регионов и обеспечения безопасности на территории Российской Федерации.

• в 2011 г.:

- выступая на чемпионате мира по пауэрлифтингу дубненские спортсмены-тяжелоатлеты А. Цветков и его сын В. Цветков, стали победителями в своих возрастных группах и весовых категориях;

- Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики воспитаннику шахматной школы Дубны В.Н. Малахову присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России». • в 1947 г. в целях изучения существенных особенностей синхроциклотронного способа ускорения протонов создана модель строившегося в районе д. Ново-Иваньково (Кимрский район Калининской области) синхроциклотрона.• в 1949 г. организован производственно-технический отдел Гидротехнической лаборатории АН СССР (ныне – Отдел главного энергетика ОИЯИ).• 1952 г. в научном поселке АН СССР у д. Ново-Иваньково (ныне – институтская часть г. Дубны) введена в эксплуатацию средняя школа (ныне – здание Дома учителя).• в 1957 г. в г. Дубне создано городское отделение Всероссийского общества по распространению политических и научных знаний «Знание».• в 1958 г. образовано Дубненское отделение Государственного банка СССР.• в 1960 г. – городской отдел народного образования провел I в истории города городскую математическую олимпиаду старшеклассников, победителями которой стали: среди 10 кл. А. Кингсеп (шк. №2) и Г. Вознесенский (шк. №3), 9 кл. В.Кутнер (шк. №2), 8 кл. А. Романов (шк. №3), 7 кл. Л. Кикас (шк. №2).• в 1960 г. в районе «Черной речки» начала функционировать искусственная горка, сооруженая по инициативе директора ОИЯИ Д.М. Блохинцева и научных сотрудников А.А. Тяпкина, Э. Джакова и А.Я. Любимова для проведения тренировок и соревнований любителей горнолыжного спорта, известная в настоящее время как «Пик Тяпкина».• 55 лет назад, в 1961 г.:- по Центральному телевидению состоялся показ кинофильма о школе №8 г. Дубны «У нас новая школа» (реж. В. Азарин);- состоялась встреча любителей спорта Дубны с выдающимися советскими легкоатлетами - олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту В. Брумелем и призером Олимпиады в Риме по прыжкам в длину И. Тер-Ованесяном.• в 1963 г. учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного энергетического института в Дубне преобразован в филиал этого института, что расширило образовательные возможности жителей города, желающих получит высшее образование.• 50 лет назад, в 1966 г.:- Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в области охраны здоровья советского народа орденом «Трудового Красного знамени» награждены врач-дерматолог МСЧ №9 – Ю.П. Чканников и медалью «За Трудовую доблесть» зам. главного врача Г.П. Селиванова;- в школах города прошли митинги солидарности с народом Вьетнама.• в 1968 г. принят на вооружение авиационно-ракетный комплекс Ту-22К, созданный при участии авиастроителей г. Дубны;• в 1970 г. по итогам Всесоюзного смотра-конкурса лучших работ по математическому обеспечению ЭВМ группа сотрудников ЛВТА ОИЯИ – Н.Н. Говорун, В.П. Шириков и И.Н. Силин, награждены золотыми медалями ВДНХ.• в 1972 г. в честь 50-летия образования СССР коллектив ОИЯИ награжден юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Верховного Совета СССР и ВЦСПС.• в 1974 г. в г. Дубне создана городская организация Всероссийского общества любителей книги, руководителем которой стал директор ЛНФ ОИЯИ, академик И.М. Франк.• в 1979 г.:- во Дворце культуры «Октябрь» образован хор ветеранов «Сударушка»;- дубненский спортсмен А. Цветков, участвуя в соревнованиях на Кубок СССР по тяжелой атлетике, выполнил норматив мастера спорта, став первым штангистом г. Дубны, получившим это звание;• в 1980тг. в ЛВЭ ОИЯИ запущена в опытную эксплуатацию микропроцессорная система МКА КАМАК, изготовленная в Болгарии и смонтированная в Дубне при активном участии болгарских специалистов.• в 1984 г. представитель г. Дубны, старший инженер ЛВТА ОИЯИ А.Д. Злобин стал обладателем почетного приза для зрителей – участников популярной телевизионной передачи «Что? Где? Когда?» – «Хрустальная Сова».• в 1985г. г. Дубну посетил Чемпион мира по шахматам Г. Гаспаров, который дал сеанс одновременной игры.• 30 лет назад, в 1986 г.:- в подразделениях ОИЯИ проведены соревнования по производственной гимнастике;- в ОИЯИ поступили самые первые персональные компьютеры: «Правец–16».• в 1990 г. в г. Дубне состоялся первый джазовый фестиваль «Джаз и физика».• 25 лет назад, в 1991 г., учрежден фонд муниципального имущества.• в 1994 г. распоряжением Главы Администрации города на базе частной коллекции дубненского историка-краеведа Е.Ю. Крымова образован городской музей краеведения и археологии.• 20 лет назад, в 1996 г., прошли первые службы в православном Храме Великомученика Пантелеймона.• в 1999 г. при МСЧ-9 открыто специализированное радиологическое отделение, что позволило привлечь в Дубну квалифицированных врачей радиологов из Москвы, Обнинска, Омска.• в 2008 г. в ЛНФ ОИЯИ начал действовать Источник Резонансных Нейтронов (ИРЕН), предназначенный для проведения широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.• 10 лет назад, в 2006 г.:- Указом Президента Республики Казахстан одобрена концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007– 2024 гг., непосредственное участие в разработке которой принимали ученые Международного университета природы, общества и человека «Дубна»;- г. Дубна признан лауреатом специальной национальной премии «Кремлевский Грандъ» в области социально-экономического развития регионов и обеспечения безопасности на территории Российской Федерации.• в 2011 г.:- выступая на чемпионате мира по пауэрлифтингу дубненские спортсмены-тяжелоатлеты А. Цветков и его сын В. Цветков, стали победителями в своих возрастных группах и весовых категориях;- Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики воспитаннику шахматной школы Дубны В.Н. Малахову присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России». 115 лет назад, в 1901 г.

