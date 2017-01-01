Новости На этой неделе 1 января «День освобождения» – национальный праздник Республики Кубы, страны-участницы ОИЯИ «День освобождения» – национальный праздник Республики Кубы, страны-участницы ОИЯИ «День образования Словакии» – национальный праздник Словацкой Республики страны-участницы ОИЯИ «День образования Словакии» – национальный праздник Словацкой Республики страны-участницы ОИЯИ • в 1926 г. родился П.А. Журавлев (1926–2010), почетный гражданин города, первый директор приборного завода «Тензор», заслуженный машиностроитель РСФСР.

• 80 лет со дня рождения Р.Ц. Оганесяна, доктора технических наук, лауреата Премии Совета Министров СССР, научного сотрудника ЛЯР ОИЯИ.

• 65 лет со дня рождения А.Л. Колесникова, генерал-майора, первого начальника дислоцированного в г. Дубне Центра сбора и обработки информации Министерства обороны.

• 60 лет назад, в 1957 г., городу-побратиму Дубны Нова Дубница (Республика Словакия) присвоен статус города.

• в 1958 г. в г. Дубне был создан филиал Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики.

• 55 лет назад, в 1962 г., было образовано Строительно-монтажное управление №5, крупнейшая в г.Дубне строительная организация, осуществлявшая промышленное и гражданское строительство на его территории.

• 55 лет назад было принято решение об открытии в г. Дубне Дома пионеров и школьников (ныне – Центр детского творчества).

• в 1968 г. открылась детская спортивная школа Гороно (ныне – спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва).

• в 1989 г. открылась Станция юношеского туризма Гороно (ныне – Центр детского и юношеского туризма и экскурсий).

• в 1990 г. вышел в свет первый номер городской газеты «Вести Дубны», издававшейся до 2004 г.

• в 1993 г. образовано ОАО «Энергия-Тензор». • в 1926 г. родился П.А. Журавлев (1926–2010), почетный гражданин города, первый директор приборного завода «Тензор», заслуженный машиностроитель РСФСР.• 80 лет со дня рождения Р.Ц. Оганесяна, доктора технических наук, лауреата Премии Совета Министров СССР, научного сотрудника ЛЯР ОИЯИ.• 65 лет со дня рождения А.Л. Колесникова, генерал-майора, первого начальника дислоцированного в г. Дубне Центра сбора и обработки информации Министерства обороны.• 60 лет назад, в 1957 г., городу-побратиму Дубны Нова Дубница (Республика Словакия) присвоен статус города.• в 1958 г. в г. Дубне был создан филиал Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики.• 55 лет назад, в 1962 г., было образовано Строительно-монтажное управление №5, крупнейшая в г.Дубне строительная организация, осуществлявшая промышленное и гражданское строительство на его территории.• 55 лет назад было принято решение об открытии в г. Дубне Дома пионеров и школьников (ныне – Центр детского творчества).• в 1968 г. открылась детская спортивная школа Гороно (ныне – спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва).• в 1989 г. открылась Станция юношеского туризма Гороно (ныне – Центр детского и юношеского туризма и экскурсий).• в 1990 г. вышел в свет первый номер городской газеты «Вести Дубны», издававшейся до 2004 г.• в 1993 г. образовано ОАО «Энергия-Тензор». 2 января

• 70 лет со дня рождения В.А. Варфоломеева (1947–1985), заместителя председателя Исполкома городского Совета народных депутатов (1980–1985 гг.).

• в 1958 г. образована прокуратура г. Дубны.

• в 1980 г. вышел в свет первый номер газеты ОИЯИ – «Дубна: наука, содружество, прогресс» (ранее издавалась как газета «За коммунизм»).

• в 2000 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Объединенным институтом ядерных исследований о местопребывании и условиях деятельности Объединенного института ядерных исследований в Российской Федерации».

• 50 лет назад, в 1967 г., филиалу ОКБ-155 в г. Дубне присвоено название Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» (МКБ «Радуга»). • 70 лет со дня рождения В.А. Варфоломеева (1947–1985), заместителя председателя Исполкома городского Совета народных депутатов (1980–1985 гг.).• в 1958 г. образована прокуратура г. Дубны.• в 1980 г. вышел в свет первый номер газеты ОИЯИ – «Дубна: наука, содружество, прогресс» (ранее издавалась как газета «За коммунизм»).• в 2000 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Объединенным институтом ядерных исследований о местопребывании и условиях деятельности Объединенного института ядерных исследований в Российской Федерации».• 50 лет назад, в 1967 г., филиалу ОКБ-155 в г. Дубне присвоено название Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» (МКБ «Радуга»). 2–15 января

• в 1991 г., по инициативе дирекции школы №8 и ОИЯИ в г. Дубне впервые проведена, ставшая традиционной, зимняя Международная школа юных исследователей «Диалог». • в 1991 г., по инициативе дирекции школы №8 и ОИЯИ в г. Дубне впервые проведена, ставшая традиционной, зимняя Международная школа юных исследователей «Диалог». 3 января

• день рождения Н.Г. Кренделевой, известного педагога и организатора общего образования, директора лицея №6 им. академика Г.Н. Флерова, общественного деятеля, депутата городского Совета депутатов (2000–2009 гг.), почетного гражданина города, заслуженного учителя и отличника просвещения Российской Федерации. • день рождения Н.Г. Кренделевой, известного педагога и организатора общего образования, директора лицея №6 им. академика Г.Н. Флерова, общественного деятеля, депутата городского Совета депутатов (2000–2009 гг.), почетного гражданина города, заслуженного учителя и отличника просвещения Российской Федерации. 4 января

• 80 лет со дня рождения А.Ф. Киреева, известного конструктора ОАО «Гос МКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, лауреата Государственной премии РФ.

