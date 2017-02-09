Новости Будем строить, благоустраивать и экономить! О тарифах

На встрече с представителями городских СМИ 7 февраля руководитель администрации Александр Усов и его заместитель Максим Данилов напомнили дубненцам, что всем им необходимо знать и помнить об особенностях формирования тарифов. На встрече с представителями городских СМИ 7 февраля руководитель администрации Александр Усов и его заместитель Максим Данилов напомнили дубненцам, что всем им необходимо знать и помнить об особенностях формирования тарифов. Со стороны администрации ежегодно закладывается рекомендательный тариф на содержание и текущий ремонт. Эта цифра касается муниципального, ведомственного жилья и тех домов, где не приняты свои тарифы общим собранием собственников. Муниципальным тарифом, как шпаргалкой, могут необоснованно пользоваться управляющие компании, вместо того, чтобы на общем собрании собственников обсуждать и принимать те или иные суммы оплаты за свои услуги под протокол. Отмечалось, что собственники сами должны уметь считать, контролировать и проявлять инициативу в формировании тарифной политики. А пока граждане с недоумением разглядывают свои квитанции и удивляются, откуда взялись такие цифры? Со стороны администрации ежегодно закладывается рекомендательный тариф на содержание и текущий ремонт. Эта цифра касается муниципального, ведомственного жилья и тех домов, где не приняты свои тарифы общим собранием собственников. Муниципальным тарифом, как шпаргалкой, могут необоснованно пользоваться управляющие компании, вместо того, чтобы на общем собрании собственников обсуждать и принимать те или иные суммы оплаты за свои услуги под протокол. Отмечалось, что собственники сами должны уметь считать, контролировать и проявлять инициативу в формировании тарифной политики. А пока граждане с недоумением разглядывают свои квитанции и удивляются, откуда взялись такие цифры? Стартовала программа ремонта подъездов при софинансировании этих работ жителями МКД. За общедомовую собственность нужно платить. Это же касается и благоустройства территорий, когда жители должны понимать, какие работы в своих дворах они готовы финансировать, а от каких отказаться. Стартовала программа ремонта подъездов при софинансировании этих работ жителями МКД. За общедомовую собственность нужно платить. Это же касается и благоустройства территорий, когда жители должны понимать, какие работы в своих дворах они готовы финансировать, а от каких отказаться. Сравнивать тарифы в Дубне с тарифами других городов некорректно. В разных населённых пунктах цена предоставления той или иной услуги зависит от местных условий. К примеру, питьевую воду где-то получают из скважин, а где-то из открытых источников. Поэтому и стоимость подготовки воды одинаковой быть не может. Сравнивать тарифы в Дубне с тарифами других городов некорректно. В разных населённых пунктах цена предоставления той или иной услуги зависит от местных условий. К примеру, питьевую воду где-то получают из скважин, а где-то из открытых источников. Поэтому и стоимость подготовки воды одинаковой быть не может. Благоустройство

По поводу письменных обращений жителей дома 3Б по улице Энтузиастов на предмет благоустройства придомовой территории был получен ответ о включении данного адреса в план ДТКБ 2018 года, с обязательным предварительным обсуждением видов работ по благоустройству с жителями данного дома. В данное время муниципальная власть готова вне плановых мероприятий работ адресно помочь обратившимся с письменной просьбой в администрацию города и УК «Управдом Дубна» жителям в благоустройстве. По поводу письменных обращений жителей дома 3Б по улице Энтузиастов на предмет благоустройства придомовой территории был получен ответ о включении данного адреса в план ДТКБ 2018 года, с обязательным предварительным обсуждением видов работ по благоустройству с жителями данного дома. В данное время муниципальная власть готова вне плановых мероприятий работ адресно помочь обратившимся с письменной просьбой в администрацию города и УК «Управдом Дубна» жителям в благоустройстве. О ветхих и аварийных домах

Четыре дома на улицах Вокзальная и Железнодорожная не отвечают современному уровню проживания. Администрацией города отправлено в Минстрой Московской области письмо о решении этой проблемы. Если коротко, то всё сводится к тому, что будущий застройщик этой или соседней территории должен будет решить проблему расселения этих четырёх домов. Четыре дома на улицах Вокзальная и Железнодорожная не отвечают современному уровню проживания. Администрацией города отправлено в Минстрой Московской области письмо о решении этой проблемы. Если коротко, то всё сводится к тому, что будущий застройщик этой или соседней территории должен будет решить проблему расселения этих четырёх домов. После сноса барака напротив второй школы на его месте начнётся строительство жилого дома. Дом 19 по улице Правды признан аварийным. В настоящее время здание нежилое и взято под охрану. По этому участку прорабатывается вид разрешённого использования, с последующим выставлением участка на торги с целью строительства на этом месте жилого дома и с обязательством застройщика демонтировать это сооружение. После сноса барака напротив второй школы на его месте начнётся строительство жилого дома. Дом 19 по улице Правды признан аварийным. В настоящее время здание нежилое и взято под охрану. По этому участку прорабатывается вид разрешённого использования, с последующим выставлением участка на торги с целью строительства на этом месте жилого дома и с обязательством застройщика демонтировать это сооружение. Что будет с Площадью Мира?

Для решения реконструкции Площади Мира необходимо соблюсти все необходимые нормативы расположения остановочного павильона в черте города. Одна из проектных организаций Дубны разрабатывает варианты переноса остановки. После обсуждения на градостроительном комитете в администрации с участием общественности будет принято решение, определены источники финансирования и можно будет приступать к работам.



Для решения реконструкции Площади Мира необходимо соблюсти все необходимые нормативы расположения остановочного павильона в черте города. Одна из проектных организаций Дубны разрабатывает варианты переноса остановки. После обсуждения на градостроительном комитете в администрации с участием общественности будет принято решение, определены источники финансирования и можно будет приступать к работам. В Мой Мир Share