Правобережная и левобережная площадки моста через Волгу в Дубне

Хорошей традицией стали встречи руководителей строительства моста в Дубне с представителями городских СМИ. Местом встречи журналистов с мостовиками 22 марта стали левобережная и правобережная стройплощадки этого важнейшего для города объекта.

О ходе строительных работ на этот раз рассказали начальник службы искусственных сооружений ДДС Московской области Геннадий Евгеньевич Богдашевский и первый заместитель директора территориальной фирмы «Мосстройотряд-90» Зимирев Олег Николаевич. Если говорить об общей картине, то отмечалось, что на обеих площадках работы ведутся по графику.

А в частности, было получено подтверждение, что работы будут вестись с минимальным уровнем строительного шума в ночной период, заменой окон в части близлежащих домов и обязательной установкой шумоизолирующих экранов.