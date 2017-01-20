Крещенские купания

Православной Церковью 19 января празднуется Крещение или Богоявление. Это самый древний праздник у христиан Его установление корнями уходит к временам учеников-апостолов Христа.Русскими традиция купания в проруби была позаимствована у древних скифов, которые закаляли своих младенцев, окуная в холодную воду, приучая тем самым к суровым условиям климата.Кроме того, традиция купаться в проруби была и в языческих обрядах, так происходило посвящение в воины. И поныне на Руси любят после баньки растереться снегом или прыгнуть в холодную воду.

Традиция водосвятия у наших предков появилась с тех древних времен, когда в 988 году князь Владимир крестил Русь. Теперь же только священник может совершать обряд Водоосвящения, так как в это время читаются специальные молитвы с троекратным погружением в воду креста. Делается это в сам праздник Крещения. Но вначале верующие люди приходят на церковную службу, ставят свечи. Предваряя праздник Крещения в водоеме обустраивается прорубь, так называемая «Иордань». Делается она обычно в виде креста.

В эти дни Крещенская вода – это настоящая святыня, которая может исцелять и укреплять душевные и телесные силы человека. Поэтому совершается такая торжественная процессия освящения возле проруби водоема, чтобы сделать доступным купание на Крещение для людей. Православные люди набирают из проруби воду и умываются, а вот самые смелые и отважные буквально ныряют в нее.

Это обрядовое купание пользуется большой популярностью и у жителей Дубны. С каждым годом в нашем городе растёт число желающих окунуться в ледяную воду в праздник Крещения. Напомним, что подходить к этому обряду нужно осмысленно, не забывая о рекомендации врачей.