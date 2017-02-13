На этой неделе

• 80 лет со дня рождения Р.П. Медяниной, председателя социально-бытовой комиссии городского Совета ветеранов, почётного ветерана Подмосковья и России.• в 1960 г., состоялся объединенный пленум Иваньковского и Дубненского горкомов ВЛКСМ, на котором было принято решение о создании единой дубненской городской комсомольской организации. Первым секретарем ГК ВЛКСМ был избран Г. Крутенко.

• 20 лет назад, в 1997 г., ученым и специалистам ОИЯИ Ананьеву В.Д., Бунину Б.Н., Ломидзе В.Л., Шабалину Е.П., а также Блохинцеву Д.И., Франку И.М., Язвицкому Ю.С. (посмертно) вместе с группой сотрудников других научных центров страны присуждена премия Правительства Российской Федерации 1996 года в области науки и техники за работу «Исследовательский высокопоточный импульсный реактор ИБР-2».

• 85 лет со дня рождения Ю.Г. Гангрского (1932-2013), известного физика, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника ЛЯР ОИЯИ, лауреата Государственной премии СССР, почетного работника науки МНР.• 75 лет назад родилась С.Х-М. Кабанова (1942–1984), известный журналист и редактор еженедельника ОИЯИ «Дубна: наука, содружество, прогресс» (1965–1984 гг.), член Союза журналистов СССР.• 50 лет со дня рождения Д.В.Ливанова, доктора физико-математических наук, министра науки и образования РФ, полномочного представителя РФ в ОИЯИ (2012-2016 гг.)• в 1991 г. вышла первая передача телевидения г. Дубны.

• родилась В.Ф. Виноградова, известный юрист, председатель городского суда (1961–1986 гг.), кавалер Почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».• 55 лет назад, в 1962 г., в столовой №1 институтской части города открылось кафе.

• 70 лет назад, в 1947 г., на заседании Научно-технического совета при Первом главном управлении при Совете Министров СССР принято окончательное решение о месте сооружения мощного циклотрона (установки «М») - район Иваньковской ГЭС (Иваньковская площадка).

• в 1976 г., вышло Постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС «О создании многоразовой космической системы и перспективных космических комплексов», в соответствии с которым в СССР началось осуществление проекта «Энергия-Буран», в реализации которого приняли участие и специалисты МКБ «Радуга», ранее работавшие в г. Дубне по проекту создания многоразовой авиационно-космической системы «Спираль».• 5 лет назад, в 2012 г., в г. Дубне открылось новое здание военкомата.

• в 1970 г. ученые Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Г.Н. Флеров, Ю.Ц. Оганесян, Ю.В. Лобанов, Ю.А. Лазарев, В.З. Белов, В.А. Друин, А.Г. Демин, Ю.П. Харитонов, И. Звара (ЧССР) заявили об открытии 105-го элемента Периодической системы Д.И. Менделеева, получившего в 1997 г. название «Дубний».

• 80 лет со дня рождения А.Г. Юденкова, известного организатора физкультуры и спорта, создателя и первого тренера лыжной секции в ДЮСШ «Дубна».• в 1946 г. принято решение Специального комитета при Совнаркоме СССР о разработке проектов протонного и электронного ускорителей на основе принципа автофазировки, открытого В.И.Векслером, будущим академиком и директором Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.• 50 лет назад, в 1967 г., образованы детские ясли-сад №21 «Теремок» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №21 «Теремок»).• 50 лет назад, в 1967 г. образована Детская балетная студии «Фантазия» (ныне– хореографическое отделение МАУДО муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Дубны Московской области «Детская школа искусств «Рапсодия»).• в 2010 г. Международный союз чистой и прикладной химии (ИЮПАК) официально присвоил название «Коперникий» (Copernicum) 112-му элементу таблицы Д.И. Менделеева, синтезированному в 1996 году в Дармштадте, а затем и в Дубне.