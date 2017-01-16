На этой неделе

• в 1991 г., вышел приказ Государственного комитета СССР по народному образованию, Министерства атомной энергетики и промышленности СССР о создании на базе ОИЯИ Учебного научного центра.

• 70 лет со дня рождения М.С. Хозяинова, известного ученого-геофизика, доктора технических наук, профессора, одного из организаторов государственного университета «Дубна», первого проректора по научной работе университета (1994-2013 гг.), заведующего кафедрой «Управление проектами», действительного члена Российской Академии естественных наук, заслуженного деятеля науки и техники Московской области.• в 2001 г., Губернатором Московской области Б.В. Громовым было подписано постановление о присвоении Международному университету природы, общества и человека «Дубна» статуса «Губернаторского».

• день рождения Н.А. Зброжек, известного работника культуры, заведующей муниципальной библиотекой в левобережной части города (1983–2002гг.).• в 2006 г. подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Администрацией г. Дубны о создании на территории г. Дубны Особой экономической зоны технико-внедренческого типа.

• 80 лет со дня рождения В.М.Белова,члена штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса, почётного ветерана Подмосковья и Российской Федерации.

• родился Ю.И. Шукст (1914–1996), известный организатор авиационного производства, почетный гражданин г. Дубны, главный инженер и директор Дубненского машиностроительного завода (1955–1968 гг.), позднее один из руководителей Министерства авиационной промышленности СССР.

• в 1993 г. в г. Дубне открылся филиал страховой акционерной компании по медицинскому страхованию жителей города «МАКС».