• родился Ф.П. Вознесенский, известный организатор авиационного производства, главный инженер Дубненского машиностроительного завода (1946–1951 гг.), депутат городского Совета народных депутатов многих созывов.

100 лет назад, в 1916 г.

• родилась Е.П. Мамаева (1916–2003), известный педагог-новатор, преподаватель первых в городе специализированных физико-математических классов, участник Великой Отечественной войны, отличник народного просвещения РСФСР и заслуженный учитель школы РСФСР.

90 лет назад, в 1926 г.

• родился А.А. Цветков, известный строитель-передовик производства, бригадир комплексной бригады Строительно-монтажного управления №5, кавалер ордена Ленина, заслуженный строитель РСФСР, депутат Московского областного Совета народных депутатов нескольких созывов.

85 лет назад, 1931 г.

• родилась Т.А. Зинова, известный работник культуры, организатор библиотечного дела, зав. библиотекой ОМК-22 (1971–1997 гг.), ныне – художественная библиотека ОИЯИ.

80 лет назад, в 1936 г.

• образована большеволжская бассейновая больница (ныне – Лечебно-реабилитационный центр «Дубна», филиал Центральной клинической больницы восстановительного лечения).

70 лет назад, в 1946 г.

• Н.Н. Боголюбов заложил основы современной теории кинетических явлений.

• Б.М. Понтекорво предложил хлор-аргоновый метод детектирования нейтрино.

65 лет назад, в 1951 г.

• на авиазаводе в пос. Иваньково началось производство авиационной противокорабельной ракеты класса «воздух-поверхность» для самолетов ТУ-16КС и ТУ-4К-КС, в создании которой принимали участие конструкторы филиала ОКБ-155 (ныне – МКБ «Радуга»).

60 лет назад, в 1956 г.

• на авиазаводе в пос. Иваньково началось производство:

- разработанной в филиале ОКБ-155 (МКБ «Радуга») противокорабельной ракеты морского базирования П-15, послужившей началом рождения в СССР и других странах нового вида вооружения надводных кораблей – ударных ракетных комплексов;

- авиационной крылатой ракеты КСР-2 для самолета ТУ-16К-11-16, которая в 1963 году была отмечена Ленинской премией СССР.

