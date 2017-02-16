Новости Работы продолжаются Строительство моста через Волгу в подмосковной Дубне, идёт полным ходом. Возглавляет работы, как уже сообщалось, руководитель проекта строительства мостового перехода Мостоотряда №90 Крымский Александр Витальевич. Под строительные нужды мостовиками занят участок парка семейного отдыха. Выставлено ограждение строительной площадки. Участок ул. Вернова от пр. Боголюбова до ул. Станционной, перекрыт с обеих сторон, для движения автомобилей и пешеходов. На стройплощадку подтянули бульдозеры, краны, экскаваторы. Под строительные нужды мостовиками занят участок парка семейного отдыха. Выставлено ограждение строительной площадки. Участок ул. Вернова от пр. Боголюбова до ул. Станционной, перекрыт с обеих сторон, для движения автомобилей и пешеходов. На стройплощадку подтянули бульдозеры, краны, экскаваторы. Приступила к работе буровая установка. Приступила к работе буровая установка.

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