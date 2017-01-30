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• 90 лет назад родился Н.Ф. Гусев, начальник цеха Дубненского машиностроительного завода (1951–1987 гг.), лауреат Государственной премии СССР.

• 80 лет со дня рождения Б.В. Спасского, советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера, чемпиона мира (1969—1972), чемпиона СССР (1961, 1973),заслуженного мастера спорта, неоднократно приезжавшего в Дубну для встреч с любителями шахмат, и в 1972 гг. проходившем в нашем городе предматчевую подготовку перед встречей с американским шахматистом Р. Фишером.

• 70 лет со дня рождения Г.И. Еремина, заместителя начальника лаборатории Научно-исследовательского Института прикладной акустики, заслуженного конструктора РФ.

• 65 лет со дня рождения В. М. Халилова (1952-2016), генерал-лейтенанта, дирижёра, композитора, народного артиста России, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества, главного военного дирижёра России, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски российской армии им. А.Александрова, бывавшего в Дубне с концертами и приезжавшего на встречи со зрителями.

• в 1960 г. состоялся объединенный пленум Дубненского и Иваньковского горкомов КПСС, принявший решение о создании единой дубненской городской партийной организации.

• 50 лет назад, в 1967 г., гостем любителей шахмат города был чемпион мира по шахматам Т.Петросян, который прочел лекцию и дал сеанс одновременной игры на 33 досках, завершившийся его победой в 21 партии, поражением на 6 досках и на 6 ничьей.

• 15 лет назад в 2002 г., была создана кафедра «Общей и прикладной геофизики» университета «Дубна». • 90 лет назад родился Н.Ф. Гусев, начальник цеха Дубненского машиностроительного завода (1951–1987 гг.), лауреат Государственной премии СССР.• 80 лет со дня рождения Б.В. Спасского, советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера, чемпиона мира (1969—1972), чемпиона СССР (1961, 1973),заслуженного мастера спорта, неоднократно приезжавшего в Дубну для встреч с любителями шахмат, и в 1972 гг. проходившем в нашем городе предматчевую подготовку перед встречей с американским шахматистом Р. Фишером.• 70 лет со дня рождения Г.И. Еремина, заместителя начальника лаборатории Научно-исследовательского Института прикладной акустики, заслуженного конструктора РФ.• 65 лет со дня рождения В. М. Халилова (1952-2016), генерал-лейтенанта, дирижёра, композитора, народного артиста России, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества, главного военного дирижёра России, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски российской армии им. А.Александрова, бывавшего в Дубне с концертами и приезжавшего на встречи со зрителями.• в 1960 г. состоялся объединенный пленум Дубненского и Иваньковского горкомов КПСС, принявший решение о создании единой дубненской городской партийной организации.• 50 лет назад, в 1967 г., гостем любителей шахмат города был чемпион мира по шахматам Т.Петросян, который прочел лекцию и дал сеанс одновременной игры на 33 досках, завершившийся его победой в 21 партии, поражением на 6 досках и на 6 ничьей.• 15 лет назад в 2002 г., была создана кафедра «Общей и прикладной геофизики» университета «Дубна». 31 января

• 50 лет назад, в 1967 г., улица Парковая была переименована в улицу В.И. Векслера.

• в 1980 г. образована Станция космической связи «Дубна» (ныне – Центр космической связи «Дубна» ФГУП «Космическая связь»). • 50 лет назад, в 1967 г., улица Парковая была переименована в улицу В.И. Векслера.• в 1980 г. образована Станция космической связи «Дубна» (ныне – Центр космической связи «Дубна» ФГУП «Космическая связь»). В январе:

в 1955 г. вышел первый номер издававшейся на Дубненском машиностроительном заводе до 1991 г. многотиражной газеты «Вперед».

в 1961 г.:

- Исполком Дубненского городского Совета депутатов трудящихся переименовал улицы бывшего г. Иваньково: ул. Московскую в ул. Жуковского, ул. Комсомольскую в ул. Орджоникидзе, ул. Мира в ул. Макаренко, ул. Парковую в ул. Володарского, ул. Советскую в ул. Карла Маркса, ул. Рабочую в ул. Войкова, ул. 1-ю Лесную в ул. Иваньковскую, ул. Дачную в ул. Спортивную, ул. Речную в ул. Озерную; ул. Молодежную в ул. Чехова, ул. Стахановскую в ул. Свободы;

55 лет назад, в1962 г.

- начаты испытания ракетного комплекса Ту-16К-11-16 в составе самолета-носителя Ту-16КСР-2, двух крылатых ракет КСР-2, разработанных конструкторами МКБ «Радуга»;

– в соответствии с договоренностью с с руководителем Института теоретической физики Копенгагенского университета Н.Бором в Данию для работы выехала первая группа ученых ОИЯИ – Л.Соловьев, К.Громов и Сян Динчан.

50 лет назад,1967 г.:

- команда школ города успешно выступила на III областной агробиологической олимпиаде, а учащийся 9 класса школы №5 Иванцов Владимир стал её победителем.

