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За хорошие дороги! 
Более ста жителей Дубны 23 марта пришли на митинг перед зданием администрации города.
Предметом недовольства жителей наукограда стало неудовлетворительное качество ремонта и содержания городских дорог и тротуаров. Высказывались претензии к несвоевременной во время ледяных дождей и снегопадов, очистке городской инфраструктуры предназначенной для передвижения автотранспорта и пешеходов.

В завершение митинга были собраны подписи под петицией с требованием обратить самое пристальное внимание на неудовлетворительную дорожную структуру города. Петиция отправлена в адрес администрации Дубны. Митинг был организован инициативной группой «Дубна за дороги».


24-03-2017
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