Новости На этой неделе 3 апреля

• 90 лет со дня рождения В.Б. Флягина, известного ученого, доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника ОИЯИ, одного из старейших и известных дубненских художников.

• 80 лет со дня рождения М. Г. Розовского, известного драматурга, композитора и режиссера, народного артиста России, художественного руководителя театра «У Никитских ворот», неоднократно приезжавшего в г.Дубну с гастролями театра и для встреч со зрителями.

• в 1959 г. советскими учеными Я.Б. Зельдовичем и Ю.Н. Покотиловским теоретически предсказано явление удержания медленных нейтронов внутри объемов, стенки которых обеспечивают полное внутреннее отражение нейтронов, которое 29 октября 1968 г. было экспериментально доказано учеными Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Ф.Л. Шапиро, В.И. Лущиковым и А.В. Стрелковым.

• в 1964 г. советскими учеными В.Г. Барышевским (Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина) и М.И. Подгорецким (ОИЯИ) заявлено о научном открытии «Явление ядерной прецессии нейтронов». • 90 лет со дня рождения В.Б. Флягина, известного ученого, доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника ОИЯИ, одного из старейших и известных дубненских художников.• 80 лет со дня рождения М. Г. Розовского, известного драматурга, композитора и режиссера, народного артиста России, художественного руководителя театра «У Никитских ворот», неоднократно приезжавшего в г.Дубну с гастролями театра и для встреч со зрителями.• в 1959 г. советскими учеными Я.Б. Зельдовичем и Ю.Н. Покотиловским теоретически предсказано явление удержания медленных нейтронов внутри объемов, стенки которых обеспечивают полное внутреннее отражение нейтронов, которое 29 октября 1968 г. было экспериментально доказано учеными Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Ф.Л. Шапиро, В.И. Лущиковым и А.В. Стрелковым.• в 1964 г. советскими учеными В.Г. Барышевским (Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина) и М.И. Подгорецким (ОИЯИ) заявлено о научном открытии «Явление ядерной прецессии нейтронов». 4 апреля

• 95 лет назад родился В.А. Богданов (1922–1996), известный работник здравоохранения, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением МСЧ №9 (1968–1977 гг.), отличник здравоохранения СССР.

• 85 лет со дня рождения, А. А. Тарковского (1932—1986), выдающегося кинорежиссера, народного артиста России, приезжавшего в Дубну в 60-е и 70-е годы прошлого века для встреч с поклонниками и представления своих кинофильмов - «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис».

• 50 лет назад, в 1967 г., группой советских ученых, в числе которых были и сотрудники ОИЯИ, заявлено об открытии «Явления захвата отрицательно зараженных пионов ядрами химически связанного водорода».

• в 2011 г., на Ленинградском вокзале в г. Москве начала функционировать первая на российских железных дорогах система бесконтактного досмотра багажа, созданная дубненской компанией «Нейтронные технологии». • 95 лет назад родился В.А. Богданов (1922–1996), известный работник здравоохранения, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением МСЧ №9 (1968–1977 гг.), отличник здравоохранения СССР.• 85 лет со дня рождения, А. А. Тарковского (1932—1986), выдающегося кинорежиссера, народного артиста России, приезжавшего в Дубну в 60-е и 70-е годы прошлого века для встреч с поклонниками и представления своих кинофильмов - «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис».• 50 лет назад, в 1967 г., группой советских ученых, в числе которых были и сотрудники ОИЯИ, заявлено об открытии «Явления захвата отрицательно зараженных пионов ядрами химически связанного водорода».• в 2011 г., на Ленинградском вокзале в г. Москве начала функционировать первая на российских железных дорогах система бесконтактного досмотра багажа, созданная дубненской компанией «Нейтронные технологии». 4-5 апреля

• 5 лет назад, в 2012 г. в г. Дубне прошел первый форум «Инновации. СНГ. Будущее», на котором представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и организаций Европейского Союза приняли решение объединить усилия по развитию инноваций на пространстве СНГ, и определили модели управления инновациями на постсоветском пространстве. • 5 лет назад, в 2012 г. в г. Дубне прошел первый форум «Инновации. СНГ. Будущее», на котором представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и организаций Европейского Союза приняли решение объединить усилия по развитию инноваций на пространстве СНГ, и определили модели управления инновациями на постсоветском пространстве. 5 апреля

• 85 лет со дня рождения Э.М. Величко, секретаря, первого секретаря дубненского ГК КПСС (1965–1968 гг.), в последствии Советник – посланник ряда дипломатических представительств СССР.

