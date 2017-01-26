Новости «Крымскй» мост через Волгу в Дубне 25 января текущего года для представителей СМИ Дубны была организована своего рода экскурсия на правобережный участок строительства моста через Волгу. Гидами, в посещении территории долгожданной для всех жителей города стройки, стали заместитель директора, руководитель проекта строительства мостового перехода Мостоотряда №90 Крымский Александр Витальевич и начальник службы искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Богдашевский Геннадий Евгеньевич. Будущий мостовой переход, как объяснили специалисты, состоит из трёх элементов: пролета через реку и двух подъездных эстакад к нему на левом и правом берегах Волги. Въезд на мост на левом берегу будет начинаться от кругового движения на ул. Программистов. Будущий мостовой переход, как объяснили специалисты, состоит из трёх элементов: пролета через реку и двух подъездных эстакад к нему на левом и правом берегах Волги. Въезд на мост на левом берегу будет начинаться от кругового движения на ул. Программистов. На правом берегу эстакада к мосту поднимется на круге в месте пересечения ул. Вернова и пр. Боголюбова. Жители опасались, что правобережная подходная эстакада поднимется в районе «китайской стены» (Боголюбова-15) или даже у трёх башен-близнецов на Вернова. Строители заверили, что этого не будет. Правобережная эстакада «приземлится», буквально, в 1,5 метрах от круга (со стороны Станционной). Территорию парка семейного отдыха, по словам Александра Крымского, строительные работы не затронут. На правом берегу эстакада к мосту поднимется на круге в месте пересечения ул. Вернова и пр. Боголюбова. Жители опасались, что правобережная подходная эстакада поднимется в районе «китайской стены» (Боголюбова-15) или даже у трёх башен-близнецов на Вернова. Строители заверили, что этого не будет. Правобережная эстакада «приземлится», буквально, в 1,5 метрах от круга (со стороны Станционной). Территорию парка семейного отдыха, по словам Александра Крымского, строительные работы не затронут. Геннадий Богдашевский отметил, что в данное время работы на объекте идут с опережением графика. Стройгородок для рабочих на левом берегу уже начали строить. Там же предстоит в сжатые сроки решить вопрос с вырубкой деревьев в месте работ. На правом берегу идут работы для строительства стройгородка на месте котлована детского сада на улице Вернова. В общежития стройгородков поселят специалистов, потому как бытовки на территории стройки для жилья не предназначены. Геннадий Богдашевский отметил, что в данное время работы на объекте идут с опережением графика. Стройгородок для рабочих на левом берегу уже начали строить. Там же предстоит в сжатые сроки решить вопрос с вырубкой деревьев в месте работ. На правом берегу идут работы для строительства стройгородка на месте котлована детского сада на улице Вернова. В общежития стройгородков поселят специалистов, потому как бытовки на территории стройки для жилья не предназначены. Александр Крымский, который работает в организации с 1993 года, отметил, что способ строительства одновременно с двух сторон обусловлен технологией навесного монтажа, которая позволяет состыковать уникальный пролёт моста в русле и, кроме того - сжатыми сроками производства работ. Для руководителя проекта мостового перехода в Дубне это уже третий мост через Волгу. Александр Витальевич рассказал, что в своё время был начальником строительства в период реконструкции моста в соседних Кимрах, где пришлось исправлять просчёты ещё советских проектировщиков и строителей. Александр Крымский, который работает в организации с 1993 года, отметил, что способ строительства одновременно с двух сторон обусловлен технологией навесного монтажа, которая позволяет состыковать уникальный пролёт моста в русле и, кроме того - сжатыми сроками производства работ. Для руководителя проекта мостового перехода в Дубне это уже третий мост через Волгу. Александр Витальевич рассказал, что в своё время был начальником строительства в период реконструкции моста в соседних Кимрах, где пришлось исправлять просчёты ещё советских проектировщиков и строителей. До начала навигации специалисты должны приступить к монтажу трёх русловых опор и выполнить свайное основание. Бетонную смесь для монолитных конструкций моста будут доставлять бетоновозами из Дмитрова. В Дубне пока такой бетон не производится, но есть намерение подключить к этой работе левобережный и правобережный бетонные заводы. Металлоконструкции будут доставляться на оба участка стройки автотранспортом. До начала навигации специалисты должны приступить к монтажу трёх русловых опор и выполнить свайное основание. Бетонную смесь для монолитных конструкций моста будут доставлять бетоновозами из Дмитрова. В Дубне пока такой бетон не производится, но есть намерение подключить к этой работе левобережный и правобережный бетонные заводы. Металлоконструкции будут доставляться на оба участка стройки автотранспортом. Сжатые сроки и специфика строительной отрасли, полностью исключить шум во время работ, к сожалению, не позволяют. Хотя жителям Большой Волги, где уже десятилетия не прекращается строительство, к шуму строительной техники не привыкать. А на левом берегу жилых домов в районе возведения моста пока не наблюдается. Сжатые сроки и специфика строительной отрасли, полностью исключить шум во время работ, к сожалению, не позволяют. Хотя жителям Большой Волги, где уже десятилетия не прекращается строительство, к шуму строительной техники не привыкать. А на левом берегу жилых домов в районе возведения моста пока не наблюдается. Ещё к одному из неудобств, с которым жителям (в основном густонаселённых районов Чёрной речки и Большой Волги придётся привыкнуть) можно отнести перенаправление транспортных потоков в связи с ограничением движения автотранспорта. Улицу Вернова между двумя круговыми развязками перекроют в начале февраля на всё время строительства. Улица Станционная тоже будет перекрываться, правда, не на всё время работ, а по мере необходимости и в целях безопасности автомобилистов. Строители не исключают и ограничение движения электропоездов на участке Большая Волга-Институтская часть. Ещё к одному из неудобств, с которым жителям (в основном густонаселённых районов Чёрной речки и Большой Волги придётся привыкнуть) можно отнести перенаправление транспортных потоков в связи с ограничением движения автотранспорта. Улицу Вернова между двумя круговыми развязками перекроют в начале февраля на всё время строительства. Улица Станционная тоже будет перекрываться, правда, не на всё время работ, а по мере необходимости и в целях безопасности автомобилистов. Строители не исключают и ограничение движения электропоездов на участке Большая Волга-Институтская часть. 25.01.2017г



25.01.2017г В Мой Мир Share