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Дубна глазами наших земляков 
Марина Могилевская родилась в Тюменской области, в небольшом городе Заводоуковске.

Школьные годы будущей актрисы прошли в подмосковной Дубне. В те годы в городе науки были созданы все условия для учёбы, занятий музыкой, рисованием, гимнастикой, плаванием, изучением иностранных языков и всем этим с удовольствием занималась Марина. В старших классах она готовилась к поступлению в МГИМО, но судьба сложилась иначе.

Несмотря на востребованность как актрисы театра и кино, Марина Могилевская нашла время для участия в съёмках документального фильма о городе своего детства. В получасовом фильме «Типичная Россия. Дубна» канала «360» она рассказывает о Дубне.

24-01-2017
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