На этой неделе

• 65 лет со дня рождения М.В. Иванкова, кандидата экономических наук, почетного железнодорожника РФ, кавалера почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».• в 1970 г. в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ запущена жидководородная пузырьковая камера.

• в 1963 г. вышло Постановление Совета Министров СССР, положившее начало разработке в МКБ «Радуга» противорадиолокационной ракеты Х-28, предназначенной для фронтового истребителя-бомбардировщика Як-28Н, которая поступила на вооружение ВВС Советского Союза в 1973 году.

• родился Д.И. Блохинцев (1908–1979), выдающийся ученый и организатор науки, почетный гражданин города, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственных и Ленинской премий СССР, Герой Социалистического труда, основатель и первый директор ОИЯИ, директор Лаборатории теоретической физики (1965–1979 гг.).• в 1994 г. образовано акционерное общество открытого типа «Приборный завод “Тензор”».

• в 1903 г. родился И.В. Курчатов (1903–1960), выдающийся ученый и организатор науки, академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и четырех Государственных премий СССР, руководитель советского ядерного проекта, создатель отечественной школы физиков-ядерщиков, инициатор строительства в районе дер. Ново-Иваньково синхроциклотрона и создания научно-исследовательских центров АН СССР и ОИЯИ.• день рождения Л.А. Червяковой, известного педагога дошкольного образования, организатора и инициатора развития физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей разных возрастов, отличника народного просвещения РФ.• в 1960 г. учеными ОИЯИ А.М. Балдиным и В.С. Барашенковым, В.И. Гольданским из Института химической физики АН СССР, О.А. Карпухиным, А.В. Куценко, В.В. Павловской и В.А. Петрунькиным из Физического института АН СССР им. П.Н. Лебедева заявлено об экспериментальном подтверждении научного открытия «Свойство электромагнитной поляризуемости сильно взаимодействующих элементарных частиц».

• день рождения Т.Р. Мещерской, известного педагога и организатора общего образования, директора лицея «Дубна», почетного работника общего образования Российской Федерации, Лауреат премии Губернатора Московской области «За достижения в области образования и заслуженного работника образования Московской области.• в 1993 г. образовано ОАО ФГУП «Институт физико-технических проблем».

• в 1937 г. начался монтаж турбин Иваньковской ГЭС.• день рождения О.И. Мироновой, известного работника культуры и педагога дополнительного образования, почетного гражданина города, директора, художественного руководителя Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», общественного деятеля, депутата Совета депутатов (1999–2014 гг.), заслуженного работника культуры Российской Федерации, кавалера почётного знака «За заслуги перед Дубной».• в 1961 г. был образован военный комиссариат г. Дубны.

• 25 лет назад, в 1992 г., создано Управление социальной защиты населения Администрации г. Дубны, преобразованное в 2004 г. в Управление социальной защиты населения г. Дубны Министерства социальной защиты населения Московской области.