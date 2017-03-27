Новости Города ОЭЗ "Дубна" Сегодня в мире В мире спорта УПФ и Соцзащита Религии Компании КОНТАКТ Культурная жизнь Спорта Разное О Дубне Видео Культура Информация Ресурсы Партнёры Реклама в Дубне Новости На этой неделе 27 марта

• день рождения Н.А. Порошиной, известного педагога дошкольного образования, заместителя заведующего ДОУ №8, почетного работника общего образования РФ.

• в 1994 г. избран первый постсоветский представительный орган власти в г. Дубне – Собрание представителей г. Дубны, и проведен городской референдум по вопросам организации местного самоуправления, в результате которого жители города высказались за необходимость избрания Главы города прямым тайным голосованием избирателей.

• 5 лет назад, в 2012 г., на сессии Комитета полномочных представителей правительств государств - членов Объединенного института ядерных исследований впервые был продемонстрирован макет будущего сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов NICA. • день рождения Н.А. Порошиной, известного педагога дошкольного образования, заместителя заведующего ДОУ №8, почетного работника общего образования РФ.• в 1994 г. избран первый постсоветский представительный орган власти в г. Дубне – Собрание представителей г. Дубны, и проведен городской референдум по вопросам организации местного самоуправления, в результате которого жители города высказались за необходимость избрания Главы города прямым тайным голосованием избирателей.• 5 лет назад, в 2012 г., на сессии Комитета полномочных представителей правительств государств - членов Объединенного института ядерных исследований впервые был продемонстрирован макет будущего сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов NICA. 28 марта

• в 1960 г. было создано дубненское отделение Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний «Знание», действовавшее до 1991 г., и проводившее большую просветительскую работу среди различных слоев населения города.

• 25 лет назад, в 1992 г., делегация города-побратима Ла-Кросс (США) доставила для жителей г. Дубны груз с гуманитарной помощью. • в 1960 г. было создано дубненское отделение Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний «Знание», действовавшее до 1991 г., и проводившее большую просветительскую работу среди различных слоев населения города.• 25 лет назад, в 1992 г., делегация города-побратима Ла-Кросс (США) доставила для жителей г. Дубны груз с гуманитарной помощью. 29 марта

• в 1980 г., на заводе им. Жданова (ныне – «Северная верфь») в г.Ленинграде спущен на воду второй эсминец проекта 956 – «Отчаянный», оснащенный противокорабельным комплексом 3М-80 «Москит».

• 5 лет назад, в 2012 г., по инициативе свыше 50 организаций и предприятий Дубны, в том числе компаний - резидентов особой экономической зоны, создан Центра кластерного развития по ядерно-физическим и нанотехнологиям. • в 1980 г., на заводе им. Жданова (ныне – «Северная верфь») в г.Ленинграде спущен на воду второй эсминец проекта 956 – «Отчаянный», оснащенный противокорабельным комплексом 3М-80 «Москит».• 5 лет назад, в 2012 г., по инициативе свыше 50 организаций и предприятий Дубны, в том числе компаний - резидентов особой экономической зоны, создан Центра кластерного развития по ядерно-физическим и нанотехнологиям. 30 марта

• в 1934 г. завершены работы по сооружению земляной перемычки на месте строительства плотины Волжской ГЭС.

• в 1974 г. в институтской части города открылся книжный магазин «Эврика», долгие годы бывший для многих поколений жителей города притягательным центром просвещения и культуры.

• в 2010 г. на Большом адроном коллайдере ЦЕРН начался первый длительный сеанс научной работы, в которой активное участие принимают и ученые ОИЯИ. • в 1934 г. завершены работы по сооружению земляной перемычки на месте строительства плотины Волжской ГЭС.• в 1974 г. в институтской части города открылся книжный магазин «Эврика», долгие годы бывший для многих поколений жителей города притягательным центром просвещения и культуры.• в 2010 г. на Большом адроном коллайдере ЦЕРН начался первый длительный сеанс научной работы, в которой активное участие принимают и ученые ОИЯИ. 31 марта

• в 1964 г. Исполком дубненского городского Совета депутатов трудящихся принял решение о проведении в г. Дубне актов торжественного бракосочетания, торжественной регистрации рождения ребенка, вручения паспорта, дней призывника, проводов «Русской зимы» и праздника «Весны». • в 1964 г. Исполком дубненского городского Совета депутатов трудящихся принял решение о проведении в г. Дубне актов торжественного бракосочетания, торжественной регистрации рождения ребенка, вручения паспорта, дней призывника, проводов «Русской зимы» и праздника «Весны». В марте:

 в 1954 г. образовано Охотничье-рыболовное хозяйство «Московское море», просуществовавшее до 2016 г.

 60 лет назад, в 1957 г.:

- главным конструктором филиала ОКБ-155 назначен А.Я. Березняк;

- была организована самодеятельная киностудия «Дубна-фильм».

 в 1961 г.:

- в левобережной части города на ул. Центральной начал работать специализированный магазин культтоваров;

- в институтской части города вступила в эксплуатацию первая автоматическая телефонная станция и начала работать новая больница.

 55 лет назад. в 1962 г., в ЛЯР ОИЯИ запущен циклический ускоритель У-150. что значительно расширило возможности ученых в проведении научных экспериментов

 в 1963 г. в ОИЯИ была запущена в эксплуатацию самая мощная в то время ЭВМ – БЭСМ-6, что позволило институту выйти на новый уровень обработки данных научных экспериментов и обеспечить потребности лабораторий и ученых в вычислительных мощностях.

 в 1966 г.:

- на реке Волге, в районе города Дубны, зафиксирован самый высокий уровень подъема паводковых вод за всю историю существования Иваньковской ГЭС;

- сборная команда мальчиков ДСО "Труд" ОИЯИ стала победительницей первенства Московской области по хоккею, а сборная команда юношей заняла второе место.

 50 лет назад, в 1967 г., детская хоровая студия «Дубна» записала государственном Доме радиовещания первую пластинку с песнями в своем исполнении.

 в 1969 г. по инициативе комсомольской организации Лаборатории теоретической физики ОИЯИ проведена I городская физико-математическая олимпиада школьников.

 в 1970 г. в г. Дубне начали действовать международные телефоны-автоматы.

 в 1974 г. образован академический хор ДК «Мир» (руководитель – заслуженный работник культуры РФ Д.Н. Минаева).

 в 1976 г.:

- выступая в составе команды Московской области, дубненский тяжелоатлет Ю. Шаров стал чемпионом РСФСР;

- по инициативе общественности и поддержке партийного комитета КПСС в ОИЯИ создана первичная организация Всероссийского общества охраны природы, ставшая одной из активных общественных экологических организаций в городе.

 в 1978 г. Харьковским авиапромышленным объединением начато производство разработанной в МКБ «Радуга» ракеты Х-55.

 в 1980 г. проведена I городская выставка научно-технического творчества молодежи;

 в 1981 г.- по результатам игр на первенство Московской области по хоккею с шайбой, хоккеисты ОИЯИ в командном зачёте завоевали звание абсолютных чемпионов.

 в 1981 г. за выдающийся вклад в создание и развитие ядерной физики во Вьетнаме ОИЯИ награжден Орденом Дружбы Социалистической Республики Вьетнам.

 в 1986 г. за успехи в науке, подготовке высококвалифицированных кадров, развитии международного сотрудничества ОИЯИ награжден Орденом Трудового Красного Знамени Венгерской Народной Республики и Орденом Труда Чехословацкой Социалистической Республики.

 в 1993 г.:

- редакцией газеты «Площадь мира» начала издаваться межрегиональная газета – еженедельник «Компаньон»;

- в соответствии с Законом Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» принято решение о создании дубненской городской «Книги памяти», которая была издана в 1995 г.

 20 лет назад, в 1997 г., коллектив лицея №6 стал победителем Всероссийского конкурса «Школа года – 96», а его директору Н.Г. Кренделевой было присвоено звание «Директор года».

 15 лет назад, в 2002 г., НПП «АпАТэК» удостоено высшей награды конкурса на лучшее конструкторское и технологическое решение по композитам «JEC Awards – 2002» в номинации «Транспорт». Конкурс проводился в рамках работы Всемирной выставки композиционных материалов в Париже.

 15 лет назад, в 2002 г., ученица лицея «Дубна» А. Калиновская заняла первое место во Всероссийской олимпиаде по немецкому языку.

 15 лет назад, в 2002 г., в Дубне впервые проведен федеральный окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по физике.

 10 лет назад, в 2007 г., домовой комитет д. 15 по ул. Понтекорво (председатель – Стальцова Л.С.) стал победителем областного конкурса социальных проектов «Наш город» в номинации «Наш дом» – с проектом «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

 в 2008 г.:

- впервые среди детей 3–7 лет проведен, ставший традиционным фестиваль детского творчества «Первые шаги в искусстве».

- во Дворце спорта «Радуга» для людей с ограниченными возможностями организован спортивный клуб «Развитие.

 в 2009 г. в лечебном корпусе городской больницы запущен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф.

 в 2011 г., вышла из печати книга главного редактора еженедельника ОИЯИ «Дубна: наука, содружество, прогресс» Е.М. Молчанова «Беседу вел…», посвященная журналистам и писателям, отдавшим свое творчество науке.  в 1954 г. образовано Охотничье-рыболовное хозяйство «Московское море», просуществовавшее до 2016 г. 60 лет назад, в 1957 г.:- главным конструктором филиала ОКБ-155 назначен А.Я. Березняк;- была организована самодеятельная киностудия «Дубна-фильм». в 1961 г.:- в левобережной части города на ул. Центральной начал работать специализированный магазин культтоваров;- в институтской части города вступила в эксплуатацию первая автоматическая телефонная станция и начала работать новая больница. 55 лет назад. в 1962 г., в ЛЯР ОИЯИ запущен циклический ускоритель У-150. что значительно расширило возможности ученых в проведении научных экспериментов в 1963 г. в ОИЯИ была запущена в эксплуатацию самая мощная в то время ЭВМ – БЭСМ-6, что позволило институту выйти на новый уровень обработки данных научных экспериментов и обеспечить потребности лабораторий и ученых в вычислительных мощностях. в 1966 г.:- на реке Волге, в районе города Дубны, зафиксирован самый высокий уровень подъема паводковых вод за всю историю существования Иваньковской ГЭС;- сборная команда мальчиков ДСО "Труд" ОИЯИ стала победительницей первенства Московской области по хоккею, а сборная команда юношей заняла второе место. 50 лет назад, в 1967 г., детская хоровая студия «Дубна» записала государственном Доме радиовещания первую пластинку с песнями в своем исполнении. в 1969 г. по инициативе комсомольской организации Лаборатории теоретической физики ОИЯИ проведена I городская физико-математическая олимпиада школьников. в 1970 г. в г. Дубне начали действовать международные телефоны-автоматы. в 1974 г. образован академический хор ДК «Мир» (руководитель – заслуженный работник культуры РФ Д.Н. Минаева). в 1976 г.:- выступая в составе команды Московской области, дубненский тяжелоатлет Ю. Шаров стал чемпионом РСФСР;- по инициативе общественности и поддержке партийного комитета КПСС в ОИЯИ создана первичная организация Всероссийского общества охраны природы, ставшая одной из активных общественных экологических организаций в городе. в 1978 г. Харьковским авиапромышленным объединением начато производство разработанной в МКБ «Радуга» ракеты Х-55. в 1980 г. проведена I городская выставка научно-технического творчества молодежи; в 1981 г.- по результатам игр на первенство Московской области по хоккею с шайбой, хоккеисты ОИЯИ в командном зачёте завоевали звание абсолютных чемпионов. в 1981 г. за выдающийся вклад в создание и развитие ядерной физики во Вьетнаме ОИЯИ награжден Орденом Дружбы Социалистической Республики Вьетнам. в 1986 г. за успехи в науке, подготовке высококвалифицированных кадров, развитии международного сотрудничества ОИЯИ награжден Орденом Трудового Красного Знамени Венгерской Народной Республики и Орденом Труда Чехословацкой Социалистической Республики. в 1993 г.:- редакцией газеты «Площадь мира» начала издаваться межрегиональная газета – еженедельник «Компаньон»;- в соответствии с Законом Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» принято решение о создании дубненской городской «Книги памяти», которая была издана в 1995 г. 20 лет назад, в 1997 г., коллектив лицея №6 стал победителем Всероссийского конкурса «Школа года – 96», а его директору Н.Г. Кренделевой было присвоено звание «Директор года». 15 лет назад, в 2002 г., НПП «АпАТэК» удостоено высшей награды конкурса на лучшее конструкторское и технологическое решение по композитам «JEC Awards – 2002» в номинации «Транспорт». Конкурс проводился в рамках работы Всемирной выставки композиционных материалов в Париже. 15 лет назад, в 2002 г., ученица лицея «Дубна» А. Калиновская заняла первое место во Всероссийской олимпиаде по немецкому языку. 15 лет назад, в 2002 г., в Дубне впервые проведен федеральный окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по физике. 10 лет назад, в 2007 г., домовой комитет д. 15 по ул. Понтекорво (председатель – Стальцова Л.С.) стал победителем областного конкурса социальных проектов «Наш город» в номинации «Наш дом» – с проектом «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». в 2008 г.:- впервые среди детей 3–7 лет проведен, ставший традиционным фестиваль детского творчества «Первые шаги в искусстве».- во Дворце спорта «Радуга» для людей с ограниченными возможностями организован спортивный клуб «Развитие. в 2009 г. в лечебном корпусе городской больницы запущен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф. в 2011 г., вышла из печати книга главного редактора еженедельника ОИЯИ «Дубна: наука, содружество, прогресс» Е.М. Молчанова «Беседу вел…», посвященная журналистам и писателям, отдавшим свое творчество науке. 1 апреля

• в 1934 г., в соответствии с планом проведения работ, в Волжском районе строительства канала Москва–Волга сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Вербилки–Иваньково.

• в 1936 г. строители канала Москва–Волга сдали в эксплуатацию мост через р. Сестру.

• день рождения Е.Н. Черемисиной, известного организатора образования, доктора технических наук, профессора, заведующей кафедрой системного анализа и управления ИСАУ университета «Дубна», академика РАЕН, почетного разведчика недр РФ, кавалера почетного знака «За заслуги перед городом Дубной».

• в 1956 г. была образована Медико-санитарная часть №9 Министерства здравоохранения СССР.

• 20 лет назад, в 1997 г., образовано управление здравоохранения администрации г. Дубны, действовавшее до 2015 г. • в 1934 г., в соответствии с планом проведения работ, в Волжском районе строительства канала Москва–Волга сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Вербилки–Иваньково.• в 1936 г. строители канала Москва–Волга сдали в эксплуатацию мост через р. Сестру.• день рождения Е.Н. Черемисиной, известного организатора образования, доктора технических наук, профессора, заведующей кафедрой системного анализа и управления ИСАУ университета «Дубна», академика РАЕН, почетного разведчика недр РФ, кавалера почетного знака «За заслуги перед городом Дубной».• в 1956 г. была образована Медико-санитарная часть №9 Министерства здравоохранения СССР.• 20 лет назад, в 1997 г., образовано управление здравоохранения администрации г. Дубны, действовавшее до 2015 г. 2 апреля

• в 1956 г., в соответствии с постановлением Совета министров СССР, конструкторское бюро под руководством А.Я. Березняка приступило к созданию ракетной системы К-16 «Комета», позднее – ракетный комплекс Ту-16К-16.

• день рождения Е.П. Савиных, известного педагога дошкольного образования, музыкального руководителя ДОУ №16, почетного работника общего образования РФ.

• 15 лет назад, в 2002 г., была образована компании ООО «Телесеть+».



• в 1956 г., в соответствии с постановлением Совета министров СССР, конструкторское бюро под руководством А.Я. Березняка приступило к созданию ракетной системы К-16 «Комета», позднее – ракетный комплекс Ту-16К-16.• день рождения Е.П. Савиных, известного педагога дошкольного образования, музыкального руководителя ДОУ №16, почетного работника общего образования РФ.• 15 лет назад, в 2002 г., была образована компании ООО «Телесеть+». В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Правобережная и левобережная площадки