- январь–май, проведены заключительные мероприятия городского Смотра народного творчества, посвященного 50-летию Великого Октября, ставшего масштабным смотром художественных талантов и способностей жителей города.

в 1971 г. в институтской части города введена в эксплуатацию АТС-4 на 4 000 номеров.

в 1971 г.,- выступая на ХХIХ сессии Ученого Совета ОИЯИ, директор Лаборатории высоких энергий А.М. Балдин впервые сообщил о преобразовании синхрофазотрона в первый в мире релятивистский ускоритель, что положило начало экспериментам в новой области науки – релятивистской ядерной физике;

45 лет назад, в 1972 г., в ОИЯИ начал издаваться журнал «Физика элементарных частиц и атомного ядра».

в 1991 г., во всех микрорайонах города началась прокладка кабельного телевидения.

в 1994 г. ученые Института физико-технических проблем открыли физическое явление – новый гиро-магнитный эффект.

в 1995 г., представленный Клубом избирателей г. Дубны проект Устава города стал победителем Всероссийского конкурса.

20 лет назад, в 1997 г., телекомпания «Семь плюс» стала дипломантом проведенного союзом журналистов России и Торгово-промышленной палатой РФ конкурса «Экономическое возрождение России».

20 лет назад, в 1997 г., дипломом конкурса «Золотой гонг» в номинации «Лучшее издание для детей» была награждена газета «Живая шляпа».

в 2000 г. в г. Дубне созданы судебные участки мировых судей.

10 лет назад, в 2007 г., за внедрение композитных водоотводных лотков на железных дорогах России научно-производственное предприятие «Прикладные перспективные технологии – АпАТэК» завоевало Гран-При в номинации «Транспорт» на международной выставке «JEC» в Париже.

в 2009 г. части набережной реки Волга присвоено имя выдающегося русского ученого Д.И. Менделеева.

5 лет назад, в январе 2012 г.:

- в Дубне началось активное внедрение проекта «Виртуальная школа», в соответствии с которым появились электронные журналы и электронные дневники. что создало на основе интерактивных технологий благоприятные условия для взаимодействие родителей и учителей;

- в рамках комплексной программы профилактики правонарушений в Дубне приступили к установке видеокамер кругового слежения как основы единой городской системы видеослежения за состоянием безопасности в городе;

- дубненская команда из школы олимпийского резерва ГоУНО заняла второе место в первенстве России по волейболу среди юношей. в 1955 г. вышел первый номер издававшейся на Дубненском машиностроительном заводе до 1991 г. многотиражной газеты «Вперед».в 1961 г.:- Исполком Дубненского городского Совета депутатов трудящихся переименовал улицы бывшего г. Иваньково: ул. Московскую в ул. Жуковского, ул. Комсомольскую в ул. Орджоникидзе, ул. Мира в ул. Макаренко, ул. Парковую в ул. Володарского, ул. Советскую в ул. Карла Маркса, ул. Рабочую в ул. Войкова, ул. 1-ю Лесную в ул. Иваньковскую, ул. Дачную в ул. Спортивную, ул. Речную в ул. Озерную; ул. Молодежную в ул. Чехова, ул. Стахановскую в ул. Свободы;55 лет назад, в1962 г.- начаты испытания ракетного комплекса Ту-16К-11-16 в составе самолета-носителя Ту-16КСР-2, двух крылатых ракет КСР-2, разработанных конструкторами МКБ «Радуга»;– в соответствии с договоренностью с с руководителем Института теоретической физики Копенгагенского университета Н.Бором в Данию для работы выехала первая группа ученых ОИЯИ – Л.Соловьев, К.Громов и Сян Динчан.50 лет назад,1967 г.:- команда школ города успешно выступила на III областной агробиологической олимпиаде, а учащийся 9 класса школы №5 Иванцов Владимир стал её победителем.- январь–май, проведены заключительные мероприятия городского Смотра народного творчества, посвященного 50-летию Великого Октября, ставшего масштабным смотром художественных талантов и способностей жителей города.в 1971 г. в институтской части города введена в эксплуатацию АТС-4 на 4 000 номеров.в 1971 г.,- выступая на ХХIХ сессии Ученого Совета ОИЯИ, директор Лаборатории высоких энергий А.М. Балдин впервые сообщил о преобразовании синхрофазотрона в первый в мире релятивистский ускоритель, что положило начало экспериментам в новой области науки – релятивистской ядерной физике;45 лет назад, в 1972 г., в ОИЯИ начал издаваться журнал «Физика элементарных частиц и атомного ядра».в 1991 г., во всех микрорайонах города началась прокладка кабельного телевидения.в 1994 г. ученые Института физико-технических проблем открыли физическое явление – новый гиро-магнитный эффект.в 1995 г., представленный Клубом избирателей г. Дубны проект Устава города стал победителем Всероссийского конкурса.20 лет назад, в 1997 г., телекомпания «Семь плюс» стала дипломантом проведенного союзом журналистов России и Торгово-промышленной палатой РФ конкурса «Экономическое возрождение России».20 лет назад, в 1997 г., дипломом конкурса «Золотой гонг» в номинации «Лучшее издание для детей» была награждена газета «Живая шляпа».в 2000 г. в г. Дубне созданы судебные участки мировых судей.10 лет назад, в 2007 г., за внедрение композитных водоотводных лотков на железных дорогах России научно-производственное предприятие «Прикладные перспективные технологии – АпАТэК» завоевало Гран-При в номинации «Транспорт» на международной выставке «JEC» в Париже.в 2009 г. части набережной реки Волга присвоено имя выдающегося русского ученого Д.И. Менделеева.5 лет назад, в январе 2012 г.:- в Дубне началось активное внедрение проекта «Виртуальная школа», в соответствии с которым появились электронные журналы и электронные дневники. что создало на основе интерактивных технологий благоприятные условия для взаимодействие родителей и учителей;- в рамках комплексной программы профилактики правонарушений в Дубне приступили к установке видеокамер кругового слежения как основы единой городской системы видеослежения за состоянием безопасности в городе;- дубненская команда из школы олимпийского резерва ГоУНО заняла второе место в первенстве России по волейболу среди юношей. 1 февраля

