На этой неделе

• 80 лет со дня рождения Л.О. Поповой (1937-2015), председателя городской плановой комиссии – заместителя председателя Исполкома городского Совета народных депутатов (1977–1985 гг.), почетного ветерана Подмосковья.• в 1964 г. вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым перед МКБ «Радуга» поставлена задача по созданию в составе комплекса К-26П противорадиолокационной ракеты КСР-5П.

• в 1991 г. вышел первый номер городской газеты «Площадь Мира».

• 80 лет со дня рождения Ю.С. Кузнецова (1937–1995), кандидата экономических наук, секретаря, второго и первого секретаря дубненского ГК КПСС (1973–1984 гг.), депутата Московского Совета Народных депутатов (1975–1984 гг.).• 50 лет назад, в 1967 г., группой ученых ОИЯИ (А.М. Балдиным, И.В. Чувило, М.Н. Хачатуряном, Я. Гладки (ЧССР), А.Т. Матюшиным, В.С. Пантуевым, М.А. Азимовым, М.С. Хвастуновым, Р.Г. Аствацатуровым, Л.И. Журавлевым, В.И. Ивановым, В.Т. Матюшиным) и научными сотрудниками Физического института АН СССР им. П.Н. Лебедева (Л.Н. Старковым и А.С. Белоусовым) было заявлено о научном открытии «Распад фи-ноль-мезона на электрон-позитронную пару».• в 1971 г. постановлением Совета Министров СССР авиационный комплекс К-22, оснащенный ракетой Х-22, разработанной в МКБ «Радуга», был принят на вооружение.• 10 лет назад, в 2007 г., г. Дубну посетил Председатель четвертой и пятой Государственной Думы Б.В. Грызлов, визит которого закончился принятием решения о строительстве в университете Дворца спорта.

• родился Н.П. Федоров (1929–1993), известный организатор авиационного производства, почетный гражданин г. Дубны, первый секретарь городского комитета КПСС (1964–1968 гг.), директор Дубненского производственного объединения «Радуга» и Дубненского машиностроительного завода (1968–1987 гг.), лауреат Государственной премии СССР.• в 1961 г. образовано Дубненское автотранспортное предприятие (ныне – ОАО «РАТА»).• в 1984 г. решением Государственной комиссии в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ принят в эксплуатацию импульсный реактор на быстрых нейтронах ИБР-2.

• 85 лет со дня рождения известного румынского физика А.Э. Сэндулеску, академика, Президента Румынской Академии Наук, вице-директора ОИЯИ (1983–1986 гг.).• в 2009 г. на одной из ротонд набережной реки Волги, названной в честь создателя Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, установлена мемориальная доска.

• 5 лет назад, в 2012 г., в рамках подготовки к выборам Президента РФ в г.Дубне проведен общегородской митинг «За великую Россию без великих потрясений», участники которого поддержали кандидатуру на пост Президента РФ В.В. Путина.

• 115 лет назад родился Ф.С. Филимонов, первый начальник дубненского городского отдела внутренних дел (1949–1957 гг.), кавалер ордена Ленина.• 80 лет со дня рождения Л.И. Пономарева, известного физика, члена-корреспондента РАН, научного сотрудника ЛТФ ОИЯИ (1963–1983 гг.), соавтора открытия «Явление захвата отрицательно заряженных пи-мезонов ядрами физически связанного водорода».• в 1946 г. состоялся доклад И.В.Курчатова И.В.Сталину о ходе работ по использованию внутриатомной энергии, где им был поставлен вопрос о необходимости создания мощного циклотрона – будущего синхроциклотрона ОИЯИ.• в 1965 г. учеными В.Г. Барышевским (Белорусский гос. ун-т), В.Л. Любошицем (ОИЯИ), В.М. Лобашевым, А.П. Серебровым и Л.И. Смотрицким (ЛИЯФ им. Б.П. Константинова) теоретически обосновано научное открытие «Явление вращения плоскости поляризации жестких гамма-квантов».