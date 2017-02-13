Новости Всему своё время и место Лечебный корпус городской больницы

По словам заместителя руководителя администрации Николая Мадфеса, в настоящее время в завершающей стадии находится перепроектирование нового лечебного корпуса Дубненской городской больницы. Как стало известно, вместо мансардного этажа появится полноценный этаж. По словам заместителя руководителя администрации Николая Мадфеса, в настоящее время в завершающей стадии находится перепроектирование нового лечебного корпуса Дубненской городской больницы. Как стало известно, вместо мансардного этажа появится полноценный этаж. Проектирование и экспертизу планируют завершить полностью к маю 2017 года. Если состоятся торги, то к концу лета могут возобновиться строительные работы, которые должны быть завершены до конца 2018 года. В первой половине 2019 года (опять же планируется) оснастить корпус дорогостоящим (порядка 600 млн рублей) лечебным оборудованием. (Остаётся самая малость – дожить до этого светлого будущего). Проектирование и экспертизу планируют завершить полностью к маю 2017 года. Если состоятся торги, то к концу лета могут возобновиться строительные работы, которые должны быть завершены до конца 2018 года. В первой половине 2019 года (опять же планируется) оснастить корпус дорогостоящим (порядка 600 млн рублей) лечебным оборудованием. (Остаётся самая малость – дожить до этого светлого будущего). КЮТу двоих не вынести

Радиокружок, который действует на базе КЮТа (преподаватель Семёнов) закрывать никто не собирается. Некоторое время назад в стенах клуба проходили мероприятия радиолюбителей Северного Подмосковья, что с уставной деятельностью КЮТа несовместимо. Кроме этого, были случаи нарушения графика работы учреждения. Клубу радиолюбителей было предложено найти другое место для своей работы, а кружок продолжит свою работу в обычном режиме. Радиокружок, который действует на базе КЮТа (преподаватель Семёнов) закрывать никто не собирается. Некоторое время назад в стенах клуба проходили мероприятия радиолюбителей Северного Подмосковья, что с уставной деятельностью КЮТа несовместимо. Кроме этого, были случаи нарушения графика работы учреждения. Клубу радиолюбителей было предложено найти другое место для своей работы, а кружок продолжит свою работу в обычном режиме. Средства от Дня благотворительного труда

Собранные от Дня благотворительного труда средства (пока предположительно) могут быть направлены на реализацию программы «Доступная среда», но не только на социальные объекты. У нас в городе ещё много мест, куда люди с ограниченными возможностями просто не могут попасть. Кроме этого, есть инвалиды, для которых большой проблемой является элементарный выход из своего дома. Сегодня вопрос направления благотворительных средств в стадии рассмотрения. Собранные от Дня благотворительного труда средства (пока предположительно) могут быть направлены на реализацию программы «Доступная среда», но не только на социальные объекты. У нас в городе ещё много мест, куда люди с ограниченными возможностями просто не могут попасть. Кроме этого, есть инвалиды, для которых большой проблемой является элементарный выход из своего дома. Сегодня вопрос направления благотворительных средств в стадии рассмотрения. Берегите себя от гриппа и прочих болезней!

По заболеваемости ОРВИ и гриппом ситуация в городе, в связи с морозами, стабильная. Никаких вспышек и превышения заболеваемости нет, но по прогнозам Роспотребнадзора ожидается новая модификация гриппа (гонконгский грипп). Этот вирус достаточно коварен, поскольку такого штамма в нашей стране не было давно. Врачи призывают жителей города с должным вниманием отнестись к профилактическим мерам против этого заболевания.



По заболеваемости ОРВИ и гриппом ситуация в городе, в связи с морозами, стабильная. Никаких вспышек и превышения заболеваемости нет, но по прогнозам Роспотребнадзора ожидается новая модификация гриппа (гонконгский грипп). Этот вирус достаточно коварен, поскольку такого штамма в нашей стране не было давно. Врачи призывают жителей города с должным вниманием отнестись к профилактическим мерам против этого заболевания. В Мой Мир Share