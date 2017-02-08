Новости Брифинг в администрации города Для городских СМИ 7 февраля на Балдина-2 прошёл брифинг с участием представителей администрации города. На вопросы журналистов отвечали руководитель администрации Александр Усов, заместители руководителя администрации Сергей Рожков, Максим Данилов, Николай Мадфес и исполняющий обязанности заместителя руководителя администрации по градостроительной деятельности Сергей Соколов. Происшествия

В конце прошлой недели в городе имели место два трагических происшествия. В первом случае на улице Карла Маркса, в своей квартире, в результате возгорания отравился угарным газом мужчина 1953 года рождения. Во втором случае напротив дома №20 по улице Станционной на железнодорожных путях женщина 1990 года рождения попала под утреннюю электричку из Москвы. В результате и сиротой осталась пятилетняя дочь, вопрос об опеке над которой решается в настоящее время. В конце прошлой недели в городе имели место два трагических происшествия. В первом случае на улице Карла Маркса, в своей квартире, в результате возгорания отравился угарным газом мужчина 1953 года рождения. Во втором случае напротив дома №20 по улице Станционной на железнодорожных путях женщина 1990 года рождения попала под утреннюю электричку из Москвы. В результате и сиротой осталась пятилетняя дочь, вопрос об опеке над которой решается в настоящее время. Если вернуться к аварии 15 января на пересечении Большеволжской и Нового шоссе, то произошла она по причине превышения скорости. Выжившие в этой страшной аварии дети были переведены в центр Рошаля и в настоящее время их состояние отмечается врачами как стабильное. Комиссией по безопасности движения принято решение по монтажу на этом участке дороги «лежачих полицейских», установке ограничивающих скорость знаков, и размещению информационного щита перед въездом на Большеволжскую. Если вернуться к аварии 15 января на пересечении Большеволжской и Нового шоссе, то произошла она по причине превышения скорости. Выжившие в этой страшной аварии дети были переведены в центр Рошаля и в настоящее время их состояние отмечается врачами как стабильное. Комиссией по безопасности движения принято решение по монтажу на этом участке дороги «лежачих полицейских», установке ограничивающих скорость знаков, и размещению информационного щита перед въездом на Большеволжскую. О дорогах

После ледяных дождей в ноябре дороги и тротуары города превратились в катки. С очисткой магистральных дорог, по которым осуществляется движение городского транспорта, удалось справиться. Чего не скажешь о внутриквартальных дорогах и тротуарах как муниципальной принадлежности, так и частного сектора. Жители из подъездов своих домов попадают прямо на каток. Передвижение людей и движение транспорта на этих участках довольно далеко от понятия безопасности. Как отмечено представителями администрации работы уже начались. Есть вероятность полагать, что подрядчик справится, если, конечно, дороги к тому времени сами не оттают. После ледяных дождей в ноябре дороги и тротуары города превратились в катки. С очисткой магистральных дорог, по которым осуществляется движение городского транспорта, удалось справиться. Чего не скажешь о внутриквартальных дорогах и тротуарах как муниципальной принадлежности, так и частного сектора. Жители из подъездов своих домов попадают прямо на каток. Передвижение людей и движение транспорта на этих участках довольно далеко от понятия безопасности. Как отмечено представителями администрации работы уже начались. Есть вероятность полагать, что подрядчик справится, если, конечно, дороги к тому времени сами не оттают. Дороги в Дубне, как и по всей стране, ремонтируют даже зимой. Проведён ямочный ремонт литым асфальтом. 41,6 куб.м асфальта пошло на ремонт покрытий на плотине, в тоннеле и на ремонт круга Станционная- Вокзальная. Дороги в Дубне, как и по всей стране, ремонтируют даже зимой. Проведён ямочный ремонт литым асфальтом. 41,6 куб.м асфальта пошло на ремонт покрытий на плотине, в тоннеле и на ремонт круга Станционная- Вокзальная. На капитальный ремонт дорог литым асфальтом на 2017 год муниципальным контрактом предусмотрено порядка 500 кв.м. Планируется отремонтировать 10 тыс погонных метров швов. 8,5 тыс кв.м. будет покрыто горячим асфальтом в летнее время. Сегодня руководством города проводится работа в части снижения софинансирования с ГУДХ работ по ремонту дорог, что позволит увеличить число городских дорог, на которых будут проводиться ремонтные работы. На капитальный ремонт дорог литым асфальтом на 2017 год муниципальным контрактом предусмотрено порядка 500 кв.м. Планируется отремонтировать 10 тыс погонных метров швов. 8,5 тыс кв.м. будет покрыто горячим асфальтом в летнее время. Сегодня руководством города проводится работа в части снижения софинансирования с ГУДХ работ по ремонту дорог, что позволит увеличить число городских дорог, на которых будут проводиться ремонтные работы. Пока дороги намечается отремонтировать по улицам Центральной (от Володарского до пл. Космонавтов), Мира (от Мичурина), Жуковского (от Калинина до Радужной) и Коммунальному проезду. В связи со строительством моста через Волгу перекрыто движение в 24 квартал. Это связано прежде всего с безопасностью людей и производственной необходимостью мостостроителей. Пока дороги намечается отремонтировать по улицам Центральной (от Володарского до пл. Космонавтов), Мира (от Мичурина), Жуковского (от Калинина до Радужной) и Коммунальному проезду. В связи со строительством моста через Волгу перекрыто движение в 24 квартал. Это связано прежде всего с безопасностью людей и производственной необходимостью мостостроителей. Собаки на улицах

Вопреки гуляющим по городу слухам, бродячих собак на улице Правды никто не усыплял. В Дубне действует муниципальный контракт по отлову, стерилизации и вакцинации собак на 2017 год. Бездомные животные, сбивавшиеся в стаи на улице Правды около домов 19, 21, 21а, были отловлены, вакцинированы и стерилизованы. В настоящее время волонтёры ищут для животных новых хозяев и возможности пристроить собак в приюты. Вопреки гуляющим по городу слухам, бродячих собак на улице Правды никто не усыплял. В Дубне действует муниципальный контракт по отлову, стерилизации и вакцинации собак на 2017 год. Бездомные животные, сбивавшиеся в стаи на улице Правды около домов 19, 21, 21а, были отловлены, вакцинированы и стерилизованы. В настоящее время волонтёры ищут для животных новых хозяев и возможности пристроить собак в приюты. О занятости на предприятиях

Проблемы с неполной рабочей неделей были и возникают на ряде предприятий. Периодически сложные ситуации возникают на НИИ «Атолл», есть риск на второй квартал, который, правда под вопросом, у «Тензора». В целом никаких мощных потрясений на предприятиях Дубны нет. Не самый лёгкий прошлый год пройден. Мониторинг предприятий в целом показывает стабильную работу, заказы у предприятий есть.



Проблемы с неполной рабочей неделей были и возникают на ряде предприятий. Периодически сложные ситуации возникают на НИИ «Атолл», есть риск на второй квартал, который, правда под вопросом, у «Тензора». В целом никаких мощных потрясений на предприятиях Дубны нет. Не самый лёгкий прошлый год пройден. Мониторинг предприятий в целом показывает стабильную работу, заказы у предприятий есть. В Мой Мир Share