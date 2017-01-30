С Годом экологии!

Указом Президента РФ 2017 объявлен Годом экологии в России. С целью организации мероприятий, приуроченных к событию, назначен специальный комитет. Обязанности его руководителя будет выполнять Сергей Иванов. Он наделен компетенцией по наделению полномочиями должностных лиц, проведению контроля за реализацией Указа Президента 2017 года об экологии.

Целью принятия документа стало сохранение экологического состояния, обеспечение разнообразия и восстановления природных ресурсов на территории страны, привлечение внимания граждан к проблемам исчезновения редких видов животных и растений.

В 2017 году начинается практическая реализация тех изменений законодательства в сфере экологии, которые рассматривались российскими парламентариями в предшествующие годы. Изменения затронут Водный, Лесной, Земельный кодексы России и многие федеральные законы, регламентирующие данную сферу правоотношений.

Ответственным за исполнение Указа Президента, включая разработку плана ключевых мероприятий, назначено Правительство РФ. Поддержку обязаны осуществить исполнительные органы на региональном и местном уровнях, которые принимают свои планы. К процессу реализации планов привлекаются не только административные органы власти и предприятия, но и дошкольные учреждения, школы, библиотеки, дома культуры.

Указ позволяет осуществлять строгий надзор за соблюдением законодательства в сфере защиты природной среды. Для субъектов бизнеса, оказывающего влияние на окружающую среду в процессе осуществления предпринимательской деятельности, этот год станет ключевым. Минприроды намерено взять под жесткий контроль организации различных форм собственности и занятости, связанных с переработкой и загрязнением природных источников.

В 2017 году вступают в силу поправки в законы об окружающей среде, служащие основой для введения экологических реформ. Важное значение уделено нормам закона «Об отходах», претерпевшего существенные изменения в связи с введение инновационных технологических решений.

Общественная палата РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ планируют, что первое общественное экологическое телевидение (ПОЭТ) Skyleaf станет генеральным информационным партнером по освещению плана мероприятий в Год экологии-2017.

Несколько настораживает наличие в планах проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, совещаний, слётов, издание сборников и справочников, почтовых марок, монографий, серии тематических календарей, проведение тематических выставок, конкурсов творческих работ и т.д. Конечно, в реализации природоохранных планов рекламно-агитационная составляющая имеет место быть, но как бы за многочисленными разговорами и кучей бумаг не забыть о конкретных делах по улучшению и сохранению экологического состояния территорий.

Неплохо бы на нашем, отдельно взятом, муниципальном уровне увидеть планы по проведению благотворительных акций таких как "Поможем нашей природе", экологических десантов и субботников по уборке территорий, работ по благоустройству городских дворов. Реализовать эти планы и потом сравнить, что было до начала работ по выполнению Указа главы государства с тем, что стало, после реализации этих планов.