• директор ЛВЭ ОИЯИ В.И. Векслер предложил новый способ ускорения частиц движущейся плазмой, а также выдвинул идею коллективного метода ускорения.

• научным сотрудником ОИЯИ А.А. Логуновым начат цикл исследований по применению метода дисперсионных соотношений к неупругим процессам, который был завершен в 1959 г. и впоследствии позволил развить инклюзивный подход в физике высоких энергий.

• в институтской части города вступила в строй центральная котельная.

55 лет назад, в 1961 г.

• в МКБ «Радуга» начаты работы по созданию ракеты со складным крылом П-15У, принятой на вооружение в 1965 г.

• в институтской части города введена в эксплуатацию новая больница на 175 мест и в МСЧ №9 начало функционировать детское отделение.

50 лет назад, в 1966 г.

• государственной премией Социалистической Республики Румыния отмечены ученые ОИЯИ А.Е. Игнатенко, А. Михул и М. Петрашку за исследования взаимодействия ионов с тяжелыми ядрами.

• на синхроциклотроне Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ создан протонный пучок с мощностью дозы 150 рад/мин. для совместных с Институтом экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР радиобиологических и онкологических исследований • математиками Лаборатории вычислительной техники и автоматики ОИЯИ разработан непрерывный аналог метода Ньютона для решения широкого класса нелинейных задач математической физики.

• в Лаборатории нейтронной физики впервые наблюдался альфа-распад нейтронных резонансов тяжелых ядер.

• зарегистрированы открытия:

- «Явление образования изотопа 102-го элемента», сделанное группой учёных ОИЯИ: Е.Д. Донец, В.А. Щеголев, В.А. Ермаков;

- «Протонный распад радиоактивных ядер», сделанное группой учёных ОИЯИ: В.А. Карнаухов, Г.М. Тер-Акопьян, В.Г. Субботин, Л.А. Петров;

- «104-й элемент курчатовий», сделанное группой учёных ОИЯИ: Г.Н. Флеров, Ю.Ц. Оганесян, Ю.В. Лобанов, В.П. Перелыгин, В.И. Кузнецов, В.А. Друин, К.А. Гаврилов, С.П. Третьякова, В.М. Плотко;

45 лет назад, в 1971 г.

• на Дубненском машиностроительном заводе началось изготовление Изд. 105-11 –дозвукового летного аналога экспериментального пилотируемого орбитального самолета (ЭПОС), входившего в состав проекта космической системы «Спираль».

• переданы в серийное производство разработанные в МКБ «Радуга» ракеты Х-22МА, Х-28, К-10СДВ комплекса «Метель».

• принята на вооружение созданная дубненскими авиастроителями самонаводящаяся ракета для стрельбы по площадям Х-22 ПСИ.

• в МКБ «Радуга» начаты работы по созданию ракетного комплекса КСР-5НМ.

• руководство МКБ «Радуга» внесло в Правительство СССР предложение о создании новой, малогабаритной, низковысотной дозвуковой крылатой ракеты с ядерной боевой частью дальнего радиуса действия, которыми стали находящиеся в настоящее время на вооружении стратегической авиации ракеты Х-55 и Х-555.

• началось оснащение ракетоносцев Ту-22М ракетами Х-22, созданных дубненскими авиастроителями.

• за достижения в теоретико-групповом и аксиоматическом подходе в теории элементарных частиц удостоен Димитровской премии Народной Республики Болгария научный сотрудник ОИЯИ И. Тодоров.

• зарегистрированы открытия:

- «Распад фи-ноль-мезона на электрон-позиронную пару», сделанное учёными: А.М. Балдин, И.В. Чувило, М.Н. Хачатурян, Я. Гладки (ЧССР), А.Т. Матюшин, В.С. Пантуев, М.А. Азимов, М.С. Хвастунов, Р.Г. Аствацатуров, Л.И. Журавлёва, В.И. Иванов, В.Т. Митюшин (ОИЯИ), Л.Н. Штарков, А.С. Белоусов (ФИАН им. Лебедева).