• 85 лет со дня рождения Р.А. Ярцева, известного конструктора ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, лауреата Государственной премии СССР, почетного авиастроителя РФ.

• 70 лет со дня рождения Е.А. Шувикова, заместителя председателя Исполкома городского Совета народных депутатов (1985–1992 гг.).

• 65 лет назад, в 1952 г., дважды Герой Советского Союза, летчик - испытатель Амет-Хан Султан совершил первый полет на первой в СССР серийной авиационной крылатой ракете класса воздух–корабль (КС-1), созданной авиастроителями пос. Иваньково для авиационного комплекса «Комета».

• в 1981 г., вышло Постановление Совета Министров СССР, которым МКБ «Радуга» поручалось провести модернизацию комплекса «Москит-М» (3М-80Е).

• в 1984 г. на вооружение эсминцев типа «Современный» проекта «956» ВМФ СССР поступила сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета П-270 (3М-80) «Москит», разработанная в МКБ «Радуга». • 80 лет со дня рождения А.Ф. Киреева, известного конструктора ОАО «Гос МКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, лауреата Государственной премии РФ.• 85 лет со дня рождения Р.А. Ярцева, известного конструктора ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, лауреата Государственной премии СССР, почетного авиастроителя РФ.• 70 лет со дня рождения Е.А. Шувикова, заместителя председателя Исполкома городского Совета народных депутатов (1985–1992 гг.).• 65 лет назад, в 1952 г., дважды Герой Советского Союза, летчик - испытатель Амет-Хан Султан совершил первый полет на первой в СССР серийной авиационной крылатой ракете класса воздух–корабль (КС-1), созданной авиастроителями пос. Иваньково для авиационного комплекса «Комета».• в 1981 г., вышло Постановление Совета Министров СССР, которым МКБ «Радуга» поручалось провести модернизацию комплекса «Москит-М» (3М-80Е).• в 1984 г. на вооружение эсминцев типа «Современный» проекта «956» ВМФ СССР поступила сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета П-270 (3М-80) «Москит», разработанная в МКБ «Радуга». • 10 лет назад, в 2007 г., состоялась презентация книги известного дубненского журналиста Е.М. Молчанова «Записки островитянина. Письма. Дневники. Беседы». • 10 лет назад, в 2007 г., состоялась презентация книги известного дубненского журналиста Е.М. Молчанова «Записки островитянина. Письма. Дневники. Беседы». 5 января

• в 1941 г. сдана в эксплуатацию новая школа в пос. Большая Волга (ныне – «Средняя школа № 2 г. Дубны Московской области»).

• в 1946 г. директором Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР, академиком Академии наук СССР Д.В. Скобелициным был утвержден проект создания синхрофазатрона (объект «КМ»), разработанный под руководством В.И. Векслера. • в 1941 г. сдана в эксплуатацию новая школа в пос. Большая Волга (ныне – «Средняя школа № 2 г. Дубны Московской области»).• в 1946 г. директором Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР, академиком Академии наук СССР Д.В. Скобелициным был утвержден проект создания синхрофазатрона (объект «КМ»), разработанный под руководством В.И. Векслера. 7 января

• в 1934 г. начались работы по строительству бетонной плотины Иваньковской ГЭС.

• 65 лет со дня рождения А.И. Саушкина, второго секретаря дубненского ГК КПСС (1989–1990 гг.), председателя Исполкома городского совета народных депутатов (1990–1991 гг.), депутата Московского областного Совета Народных депутатов (1981–1984гг.), делегата ХХVIII съезда КПСС.

• 25 лет назад, в 1992 г., открылся Центр для детей-инвалидов «Рождественский». • в 1934 г. начались работы по строительству бетонной плотины Иваньковской ГЭС.• 65 лет со дня рождения А.И. Саушкина, второго секретаря дубненского ГК КПСС (1989–1990 гг.), председателя Исполкома городского совета народных депутатов (1990–1991 гг.), депутата Московского областного Совета Народных депутатов (1981–1984гг.), делегата ХХVIII съезда КПСС.• 25 лет назад, в 1992 г., открылся Центр для детей-инвалидов «Рождественский». 8 января

• 120 лет со дня рождения Г.С. Наджакова (1897–1981), известного болгарского физика, академика, вице-президента Болгарской Академии Наук, лауреата Дмитровской премии Народной Республики Болгария, члена Ученого совета ОИЯИ (1956–1979 гг.).

• в 1958 г. открылось регулярное движение пассажирских поездов между г. Москва и ст. «Большая Волга».

• в 1958 г.:

- был издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, в соответствии с которым город Дубно Московской области стал именоваться городом Дубна;

- открылось регулярное движение пассажирских поездов между г. Москва и ст. «Большая Волга».



• 120 лет со дня рождения Г.С. Наджакова (1897–1981), известного болгарского физика, академика, вице-президента Болгарской Академии Наук, лауреата Дмитровской премии Народной Республики Болгария, члена Ученого совета ОИЯИ (1956–1979 гг.).• в 1958 г. открылось регулярное движение пассажирских поездов между г. Москва и ст. «Большая Волга».• в 1958 г.:- был издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, в соответствии с которым город Дубно Московской области стал именоваться городом Дубна;- открылось регулярное движение пассажирских поездов между г. Москва и ст. «Большая Волга». В Мой Мир Share