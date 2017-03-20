Новости На этой неделе 20 марта

• в 1895 г. родился А.П. Лепилов (1895–1953), видный советский организатор строительства, почетный гражданин городов Дубны и Новокуйбышевска (Самарская область), лауреат Государственной премии СССР, один из основателей г. Дубна, начальник строительства синхроциклотрона и научного поселка около дер. Ново-Иваньково (1946–1953 гг.). • в 1895 г. родился А.П. Лепилов (1895–1953), видный советский организатор строительства, почетный гражданин городов Дубны и Новокуйбышевска (Самарская область), лауреат Государственной премии СССР, один из основателей г. Дубна, начальник строительства синхроциклотрона и научного поселка около дер. Ново-Иваньково (1946–1953 гг.). 21 марта

• в 1981 г., образованы детские ясли-сад №14 «Сказка» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №14 «Сказка»). • в 1981 г., образованы детские ясли-сад №14 «Сказка» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №14 «Сказка»). 22 марта

• в 1996 г. принят Устав г. Дубны в первой редакции.

• 15 лет назад, в 2002 г., было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации, правительством Московской области и администрацией города Дубны о реализации программы (основных направлений) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001–2006 гг. • в 1996 г. принят Устав г. Дубны в первой редакции.• 15 лет назад, в 2002 г., было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации, правительством Московской области и администрацией города Дубны о реализации программы (основных направлений) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001–2006 гг. 23 марта

• 80 лет назад, в 1937 г., началось заполнение водой Иваньковского водохранилища и канала Москва–Волга, которое завершилось через 25 дней.

• 120 лет назад родился С.Я. Жук (1892–1957), видный советский инженер-гидротехник, организатор строительства в 30–50-е годы ХХ в. советских гидротехнических сооружений на р. Волге, проектировщик и главный инженер строительства канала имени Москвы, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинских премий.

• в 1966 г., ученые ЛЯР ОИЯИ завершили исследования химических свойств 104-элемента Периодической системы Д.И. Менделеева.

• в 1953 г. создана Техническая дирекция строительства – 533 (ТДС-533), которой было поручено осуществлять руководство строительством синхрофазотрона, что положило начало образованию Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (ныне – Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина).

• в 1993 г. было расформировано Волжское высшее военное строительное командное училище, на территории которого в 1994 г. образован университет «Дубна».

• в 2008 г. в память о заслуженном тренере СССР и России, мастере спорта СССР В.Л. Нехаевском на здании бассейна «Архимед» открыта мемориальная доска. • 80 лет назад, в 1937 г., началось заполнение водой Иваньковского водохранилища и канала Москва–Волга, которое завершилось через 25 дней.• 120 лет назад родился С.Я. Жук (1892–1957), видный советский инженер-гидротехник, организатор строительства в 30–50-е годы ХХ в. советских гидротехнических сооружений на р. Волге, проектировщик и главный инженер строительства канала имени Москвы, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинских премий.• в 1966 г., ученые ЛЯР ОИЯИ завершили исследования химических свойств 104-элемента Периодической системы Д.И. Менделеева.• в 1953 г. создана Техническая дирекция строительства – 533 (ТДС-533), которой было поручено осуществлять руководство строительством синхрофазотрона, что положило начало образованию Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (ныне – Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина).• в 1993 г. было расформировано Волжское высшее военное строительное командное училище, на территории которого в 1994 г. образован университет «Дубна».• в 2008 г. в память о заслуженном тренере СССР и России, мастере спорта СССР В.Л. Нехаевском на здании бассейна «Архимед» открыта мемориальная доска. 23–24 марта

• 40 лет назад, в 1977 г., по инициативе ГК ВЛКСМ и комитета ВЛКСМ в ОИЯИ была впервые проведена, ставшая традиционной до 1991 г., городская физико-математическая конференция школьников, в которой приняли участие юные физики и математики из Дубны, Москвы, Новосибирска, Симферополя и ряда городов Московской области. • 40 лет назад, в 1977 г., по инициативе ГК ВЛКСМ и комитета ВЛКСМ в ОИЯИ была впервые проведена, ставшая традиционной до 1991 г., городская физико-математическая конференция школьников, в которой приняли участие юные физики и математики из Дубны, Москвы, Новосибирска, Симферополя и ряда городов Московской области. 24-26 марта

• 50 лет назад, в 1967 г., учащиеся 10 класса школы №8 г. Дубны П.Сычев и Е.Сороко стали победителями областной Олимпиады по физике и заняли третье место а в математической олимпиаде. Второе место в ней и олимпиаде по химии занял учащийся 9 класса школы №4 Александр Неганов, а третьим стал учащийся школы №3 Вячеслав Лебедев. • 50 лет назад, в 1967 г., учащиеся 10 класса школы №8 г. Дубны П.Сычев и Е.Сороко стали победителями областной Олимпиады по физике и заняли третье место а в математической олимпиаде. Второе место в ней и олимпиаде по химии занял учащийся 9 класса школы №4 Александр Неганов, а третьим стал учащийся школы №3 Вячеслав Лебедев. 24 марта

• день рождения Л.Ф. Будановой, известного педагога общего образования, отличника народного просвещения РФ.