- «Безрадиационные переходы в мезоатомах», сделанное группой учёных: Б.М. Пантекорово, Д.Ф. Зарецкий (ИАЭ им. И.В. Курчатова), М.Я. Балац, П.И. Лебедев, Ю.В. Обухов, Л.Н. Кондратьев, Л.Г. Лансберг.

• в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ при изучении спонтанного деления трансурановых элементов обнаружено новое физическое явление: запаздывающее деление атомных ядер.

• на пучке ускорителя Института физики высоких энергий (Протвино)

произведен запуск установки с двухметровой жидководородной пузырьковой камерой «Людмила», созданной в ОИЯИ.

• в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ организована совместная работа двух ускорителей: У-300 и У-200, что позволило существенно расширить диапазон ускоряемых ионов, впервые в мире ускорить ионы ксенона и начать широкие эксперименты по синтезу сверхтяжелых элементов.

• в совместных исследованиях с Институтом физической химии АН СССР открыта закономерность стабилизации низших состояний окисления актинидных элементов.

• в МСЧ №9 введена в эксплуатацию новая поликлиника.

40 лет назад, в 1976 г.

• МКБ «Радуга» передало в производство авиационную крылатую ракету класса «воздух – поверхность» для самолетов ТУ-95МС, ТУ-95-М-55, ТУ-160 – Х-22, удостоенную в 1983 г. Ленинской и Государственной премии.

• приняты на вооружение разработанные в МКБ «Радуга» самонаводящиеся ракеты Х-22М, Х-22П и Х-22НА.

• завершены испытания самолета Су-24, оснащенного ракетами Х-28, созданными в МКБ «Радуга».

• конструкторами ОКБ А.И. Микояна создан прототип самолета МиГ- 25БМ, оснащенный противорадиолокационной ракетой Х-58, разработанной в МКБ «Радуга».

• учеными Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ получены данные о синтезе изотопа 107-го элемента периодической таблицы Д.И.Менделеева.

• зарегистрировано открытие:

- «Явление резонансного поглощения отрицательных мюонов атомными ядрами», сделанное учёными: В.В. Балашов, Н.М. Кабанчик (НИИЯФ им. М.В. Ломоносова), В.Б. Беляев, И, Войтковская (ПНР), В.С. Евсеев, Т. Козловский (ПНР), В.С. Роганов, Р.А. Эрамжян (ОИЯИ).

• в институтской части города введена в эксплуатацию Восточная котельная.

35 лет назад, в 1981 г.

• запущен в серийное производство самолёт Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, оснащенный крылатыми ракетами Х-55,Х-555,Х-101 разработанными в МКБ «Радуга».

• произведены первые боевые пуски ракет Х-55 авиационно-ракетного комплекса К-95-22.

• конструкторами ЦМКБ «Алмаз» сдан первый ракетный катер, оснащенный пусковыми установками КТ-152М комплекса «Москит», созданного в МКБ «Радуга».

• зарегистрированы открытия:

- «Закономерность изменения радиуса сильного взаимодействия протонов при высоких энергиях» , сделанное учеными ОИЯИ: Г.Г. Безногих, Н.К. Жидковым, В.Й. Заячки (НРБ), Л.С. Золиным, Л.Ф. Кириловой, П.К. Марковым (НРБ), Б.А. Морозовым, В.А. Никитиным, П.В. Номоконовым, В.А. Свиридовым, В.А. Соловьяновым (ИФВЭ), В.Н. Грибовым (ЛИЯФ им. Б.П. Константинова);

- «Явление потенциального рассеяния протонов высоких энергий» сделанное заявленное учеными ОИЯИ: Л.Ф. Кириловой , В.А. Никитиным, А.А. Номофиловым, В.А. Свиридовым , Л.Н. Струновым, М.Г. Шафрановой.

25 лет назад, в 1991 г.

• в МКБ «Радуга» началась разработка двухступенчатой ракеты-носителя «Бурлак», предназначенного для восстановления орбитальной группировки разведывательных спутников и спутников системы предупреждения в ходе ведения военных действий. Ввод комплекса в эксплуатацию планировался в 1998—2000 годах, но из за отсутствия у государства средств проект оказался не реализованным.

• ЗАО НПО «Аспект» заключило с предприятиями Минатома РФ, Главчернобыль Минсельхоза РФ, Минобороны РФ первые контракты на разработку и производство приборов радиационного контроля.

