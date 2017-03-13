На этой неделе

• в 1951 г. сотрудники Гидротехнической лаборатории Академии наук СССР (М.Г. Мещеряков, В.П. Джелепов, А.В. Честной, В.С. Катышев, А.А. Кропин, А.Ю. Вахрамеев, Б.И. Замолодчиков, Е.Л. Григорьев, А.А. Реут) и начальник строительства №833 Главпромстроя МВД СССР А.П. Лепилов за создание синхроциклотрона были награждены Сталинской премией СССР.• 50 лет назад,в 1962 г., образован детский сад №9 «Незабудка» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №9 «Незабудка»).

• 95 лет со дня рождения И.М. Матора (1922- 2013), доктора технических наук, научного сотрудника ОИЯИ, лауреата Государственной премии СССР.• 65 лет со дня рождения О.А. Цыганова, известного работника коммунального хозяйства, первого заместителя мэра г. Дубны (1992–1994 гг.), генерального директора ПТО ГХ (1987–2000 гг.), директора МУ «Служба заказчика» (2000–2005 гг.), заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ.• в 1986 г., по инициативе сотрудников ОИЯИ проведен первый субботник по восстановлению церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.• в 1993 г. в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ завершены работы по вводу в эксплуатацию нового циклотрона У-400М.• в 1996 г., вышел первый номер городской газеты «Встреча».

• 60 лет назад, в 1957 г., в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ запущен синхрофазотрон, в то время крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц.• 50 лет назад, в 1967 г., сборная юношеская команда ДСО «Труд» в ОИЯИ по хоккею заняла второе место в соревнованиях на Кубок Московской области.• 80 лет со дня рождения Е. А. Савельевой, известного общественного деятеля городской организации ветеранов, председатель Совета ветеранов района Большая Волга ( 2005 -2015 гг.), почётного ветерана Подмосковья и РФ.

• в 1991 г., в г. Дубне, как и по всей стране, проведен референдум о сохранении СССР и введении в РСФСР поста президента, в котором приняло участие 77% избирателей. За сохранение СССР высказалось 51,6% участвовавших в референдуме, а за введение президентства – 76,4%.• в 1993 г. образована Хоровая школа «Рапсодия» (ныне – школа искусств «Рапсодия»).

• 65 лет со дня рождения А.И. Митичева, известного организатора дополнительного профессионального образования, бывшего директора ООО «Образовательный центр “Дубна”», кавалера Почетного знаком «За заслуги перед г.Дубной».• день рождения Т.Л. Павловой, известного педагога дошкольного образования, заведующей ДОУ №20, заслуженного работника образования Московской области.• день рождения Н.Л. Румянцевой, почетного гражданина г. Дубны, неоднократной чемпионки и рекордсменки мира и Европы по водным лыжам, заслуженного мастера спорта СССР.

• 80 лет со дня рождения В.Л. Любошица, известного физика, доктора физико-математических наук, научного сотрудника ОИЯИ, одного из соавторов открытия «Явление вращения плоскости поляризации жестких гамма-квантов».• в 2001 г., за участие в работах по созданию в России различных систем безопасности группы сотрудников предприятий г. Дубны НПЦ «Аспект» и НИИ «Атол» награждены премией Правительства РФ в области науки и техники 2000 г.• в 2009 г. на базе бывшей Больницы водников открылось отделение реабилитации Центра восстановительной медицины Министерства здравоохранения РФ (ныне – отделение Лечебно-реабилитационного центра Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию).