В Дубне вместо 4 отремонтируют 48 дорог

В прежние планы по приведению городских дорог в должное состояние внесены изменения. С 1 марта дорогами в Дубне занимается прежний подрядчик – ИП Саблина. Как отмечалось заместителем руководителя города Максимом Даниловым, эта организация хорошо зарекомендовала себя в прошлом году, вся необходимая техника и специалисты у дорожников имеются.

В весенний период литым асфальтом будет произведён ямочный ремонт 400 кв.м дорог. Летом будет заделано 10 тыс. погонных метров швов и 8600 кв.м дорог покроют обычным асфальтом.

Всего планируется отремонтировать 329 тыс кв.м на 48-и дорогах, вместо запланированных ранее 4-х. Такие объёмы ремонта стали возможны благодаря усилиям главы города Вячеслава Мухина и руководителя городской администрации Александра Усова. Долю финансирования муниципалитета в общей сумме удалось существенно снизить. В текущем году из городского бюджета на ремонт дорог будет выделено - 5% и 95% - из областного.

Всего предполагается отремонтировать 329 тыс кв.м дорог на общую сумму порядка 173 млн рублей. Пока, правда, это ориентировочная сумма.

После обследования будет составлен перечень, подлежащих ремонту дорог, с конкретной адресной привязкой.

К перечню благоустройства дворовых территорий по губернаторской программе, который был представлен ранее будет добавлен график с указанием сроков работ.

Работы по другим дворам будут вестись в зависимости от финансовых возможностей.

Над предложением вернуться к практике работы дворников, когда они убирали тротуары чуть раньше того, как жители отправляются на работу, в администрации обещали подумать.

В прошлом году на Управление ЖКХ и транспорта пришлось порядка 3000 заявлений по линии «Добродела». Как было отмечено начальником этой административной структуры Максимом Даниловым, информация этого портала находится в приоритете работы управления. Все заявления, в принципе, были отработаны. Если и остались некоторые нюансы, как подчеркнул М.Н. Данилов, то это, скорее, человеческий фактор, в котором руководитель управления обещал разобраться. В данное время в управлении работают 10 специалистов, на которых приходится в неделю до полусотни задач. Об этом говорилось на брифинге в администрации города.