• организовано и начало свою производственную деятельность НПП «АпАТэК», одно из дочерних предприятий которого работает в г. Дубне – «АПАТэК-ДУБНА».

20 лет назад, в 1996 г.

• в ОКБ «Тайфун» и ОАО «Дубненский машиностроительный завод» создан легкий поплавковый многоцелевой гидросамолет «Дубна-2».

• системы радиационного контроля «Янтарь», разработанные НПО «Аспект» получили сертификат Лос-Аламосской Национальной лаборатории США на их соответствие американским стандартам, что явилось фактом международного признания производимой дубненским объединением продукции.

15 лет назад, в 2001 г.

• приборный завод «Тензор» приступил к изготовлению и поставке специального оборудования по пожаротушению для Тяньваньской АЭС (КНР).

10 лет назад, в 2006 г.

• приборный завод «Тензор» приступил к изготовлению и поставке специального оборудования по пожаротушению для АЭС «Кудам-Кулан» (Индия).



115 лет назад, в 1901 г.• родился Ф.П. Вознесенский, известный организатор авиационного производства, главный инженер Дубненского машиностроительного завода (1946–1951 гг.), депутат городского Совета народных депутатов многих созывов.100 лет назад, в 1916 г.• родилась Е.П. Мамаева (1916–2003), известный педагог-новатор, преподаватель первых в городе специализированных физико-математических классов, участник Великой Отечественной войны, отличник народного просвещения РСФСР и заслуженный учитель школы РСФСР.90 лет назад, в 1926 г.• родился А.А. Цветков, известный строитель-передовик производства, бригадир комплексной бригады Строительно-монтажного управления №5, кавалер ордена Ленина, заслуженный строитель РСФСР, депутат Московского областного Совета народных депутатов нескольких созывов.85 лет назад, 1931 г.• родилась Т.А. Зинова, известный работник культуры, организатор библиотечного дела, зав. библиотекой ОМК-22 (1971–1997 гг.), ныне – художественная библиотека ОИЯИ.80 лет назад, в 1936 г.• образована большеволжская бассейновая больница (ныне – Лечебно-реабилитационный центр «Дубна», филиал Центральной клинической больницы восстановительного лечения).70 лет назад, в 1946 г.• Н.Н. Боголюбов заложил основы современной теории кинетических явлений.• Б.М. Понтекорво предложил хлор-аргоновый метод детектирования нейтрино.65 лет назад, в 1951 г.• на авиазаводе в пос. Иваньково началось производство авиационной противокорабельной ракеты класса «воздух-поверхность» для самолетов ТУ-16КС и ТУ-4К-КС, в создании которой принимали участие конструкторы филиала ОКБ-155 (ныне – МКБ «Радуга»).60 лет назад, в 1956 г.• на авиазаводе в пос. Иваньково началось производство:- разработанной в филиале ОКБ-155 (МКБ «Радуга») противокорабельной ракеты морского базирования П-15, послужившей началом рождения в СССР и других странах нового вида вооружения надводных кораблей – ударных ракетных комплексов;- авиационной крылатой ракеты КСР-2 для самолета ТУ-16К-11-16, которая в 1963 году была отмечена Ленинской премией СССР.• директор ЛВЭ ОИЯИ В.И. Векслер предложил новый способ ускорения частиц движущейся плазмой, а также выдвинул идею коллективного метода ускорения.• научным сотрудником ОИЯИ А.А. Логуновым начат цикл исследований по применению метода дисперсионных соотношений к неупругим процессам, который был завершен в 1959 г. и впоследствии позволил развить инклюзивный подход в физике высоких энергий.• в институтской части города вступила в строй центральная котельная.55 лет назад, в 1961 г.• в МКБ «Радуга» начаты работы по созданию ракеты со складным крылом П-15У, принятой на вооружение в 1965 г.• в институтской части города введена в эксплуатацию новая больница на 175 мест и в МСЧ №9 начало функционировать детское отделение.50 лет назад, в 1966 г.