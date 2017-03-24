За хорошие дороги!

Более ста жителей Дубны 23 марта пришли на митинг перед зданием администрации города.Предметом недовольства жителей наукограда стало неудовлетворительное качество ремонта и содержания городских дорог и тротуаров. Высказывались претензии к несвоевременной во время ледяных дождей и снегопадов, очистке городской инфраструктуры предназначенной для передвижения автотранспорта и пешеходов.

В завершение митинга были собраны подписи под петицией с требованием обратить самое пристальное внимание на неудовлетворительную дорожную структуру города. Петиция отправлена в адрес администрации Дубны. Митинг был организован инициативной группой «Дубна за дороги».