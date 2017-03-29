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Перечень работ и ответственные за проведения месячника благоустройства 
28 марта 2017 года состоялся брифинг заместителя руководителя Администрации Дубны по ЖКХ и транспорту М. Н. Данилова. Вопросы для обсуждения – проведение месячника благоустройства в Дубне и капитальный ремонт дорог.

Было отмечено, что в Дубне, как и во всех других муниципалитетах Московской области 8 апреля пройдет подготовительный субботник, на котором планируется уборка мусора, листвы, рыхление снега, приведение в порядок ливневых стоков, а общеобластной субботник состоится 22 апреля. В рамках проведения основного общественного субботника с участием жителей будут проведены работы по перекопке клумб, высадке саженцев, посеву газонов, ремонту и окраске элементов благоустройства, подготовке цветников, сбору листвы, отсыпке пешеходных дорожек в парках, окраске цоколей фасадов, окраске столбов и деревьев, ремонту и окраске ограждений. Будут очищены и окрашены элементы внешнего благоустройства, проведена санитарная очистка от отходов и мусора канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, будет сделан текущий ремонт детских и спортивных площадок.

Максим Данилов сказал журналистам, что помимо областных субботников 8 и 22 апреля, в Дубне мероприятия по санитарной очистке и благоустройству города будут длиться с 5 апреля по 5 мая. В Оргкомитет по подготовке и проведению месячника благоустройства вошло руководство Администрации Дубны, руководители соответствующих предприятий города. В соответствующем Постановлении

Администрации города Дубны указан перечень необходимых работ:

Предложить управляющим компаниям, ТСЖ обеспечить в срок до 05 мая 2017 года:

    - Уборку придомовых территорий обслуживаемого жилищного фонда с участием жителей города.
    - Текущий ремонт и покраску детского игрового и спортивного оборудования.
    - Ремонт входных дверей жилых домов, их покраску и остекление. Ремонт подвальных окон и вентиляционных продухов.
    - Ремонт, покраску фасадов жилых домов.
    - Ремонт и покраску контейнерных площадок, очистку мусоропроводов.
МАУ «Городские парки» обеспечить:
    - Уборку территорий лесопарковых зон и зон отдыха.
    - Вывоз мусора сразу после субботников, проводимых силами Администрации.
    - Санитарную обрезку, кронирование зеленых насаждений.
    - Побелку стволов деревьев в садово-парковом хозяйстве, вдоль обочин городских дорог.
    - В срок до 05 мая 2017 года проведение работ по ремонту, реставрации и благоустройству воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников, стел и других памятных знаков.
    - Заготовку посадочного материала.
    - Определение мест высадки деревьев и кустарников.
    - Проведение подготовки городских фонтанов к сезону эксплуатации.
Предложить владельцам индивидуальных жилых домов произвести:
    - Уборку территорий, прилегающих к домовладению.
    - Ремонт, покраску ограждений (заборов).
    - Заключение договоров со специализированной организацией на вывоз и утилизацию бытового мусора и жидких нечистот.
Предложить ОАО ДЭП № 25, Мосавтодор обеспечить:
    - Уборку федеральной дороги (А104) и полосы отвода, проходящих по территории г. Дубны, вырубку сухостоя и уборку валежника в полосе отвода.
    - Текущий ремонт, помывку и покраску дорожных знаков, дорожного ограждения и остановочных павильонов, нанесение разметки.
Рекомендовать ОАО «РЖД» обеспечить уборку территорий, прилегающих к объектам железной дороги, находящихся в черте города, в пределах установленной полосы отвода, отремонтировать настилы на ж/д переездах, произвести покраску опор наружного освещения и знаков на ж/д переездах, а также ремонт асфальто-бетонного покрытия дорожного полотна в зоне ответственности.

Предложить ОАО «Энергия-Тензор», ОГЭ ОИЯИ, ОАО «ПТО ГХ» привести в надлежащее состояние наземные части линейных коммуникаций, ООО «МосОблСвет» - покрасить опоры наружного освещения и здания ТП.

Рекомендовать МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области» обеспечить:

    - Уборку территорий городского и загородного кладбищ, а также прилегающих к ним территорий и текущий ремонт, покраску ограждений.
    - Завоз песка на загородное кладбище для благоустройства территории.
Предложить ООО «Российско-финская компания «Экосистема» обеспечить:
    - Ликвидацию на территории города несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов;
    - Выдачу талонов организациям, предприятиям и учреждениям на вывоз мусора и бесперебойный прием этого мусора на полигоне Клинского района «Алексинский карьер».
Предложить ИП «Саблина» провести работы по приведению в нормативное состояние полос отвода, обочин, откосов автомобильных дорог общего пользования города Дубны.

Предложить Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования Московской области Международному Университету природы, общества и человека «Дубна» организовать:

    - Уборку подведомственной территории и прилегающей к ней территории, ремонт и покраску ограждений (заборов).
    - Посадку зеленых насаждений на территории студенческого городка.
    - Наведение порядка в лесопарковой зоне в районе ул. Дружбы.
Заместителям руководителя Администрации, начальникам управлений и отделов Администрации организовать взаимодействие и предложить предприятиям, организациям, учреждениям в соответствии с перечнем закрепленных территорий за предприятиями, организациями и учреждениями по благоустройству, наведению чистоты и порядка в 2017г. в срок до 05 мая 2017 г.:
    - Провести силами коллективов подведомственных организаций уборку закрепленных территорий и прилегающих территорий, ремонт и покраску ограждений (заборов), санитарную обрезку деревьев и кустарников.
    - Обеспечить систематический вывоз мусора силами организаций, проводивших уборку.
На брифинге были названы 48 участков дорог Дубны, которые в 2017 году попадают под капитальный ремонт. Список был составлен Правительством Московской области на основе дефектных ведомостей (публикуется в СМИ). Общая площадь подлежащих ремонту дорог составляет более 320 тысяч квадратных метров. Наряду с конкурсом на проведение ремонтных работ будет проведен конкурс на определение контролирующей организации. Кроме этого, заместитель руководителя Администрации Дубны Максим Данилов сказал, что группы активных граждан могут также контролировать процесс ремонта и информировать об этом Администрацию города.

На брифинге журналисты предложили М. Данилову организовать для жителей Дубны регулярное освещение в СМИ процесса выполнения ремонтных работ с периодичностью не реже двух раз в месяц.

29-03-2017
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