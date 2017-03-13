О новых торговых павильонах, МФЦ, ОЭЗ и др.

Ситуацию в сфере торговли на брифинге 7 марта прокомментировал заместитель руководителя администрации города Н.А. Смирнов. Он сообщил, что в начале марта состоялся аукцион по размещению стационарных торговых объектов. Был разыгран 71 лот. Это все торговые объекты, которые будут работать на территории города круглогодично. В среднем число участников было не мене 2,9.

В ближайший месяц предстоит заключить договорные отношения с победителями аукциона. После этого начнётся установка торговых объектов новой архитектурной формы (см.ниже). Сообщалось также, что буквально, на днях новым начальником Управления торговли, услуг и защиты прав потребителей назначен Палькин Дмитрий Юрьевич.

В ближайшее время администрацией города будет объявлен конкурс на размещение рекламных щитов. Из 73 лотов первоначально будут разыграны 47. Конкурс продлится до 11 апреля. Победители получат возможность размещать свою рекламную продукцию на территории Дубны в течение 3 лет. С 1 февраля МФЦ города начал предоставлять новые услуги. К ним относится выдача российских паспортов, загранпаспортов и водительских удостоверений.

То касается ОЭЗ и общего развития Дубны, то как было отмечено Н.А. Смирновым, городом поданы две заявки на получение наукоградских денег. Из этих средств - 30 млн рублей на конкурсную часть и 23 - на внеконкурсную, которая необходима для развития социально культурных объектов Дубны. В ближайшее время администрация ждёт ответа, на какие конкретно цели можно будет использовать эти деньги.

На заседании правительства Московской области принят перечень ОЭЗ. В настоящее время он утверждается в профильном министерстве. Это означает, что на ближайшие два года администрация получит и должна будет освоить областную субсидию порядка 1,5 млрд рублей на проектирование и строительство восьми объектов. Это касается инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети и третьей очереди технологического центра.

С участием ведущих российских работодателей 19 марта в ОЭЗ «Дубна» пройдёт форум «Профессия будущего». Организаторы приглашают принять участие в этом мероприятии всех желающих.

Ниже приведены некоторые типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории города Дубны Московской области

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