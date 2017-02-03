Новости Ноу-хау очистки дорог в Дубне Стоит наступить зиме, как в голову любому нормальному человеку приходит крамольная мысль: Неужели руководители наших коммунальных служб приехали к нам из Африки? Если местные, то трудно понять, почему для них наша русская зима всегда в диковинку. Может быть, стоит организовать специальную акцию и в преддверии каждой зимы и ежедневно напоминать ответственным за нормальное прохождение холодов службам о том, что вот-вот наступит зима, ударят морозы, выпадет снег, не исключены оттепели и ледяные дожди с неизбежным образованием гололёда. Ни одна зима не обходится без фонтанов кипятка из теплотрасс, размороженных труб и оставшихся без достаточно накладных для жителей в финансовом отношении, коммунальных благ. Дубна, к сожалению, не исключение. Ни одна зима не обходится без фонтанов кипятка из теплотрасс, размороженных труб и оставшихся без достаточно накладных для жителей в финансовом отношении, коммунальных благ. Дубна, к сожалению, не исключение. В летнее время жители, вроде бы, не сильно возражают против отключения горячей воды. Лишившись этой услуги, с отключённым, кстати, на летний период отоплением, граждане дают коммунальщикам «добро!» на производство необходимых на этих жизненно важных объектах ремонтных и профилактических работ. Но взамен получают не всегда то, на что рассчитывали. А ведь ещё до наступления холодов многие ответственные лица без тени сомнения ежегодно рапортуют с экранов и страниц СМИ о готовности к этому сложному климатическому периоду. В летнее время жители, вроде бы, не сильно возражают против отключения горячей воды. Лишившись этой услуги, с отключённым, кстати, на летний период отоплением, граждане дают коммунальщикам «добро!» на производство необходимых на этих жизненно важных объектах ремонтных и профилактических работ. Но взамен получают не всегда то, на что рассчитывали. А ведь ещё до наступления холодов многие ответственные лица без тени сомнения ежегодно рапортуют с экранов и страниц СМИ о готовности к этому сложному климатическому периоду. Те же граждане доверчиво выбирают представителей муниципальной власти и управляющие компании в надежде на то, что, к примеру, дороги и тротуары будут своевременно очищены от снега и обработаны соответствующим составом против возникновения наледи. И опять расчёт наивных граждан не оправдывается. Горожан мало успокаивают слова городского руководства о том, что муниципальные дороги расчищены. Ведь люди не ходят по шоссе, а травмы получают, когда выходят из подъездов своих домов прямо на ледяной каток внутридворовых дорог. Автомобилисты не могут разъехаться на льду и в глубоких колеях, возникают аварийные ситуации. Те же граждане доверчиво выбирают представителей муниципальной власти и управляющие компании в надежде на то, что, к примеру, дороги и тротуары будут своевременно очищены от снега и обработаны соответствующим составом против возникновения наледи. И опять расчёт наивных граждан не оправдывается. Горожан мало успокаивают слова городского руководства о том, что муниципальные дороги расчищены. Ведь люди не ходят по шоссе, а травмы получают, когда выходят из подъездов своих домов прямо на ледяной каток внутридворовых дорог. Автомобилисты не могут разъехаться на льду и в глубоких колеях, возникают аварийные ситуации. Эти территории тоже нужно своевременно и регулярно приводить в порядок, а тех, кого мало заботит здоровье и безопасность людей, к этой сфере обслуживания и близко подпускать нельзя. Глядишь, тогда и не придётся к очистке дорог привлекать тяжёлую технику. Проблема очистки дорог и тротуаров от снега и наледи решается одновременно с риском повреждения покрытий на этих путепроводах. Эти территории тоже нужно своевременно и регулярно приводить в порядок, а тех, кого мало заботит здоровье и безопасность людей, к этой сфере обслуживания и близко подпускать нельзя. Глядишь, тогда и не придётся к очистке дорог привлекать тяжёлую технику. Проблема очистки дорог и тротуаров от снега и наледи решается одновременно с риском повреждения покрытий на этих путепроводах. К примеру, по предназначенному для передвижения пешеходов тротуару, по люкам колодцев вдоль дома 3б на ул. Энтузиастов, в любое время года курсирует тяжёлый трактор, хотя с обратной стороны этого же дома специально для автомобилей и специальной техники проложена дорога. Видимо, от непреодолимого желания побороть снежную стихию тракторист зачистил пешеходную дорожку так, что в некоторых местах не только снега, но и асфальта на тротуаре не осталось.



На этой же улице у дома 5 экскаватор, два бульдозера и самосвал боролись с наледью, с появлением которой мог бы легко справиться своевременно взявшийся за это дело всего один трактор. Для Дубны, это, похоже, очередное ноу-хау. Что после этой оригинальной технологии очистки дорог останется от асфальта, покажет весна. К примеру, по предназначенному для передвижения пешеходов тротуару, по люкам колодцев вдоль дома 3б на ул. Энтузиастов, в любое время года курсирует тяжёлый трактор, хотя с обратной стороны этого же дома специально для автомобилей и специальной техники проложена дорога. Видимо, от непреодолимого желания побороть снежную стихию тракторист зачистил пешеходную дорожку так, что в некоторых местах не только снега, но и асфальта на тротуаре не осталось.На этой же улице у дома 5 экскаватор, два бульдозера и самосвал боролись с наледью, с появлением которой мог бы легко справиться своевременно взявшийся за это дело всего один трактор. Для Дубны, это, похоже, очередное ноу-хау. Что после этой оригинальной технологии очистки дорог останется от асфальта, покажет весна.

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