• 65 лет со дня рождения Е.Ф. Муравьева, известного работника системы социальной защиты, директора ГБУСО МО «Бригантина».

• 50 лет назад, в 1962 г., оплата за электроэнергию в дубненской горэлектросети переведена на самообслуживание.

• 45 лет назад, в 1972 г., комитетом ВЛКСМ ОИЯИ для учащихся старших классов города создана физико-математическая школа. • 65 лет со дня рождения Е.Ф. Муравьева, известного работника системы социальной защиты, директора ГБУСО МО «Бригантина».• 50 лет назад, в 1962 г., оплата за электроэнергию в дубненской горэлектросети переведена на самообслуживание.• 45 лет назад, в 1972 г., комитетом ВЛКСМ ОИЯИ для учащихся старших классов города создана физико-математическая школа. 2 февраля

• 80 лет со дня рождения Ю.Г. Мишенкова, известного дубненского художника, автора современного герба г. Дубны.

• 80 лет со дня рождения А.Д. Злобина, сотрудника ОИЯИ, известного организатора туризма, заслуженного путешественника РФ.

• 70 лет со дня рождения В.А. Серкова, заместителя Генерального директора ОАО «Приборный завод “Тензор”» (1989-2014), секретаря дубненского ГК КПСС, председателя Исполкома Городского Совета народных депутатов (1984–1989 гг.).

• 15 лет назад, в 2002 г., создано муниципальное учреждение здравоохранения «Дубненская стоматологическая поликлиника».

• 5 лет назад, в 2012 г., в Дубне проведен круглый стол «Женские общественные организации – образование и просвещение», в котором приняли участие представители женских некоммерческих организаций из Астрахани, Воронежа, Украины, Чувашии, обсудившие новые методы воспитания и образования детей. • 80 лет со дня рождения Ю.Г. Мишенкова, известного дубненского художника, автора современного герба г. Дубны.• 80 лет со дня рождения А.Д. Злобина, сотрудника ОИЯИ, известного организатора туризма, заслуженного путешественника РФ.• 70 лет со дня рождения В.А. Серкова, заместителя Генерального директора ОАО «Приборный завод “Тензор”» (1989-2014), секретаря дубненского ГК КПСС, председателя Исполкома Городского Совета народных депутатов (1984–1989 гг.).• 15 лет назад, в 2002 г., создано муниципальное учреждение здравоохранения «Дубненская стоматологическая поликлиника».• 5 лет назад, в 2012 г., в Дубне проведен круглый стол «Женские общественные организации – образование и просвещение», в котором приняли участие представители женских некоммерческих организаций из Астрахани, Воронежа, Украины, Чувашии, обсудившие новые методы воспитания и образования детей. 4 февраля

• 50 лет назад,в 1962 г., в институтской части города состоялось торжественное открытие спортивного павильона. • 50 лет назад,в 1962 г., в институтской части города состоялось торжественное открытие спортивного павильона. 5 февраля

• 55 лет назад, в 1962 г., вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании истребителя-перехватчика Е-155П (МИГ-25) и разработке на его базе высотного самолета оперативной разведки Е-155Р, в реализации которого принял участие завод №256 Государственного Комитета СССР по авиационной технике в г. Дубне (позднее – Дубненский машиностроительный завод).



• 55 лет назад, в 1962 г., вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании истребителя-перехватчика Е-155П (МИГ-25) и разработке на его базе высотного самолета оперативной разведки Е-155Р, в реализации которого принял участие завод №256 Государственного Комитета СССР по авиационной технике в г. Дубне (позднее – Дубненский машиностроительный завод). В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости «Крымскй» мост через Волгу в Дубне

