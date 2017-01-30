30 января
• 90 лет назад родился Н.Ф. Гусев, начальник цеха Дубненского машиностроительного завода (1951–1987 гг.), лауреат Государственной премии СССР.
• 80 лет со дня рождения Б.В. Спасского, советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера, чемпиона мира (1969—1972), чемпиона СССР (1961, 1973),заслуженного мастера спорта, неоднократно приезжавшего в Дубну для встреч с любителями шахмат, и в 1972 гг. проходившем в нашем городе предматчевую подготовку перед встречей с американским шахматистом Р. Фишером.
• 70 лет со дня рождения Г.И. Еремина, заместителя начальника лаборатории Научно-исследовательского Института прикладной акустики, заслуженного конструктора РФ.
• 65 лет со дня рождения В. М. Халилова (1952-2016), генерал-лейтенанта, дирижёра, композитора, народного артиста России, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества, главного военного дирижёра России, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски российской армии им. А.Александрова, бывавшего в Дубне с концертами и приезжавшего на встречи со зрителями.
• в 1960 г. состоялся объединенный пленум Дубненского и Иваньковского горкомов КПСС, принявший решение о создании единой дубненской городской партийной организации.
• 50 лет назад, в 1967 г., гостем любителей шахмат города был чемпион мира по шахматам Т.Петросян, который прочел лекцию и дал сеанс одновременной игры на 33 досках, завершившийся его победой в 21 партии, поражением на 6 досках и на 6 ничьей.
• 15 лет назад в 2002 г., была создана кафедра «Общей и прикладной геофизики» университета «Дубна».
31 января
• 50 лет назад, в 1967 г., улица Парковая была переименована в улицу В.И. Векслера.
• в 1980 г. образована Станция космической связи «Дубна» (ныне – Центр космической связи «Дубна» ФГУП «Космическая связь»).
В январе:
в 1955 г. вышел первый номер издававшейся на Дубненском машиностроительном заводе до 1991 г. многотиражной газеты «Вперед».
в 1961 г.:
- Исполком Дубненского городского Совета депутатов трудящихся переименовал улицы бывшего г. Иваньково: ул. Московскую в ул. Жуковского, ул. Комсомольскую в ул. Орджоникидзе, ул. Мира в ул. Макаренко, ул. Парковую в ул. Володарского, ул. Советскую в ул. Карла Маркса, ул. Рабочую в ул. Войкова, ул. 1-ю Лесную в ул. Иваньковскую, ул. Дачную в ул. Спортивную, ул. Речную в ул. Озерную; ул. Молодежную в ул. Чехова, ул. Стахановскую в ул. Свободы;
55 лет назад, в1962 г.
- начаты испытания ракетного комплекса Ту-16К-11-16 в составе самолета-носителя Ту-16КСР-2, двух крылатых ракет КСР-2, разработанных конструкторами МКБ «Радуга»;
– в соответствии с договоренностью с с руководителем Института теоретической физики Копенгагенского университета Н.Бором в Данию для работы выехала первая группа ученых ОИЯИ – Л.Соловьев, К.Громов и Сян Динчан.
50 лет назад,1967 г.:
- команда школ города успешно выступила на III областной агробиологической олимпиаде, а учащийся 9 класса школы №5 Иванцов Владимир стал её победителем.
- январь–май, проведены заключительные мероприятия городского Смотра народного творчества, посвященного 50-летию Великого Октября, ставшего масштабным смотром художественных талантов и способностей жителей города.
в 1971 г. в институтской части города введена в эксплуатацию АТС-4 на 4 000 номеров.
в 1971 г.,- выступая на ХХIХ сессии Ученого Совета ОИЯИ, директор Лаборатории высоких энергий А.М. Балдин впервые сообщил о преобразовании синхрофазотрона в первый в мире релятивистский ускоритель, что положило начало экспериментам в новой области науки – релятивистской ядерной физике;
45 лет назад, в 1972 г., в ОИЯИ начал издаваться журнал «Физика элементарных частиц и атомного ядра».
в 1991 г., во всех микрорайонах города началась прокладка кабельного телевидения.
в 1994 г. ученые Института физико-технических проблем открыли физическое явление – новый гиро-магнитный эффект.
в 1995 г., представленный Клубом избирателей г. Дубны проект Устава города стал победителем Всероссийского конкурса.
20 лет назад, в 1997 г., телекомпания «Семь плюс» стала дипломантом проведенного союзом журналистов России и Торгово-промышленной палатой РФ конкурса «Экономическое возрождение России».
20 лет назад, в 1997 г., дипломом конкурса «Золотой гонг» в номинации «Лучшее издание для детей» была награждена газета «Живая шляпа».
в 2000 г. в г. Дубне созданы судебные участки мировых судей.
10 лет назад, в 2007 г., за внедрение композитных водоотводных лотков на железных дорогах России научно-производственное предприятие «Прикладные перспективные технологии – АпАТэК» завоевало Гран-При в номинации «Транспорт» на международной выставке «JEC» в Париже.
в 2009 г. части набережной реки Волга присвоено имя выдающегося русского ученого Д.И. Менделеева.
5 лет назад, в январе 2012 г.:
- в Дубне началось активное внедрение проекта «Виртуальная школа», в соответствии с которым появились электронные журналы и электронные дневники. что создало на основе интерактивных технологий благоприятные условия для взаимодействие родителей и учителей;
- в рамках комплексной программы профилактики правонарушений в Дубне приступили к установке видеокамер кругового слежения как основы единой городской системы видеослежения за состоянием безопасности в городе;
- дубненская команда из школы олимпийского резерва ГоУНО заняла второе место в первенстве России по волейболу среди юношей.
1 февраля
• 65 лет со дня рождения Е.Ф. Муравьева, известного работника системы социальной защиты, директора ГБУСО МО «Бригантина».
• 50 лет назад, в 1962 г., оплата за электроэнергию в дубненской горэлектросети переведена на самообслуживание.
• 45 лет назад, в 1972 г., комитетом ВЛКСМ ОИЯИ для учащихся старших классов города создана физико-математическая школа.
2 февраля
• 80 лет со дня рождения Ю.Г. Мишенкова, известного дубненского художника, автора современного герба г. Дубны.
• 80 лет со дня рождения А.Д. Злобина, сотрудника ОИЯИ, известного организатора туризма, заслуженного путешественника РФ.
• 70 лет со дня рождения В.А. Серкова, заместителя Генерального директора ОАО «Приборный завод “Тензор”» (1989-2014), секретаря дубненского ГК КПСС, председателя Исполкома Городского Совета народных депутатов (1984–1989 гг.).
• 15 лет назад, в 2002 г., создано муниципальное учреждение здравоохранения «Дубненская стоматологическая поликлиника».
• 5 лет назад, в 2012 г., в Дубне проведен круглый стол «Женские общественные организации – образование и просвещение», в котором приняли участие представители женских некоммерческих организаций из Астрахани, Воронежа, Украины, Чувашии, обсудившие новые методы воспитания и образования детей.
4 февраля
• 50 лет назад,в 1962 г., в институтской части города состоялось торжественное открытие спортивного павильона.
5 февраля
• 55 лет назад, в 1962 г., вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании истребителя-перехватчика Е-155П (МИГ-25) и разработке на его базе высотного самолета оперативной разведки Е-155Р, в реализации которого принял участие завод №256 Государственного Комитета СССР по авиационной технике в г. Дубне (позднее – Дубненский машиностроительный завод).
30-01-2017