• государственной премией Социалистической Республики Румыния отмечены ученые ОИЯИ А.Е. Игнатенко, А. Михул и М. Петрашку за исследования взаимодействия ионов с тяжелыми ядрами.• на синхроциклотроне Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ создан протонный пучок с мощностью дозы 150 рад/мин. для совместных с Институтом экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР радиобиологических и онкологических исследований • математиками Лаборатории вычислительной техники и автоматики ОИЯИ разработан непрерывный аналог метода Ньютона для решения широкого класса нелинейных задач математической физики.• в Лаборатории нейтронной физики впервые наблюдался альфа-распад нейтронных резонансов тяжелых ядер.• зарегистрированы открытия:- «Явление образования изотопа 102-го элемента», сделанное группой учёных ОИЯИ: Е.Д. Донец, В.А. Щеголев, В.А. Ермаков;- «Протонный распад радиоактивных ядер», сделанное группой учёных ОИЯИ: В.А. Карнаухов, Г.М. Тер-Акопьян, В.Г. Субботин, Л.А. Петров;- «104-й элемент курчатовий», сделанное группой учёных ОИЯИ: Г.Н. Флеров, Ю.Ц. Оганесян, Ю.В. Лобанов, В.П. Перелыгин, В.И. Кузнецов, В.А. Друин, К.А. Гаврилов, С.П. Третьякова, В.М. Плотко;45 лет назад, в 1971 г.• на Дубненском машиностроительном заводе началось изготовление Изд. 105-11 –дозвукового летного аналога экспериментального пилотируемого орбитального самолета (ЭПОС), входившего в состав проекта космической системы «Спираль».• переданы в серийное производство разработанные в МКБ «Радуга» ракеты Х-22МА, Х-28, К-10СДВ комплекса «Метель».• принята на вооружение созданная дубненскими авиастроителями самонаводящаяся ракета для стрельбы по площадям Х-22 ПСИ.• в МКБ «Радуга» начаты работы по созданию ракетного комплекса КСР-5НМ.• руководство МКБ «Радуга» внесло в Правительство СССР предложение о создании новой, малогабаритной, низковысотной дозвуковой крылатой ракеты с ядерной боевой частью дальнего радиуса действия, которыми стали находящиеся в настоящее время на вооружении стратегической авиации ракеты Х-55 и Х-555.• началось оснащение ракетоносцев Ту-22М ракетами Х-22, созданных дубненскими авиастроителями.• за достижения в теоретико-групповом и аксиоматическом подходе в теории элементарных частиц удостоен Димитровской премии Народной Республики Болгария научный сотрудник ОИЯИ И. Тодоров.• зарегистрированы открытия:- «Распад фи-ноль-мезона на электрон-позиронную пару», сделанное учёными: А.М. Балдин, И.В. Чувило, М.Н. Хачатурян, Я. Гладки (ЧССР), А.Т. Матюшин, В.С. Пантуев, М.А. Азимов, М.С. Хвастунов, Р.Г. Аствацатуров, Л.И. Журавлёва, В.И. Иванов, В.Т. Митюшин (ОИЯИ), Л.Н. Штарков, А.С. Белоусов (ФИАН им. Лебедева).- «Безрадиационные переходы в мезоатомах», сделанное группой учёных: Б.М. Пантекорово, Д.Ф. Зарецкий (ИАЭ им. И.В. Курчатова), М.Я. Балац, П.И. Лебедев, Ю.В. Обухов, Л.Н. Кондратьев, Л.Г. Лансберг.• в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ при изучении спонтанного деления трансурановых элементов обнаружено новое физическое явление: запаздывающее деление атомных ядер.• на пучке ускорителя Института физики высоких энергий (Протвино)произведен запуск установки с двухметровой жидководородной пузырьковой камерой «Людмила», созданной в ОИЯИ.• в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ организована совместная работа двух ускорителей: У-300 и У-200, что позволило существенно расширить диапазон ускоряемых ионов, впервые в мире ускорить ионы ксенона и начать широкие эксперименты по синтезу сверхтяжелых элементов.• в совместных исследованиях с Институтом физической химии АН СССР открыта закономерность стабилизации низших состояний окисления актинидных элементов.