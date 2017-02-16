Строительство моста через Волгу в подмосковной Дубне, идёт полным ходом. Возглавляет работы, как уже сообщалось, руководитель проекта строительства мостового перехода Мостоотряда №90 Крымский Александр Витальевич.
Под строительные нужды мостовиками занят участок парка семейного отдыха. Выставлено ограждение строительной площадки. Участок ул. Вернова от пр. Боголюбова до ул. Станционной, перекрыт с обеих сторон, для движения автомобилей и пешеходов. На стройплощадку подтянули бульдозеры, краны, экскаваторы.
Приступила к работе буровая установка.