• в 1960 г. группой ученых ОИЯИ – В.И. Векслер, М.И. Соловьёв, Н.М. Вирясов, Е.Н. Кладницкая, А.А. Кузнецов, А.В. Никитин, И. Врана (ЧССР), А. Михул (СРР), Ким Хи Ин (КНДР), Нгуен Дин Ты (ДРВ), Ван Ганчан, Ван Цуцзен, Дин Дацао (КНР) – заявлено о научном открытии частицы «Антисигма-минус гиперон». • день рождения Л.Ф. Будановой, известного педагога общего образования, отличника народного просвещения РФ.• в 1960 г. группой ученых ОИЯИ – В.И. Векслер, М.И. Соловьёв, Н.М. Вирясов, Е.Н. Кладницкая, А.А. Кузнецов, А.В. Никитин, И. Врана (ЧССР), А. Михул (СРР), Ким Хи Ин (КНДР), Нгуен Дин Ты (ДРВ), Ван Ганчан, Ван Цуцзен, Дин Дацао (КНР) – заявлено о научном открытии частицы «Антисигма-минус гиперон». 25 марта

• день рождения Г.М. Дудник, известного педагога дошкольного образования, отличника народного просвещения РФ.

• 70 лет со дня рождения В. Д. Лунева, известного организатора производства, директора дмитровского фарфоро-фаянсового завода (1985-2008 гг.), заслуженного работника культуры РФ.

• в 1971 г., учеными Института физической химии АН СССР В.И. Спицыным, Н.Б. Михеевым, А.Н. Каменской, И.А. Румер, Р.А. Дьячковой, Н.А. Розенкевичем и научным сотрудником ОИЯИ Б.А. Гвоздевым заявлено о научном открытии «Закономерность стабилизации низших состояний окисления актинидных элементов».

• в 2005 г. впервые в истории проведения Всемирных выставок ЭКСПО была представлена экспозиция Объединенного института ядерных исследований. • день рождения Г.М. Дудник, известного педагога дошкольного образования, отличника народного просвещения РФ.• 70 лет со дня рождения В. Д. Лунева, известного организатора производства, директора дмитровского фарфоро-фаянсового завода (1985-2008 гг.), заслуженного работника культуры РФ.• в 1971 г., учеными Института физической химии АН СССР В.И. Спицыным, Н.Б. Михеевым, А.Н. Каменской, И.А. Румер, Р.А. Дьячковой, Н.А. Розенкевичем и научным сотрудником ОИЯИ Б.А. Гвоздевым заявлено о научном открытии «Закономерность стабилизации низших состояний окисления актинидных элементов».• в 2005 г. впервые в истории проведения Всемирных выставок ЭКСПО была представлена экспозиция Объединенного института ядерных исследований. 26 марта

• в 1956 г. образован Объединенный институт ядерных исследований.

• в 1956 г. образована Детская музыкальная школа №1.

• в 1992 г. образовано ОАО ПКП «Апекс».

• в 1993 г. в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ состоялся запуск Нуклотрона, сверхпроводящего ускорителя атомных ядер.

• 10 лет назад, в 2007 г., Совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества наградил ОАО «Приборный завод “Тензор”» Дипломом за достижение значительных результатов в области качества.

• в 2010 г. на храме Похвалы Пресвятой Богородицы открыта Мемориальная доска, установленная в честь директора ОИЯИ, академика Н.Н. Боголюбова за его значительный вклад в возрождение храма.



• в 1956 г. образован Объединенный институт ядерных исследований.• в 1956 г. образована Детская музыкальная школа №1.• в 1992 г. образовано ОАО ПКП «Апекс».• в 1993 г. в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ состоялся запуск Нуклотрона, сверхпроводящего ускорителя атомных ядер.• 10 лет назад, в 2007 г., Совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества наградил ОАО «Приборный завод “Тензор”» Дипломом за достижение значительных результатов в области качества.• в 2010 г. на храме Похвалы Пресвятой Богородицы открыта Мемориальная доска, установленная в честь директора ОИЯИ, академика Н.Н. Боголюбова за его значительный вклад в возрождение храма. В Мой Мир Share