• в МСЧ №9 введена в эксплуатацию новая поликлиника.40 лет назад, в 1976 г.• МКБ «Радуга» передало в производство авиационную крылатую ракету класса «воздух – поверхность» для самолетов ТУ-95МС, ТУ-95-М-55, ТУ-160 – Х-22, удостоенную в 1983 г. Ленинской и Государственной премии.• приняты на вооружение разработанные в МКБ «Радуга» самонаводящиеся ракеты Х-22М, Х-22П и Х-22НА.• завершены испытания самолета Су-24, оснащенного ракетами Х-28, созданными в МКБ «Радуга».• конструкторами ОКБ А.И. Микояна создан прототип самолета МиГ- 25БМ, оснащенный противорадиолокационной ракетой Х-58, разработанной в МКБ «Радуга».• учеными Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ получены данные о синтезе изотопа 107-го элемента периодической таблицы Д.И.Менделеева.• зарегистрировано открытие:- «Явление резонансного поглощения отрицательных мюонов атомными ядрами», сделанное учёными: В.В. Балашов, Н.М. Кабанчик (НИИЯФ им. М.В. Ломоносова), В.Б. Беляев, И, Войтковская (ПНР), В.С. Евсеев, Т. Козловский (ПНР), В.С. Роганов, Р.А. Эрамжян (ОИЯИ).• в институтской части города введена в эксплуатацию Восточная котельная.35 лет назад, в 1981 г.• запущен в серийное производство самолёт Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, оснащенный крылатыми ракетами Х-55,Х-555,Х-101 разработанными в МКБ «Радуга».• произведены первые боевые пуски ракет Х-55 авиационно-ракетного комплекса К-95-22.• конструкторами ЦМКБ «Алмаз» сдан первый ракетный катер, оснащенный пусковыми установками КТ-152М комплекса «Москит», созданного в МКБ «Радуга».• зарегистрированы открытия:- «Закономерность изменения радиуса сильного взаимодействия протонов при высоких энергиях» , сделанное учеными ОИЯИ: Г.Г. Безногих, Н.К. Жидковым, В.Й. Заячки (НРБ), Л.С. Золиным, Л.Ф. Кириловой, П.К. Марковым (НРБ), Б.А. Морозовым, В.А. Никитиным, П.В. Номоконовым, В.А. Свиридовым, В.А. Соловьяновым (ИФВЭ), В.Н. Грибовым (ЛИЯФ им. Б.П. Константинова);- «Явление потенциального рассеяния протонов высоких энергий» сделанное заявленное учеными ОИЯИ: Л.Ф. Кириловой , В.А. Никитиным, А.А. Номофиловым, В.А. Свиридовым , Л.Н. Струновым, М.Г. Шафрановой.25 лет назад, в 1991 г.• в МКБ «Радуга» началась разработка двухступенчатой ракеты-носителя «Бурлак», предназначенного для восстановления орбитальной группировки разведывательных спутников и спутников системы предупреждения в ходе ведения военных действий. Ввод комплекса в эксплуатацию планировался в 1998—2000 годах, но из за отсутствия у государства средств проект оказался не реализованным.• ЗАО НПО «Аспект» заключило с предприятиями Минатома РФ, Главчернобыль Минсельхоза РФ, Минобороны РФ первые контракты на разработку и производство приборов радиационного контроля.• организовано и начало свою производственную деятельность НПП «АпАТэК», одно из дочерних предприятий которого работает в г. Дубне – «АПАТэК-ДУБНА».20 лет назад, в 1996 г.• в ОКБ «Тайфун» и ОАО «Дубненский машиностроительный завод» создан легкий поплавковый многоцелевой гидросамолет «Дубна-2».• системы радиационного контроля «Янтарь», разработанные НПО «Аспект» получили сертификат Лос-Аламосской Национальной лаборатории США на их соответствие американским стандартам, что явилось фактом международного признания производимой дубненским объединением продукции.15 лет назад, в 2001 г.• приборный завод «Тензор» приступил к изготовлению и поставке специального оборудования по пожаротушению для Тяньваньской АЭС (КНР).10 лет назад, в 2006 г.• приборный завод «Тензор» приступил к изготовлению и поставке специального оборудования по пожаротушению для АЭС «Кудам-Кулан» (Индия). 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