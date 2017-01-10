Новый 2017 год

Зимние каникулы – это то самое время, которое как нельзя лучше подходит для отдыха всей семьёй. Конечно, если не подведёт погода. Начало января было пасмурным, что не помешало взрослым встать на лыжи, а детишкам отправиться на горки. Множество родителей с детьми отдали предпочтение конькам и отправились на закрытый каток в Парке семейного отдыха.

Там же довелось наблюдать группу людей, которые совершали пробежку вокруг озера. Ничего удивительного в том, что люди поддерживают себя в форме этот кросс не означал бы, не проходи он в середине дня 1 января. Что бы не говорили о всенародном злоупотреблении спиртного в России, особенно в новогодние праздники, такие разговоры, как выясняется, не отражают полную картину происходящего.

В эти дни зимнего отдыха, как и во все предыдущие, дубненцы могли бы вдоволь накататься на коньках, санках и лыжах если бы не мороз. Если 1 января приборы нашей метео-станции (ДубноВетр), установленной на дамбе Иваньковского водохранилища, показывали 3,3 градуса, то в рождественскую ночь температура опустилась до 33 градусов.

Синоптики не успевали обновлять таблицу температурных рекордов как по всей России, так и в Подмосковье. По многолетним наблюдениям Гидрометцентра, рождественская ночь с 6 на 7 января 2017 года стала самой холодной за 125 лет.

Количество людей на улицах резко поубавилось. Из своих тёплых квартир они, в основном, выходили по неотложным делам или отправлялись с детьми на новогодние праздничные мероприятия в закрытых помещениях. Часто можно было увидеть автовладельцев около своих машин с поднятыми капотами.

Утром первого рабочего дня 9 января 2017 года столбик термометра, несмотря на предсказания метеорологов о потеплении, застыл около отметки – 30. А впереди ещё крещенские морозы!

Сергей Гор