На этой неделе

• 105 лет со дня рождения Б.А. Покровского, (1912 — 2009), выдающегося советского и российского оперного режиссёра, педагога, народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии , Сталинских и Государственных премий России, неоднократно приезжавшего в Дубну вместе со своим воспитанниками на встречи со зрителями.• 70 лет со дня рождения 1947 А. И. Иншако́ва, известного советского и российского актёра, кинорежиссёра, сценариста и продюсера, заслуженного артиста РФ, неоднократно бывавшего в Дубне как для съемок фильмов так и для встреч со зрителями

• 55 лет назад, в 1962 г., группой ученых ЛЯР ОИЯИ – В.П. Михеев, В.П. Перелыгин, А.А. Плеве, С.М. Поликанов, В.А. Фомичев, Г.Н. Флеров – было заявлено об открытии спонтанного деления атомных ядер в возбужденном состоянии.• в 1981 г. в состав Северного флота включен первый эсминец проекта 956 «Современный», вооруженный разработанным в МКБ «Радуга» противокорабельным ракетным комплексом 3М-80 «Москит».• 15 лет назад, в 2002 г., Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина создано ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”», в состав которого входит ОАО «ГосМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка».• в 2008 г. в Дубне открыт памятник заслуженному артисту РСФСР, поэту, певцу, композитору В.С. Высоцкому.

• 95 лет со дня рождения О.З. Грачева (1922–1978), известного работник культуры, первого директора Дома ученых ОИЯИ (1956–1978 гг.).• 75 лет со дня рождения Ганса Клапдор-Кляйнгротхауза, видного немецкого физика, доктора наук, профессора Гамбургского университета, тесно сотрудничающего с учеными ОИЯИ в области экспериментальной ядерной физики.• в 1989 г. образован Центр сбора и обработки информации Министерства обороны РФ. (ныне – Национальный Центр данных РФ).• 5 лет назад. в 2012 г., начался сбор пожертвований на колокола для храма Рождества Иоанна Предтечи, где предполагается установить 14 колоколов.

• 90 лет со дня рождения А.М. Карманова, одного из передовых рабочих ДМЗ, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.• в 1946 г., научный руководитель Лаборатории №2 АН СССР И.В. Курчатов направил письмо председателю Специального комитета при Совнаркоме СССР Л.П. Берии, обосновывающее создание в СССР для развития физических исследований самого мощного в то время в мире циклотрона (ускорителя заряженных частиц), которое предопределило образование научного центра в районе деревни Ново-Иваньково и будущего г. Дубны.• в 1968 г. вышло постановление Совета Министров СССР о строительстве в г. Дубне приборного завода (ныне – ОАО «Приборный завод “Тензор”»).• в 1971 г. была завершена электрификация железнодорожной линии Дубна–Москва.• 35 лет со дня образования, 1987 г, детского сада №18 «Мишутка» (ныне – центр развития ребенка – детский сад №18 «Мишутка»). образован детский сад №18 «Мишутка» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №18 «Мишутка»).• в 1989 г. состоялось учредительное собрание Дубненской ассоциации «Международный обмен фонариками мира», ставшей инициатором установления дружеских связей между городами Дубна (СССР) и Ла Кросс (США).

• 70 лет назад, в 1947 г., на заседании Научно-технического совета при Первом главном управлении Совета Министров СССР заслушан доклад о проектном задании объекта «М» - будущего синхроциклотрона ОИЯИ.

• 5 лет назад, в 2012 г., дубненская спортсменка Екатерина Спицына стала чемпионкой Московской области по легкой атлетике среди юниоров в беге на 50 метров.