• в 1955 г. образован детский сад №4 «Солнышко» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №4 «Солнышко»).

• в 1961 г.- в ОИЯИ начала работать ЭВМ М-20, с которой началось создание в институте Вычислительного комплекса, а затем Лаборатории вычислительной техники и автоматизации (ныне Лаборатории информационных технологий).

• в 2010 г., учеными Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ и Окриджской национальной лаборатории (США) заявлено о синтезе в 117-го элемента Периодической таблицы Д.И. Менделеева. • 85 лет со дня рождения Э.М. Величко, секретаря, первого секретаря дубненского ГК КПСС (1965–1968 гг.), в последствии Советник – посланник ряда дипломатических представительств СССР.• в 1955 г. образован детский сад №4 «Солнышко» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №4 «Солнышко»).• в 1961 г.- в ОИЯИ начала работать ЭВМ М-20, с которой началось создание в институте Вычислительного комплекса, а затем Лаборатории вычислительной техники и автоматизации (ныне Лаборатории информационных технологий).• в 2010 г., учеными Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ и Окриджской национальной лаборатории (США) заявлено о синтезе в 117-го элемента Периодической таблицы Д.И. Менделеева. 5 апреля – 1 мая

• в 1991 г., состоялся первый визит в город Ла Кросс (штат Висконсин,США) официальной делегации г. Дубны. • в 1991 г., состоялся первый визит в город Ла Кросс (штат Висконсин,США) официальной делегации г. Дубны. 6 апреля

• 75 лет со дня рождения Ю.Э. Пенионжкевича, известного ученого, доктора физико-математических наук, научного сотрудника ОИЯИ, заместителя директора ЛЯР ОИЯИ (1990–1997 гг.), лауреата премии Ленинского комсомола, одного из соавторов открытия «Явление образования радиоактивного изотопа элемента с атомным номером 106».

• 40 лет назад, в 1977 г., образованы детские ясли-сад №16 «Рябинка» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №16 «Рябинка»).

• в 1995 г. образовано АО «Производственное объединение АпАТэК-Дубна». • 75 лет со дня рождения Ю.Э. Пенионжкевича, известного ученого, доктора физико-математических наук, научного сотрудника ОИЯИ, заместителя директора ЛЯР ОИЯИ (1990–1997 гг.), лауреата премии Ленинского комсомола, одного из соавторов открытия «Явление образования радиоактивного изотопа элемента с атомным номером 106».• 40 лет назад, в 1977 г., образованы детские ясли-сад №16 «Рябинка» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №16 «Рябинка»).• в 1995 г. образовано АО «Производственное объединение АпАТэК-Дубна». 7 апреля

• в 1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ОИЯИ награжден Орденом Дружбы народов.

• в 1999 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации». • в 1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ОИЯИ награжден Орденом Дружбы народов.• в 1999 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации». 7 апреля–15 мая

• в 1934 г. в связи со строительством объектов Волжского гидроузла на новое место перенесена деревня Иваньково, получившая название Ново-Иваньково. вошедшая в 1956 г. в состав г.Дубна. • в 1934 г. в связи со строительством объектов Волжского гидроузла на новое место перенесена деревня Иваньково, получившая название Ново-Иваньково. вошедшая в 1956 г. в состав г.Дубна. 8 апреля

• в 1996 г. было утверждено «Положение о порядке и условиях приватизации государственного и муниципального жилищного фонда г. Дубны».

• 25 лет назад, в 1992 г., в г. Дубне была образована школа для детей - инвалидов «Возможность». • в 1996 г. было утверждено «Положение о порядке и условиях приватизации государственного и муниципального жилищного фонда г. Дубны».• 25 лет назад, в 1992 г., в г. Дубне была образована школа для детей - инвалидов «Возможность». 9 апреля

• 80 лет назад, в 1937 г., образован Волжский район гидросооружений.

• в 1963 г. дубненскими учеными Е.Д. Донцом, В.А. Щеголевым и В.А. Ермаковым заявлено о научном открытии «Явление образования изотопа 102 элемента периодической системы Д.И. Менделеева», названного в 1994 г. Нобелий (No).

• в 1964 г. исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение об образовании школы №10.



• 80 лет назад, в 1937 г., образован Волжский район гидросооружений.• в 1963 г. дубненскими учеными Е.Д. Донцом, В.А. Щеголевым и В.А. Ермаковым заявлено о научном открытии «Явление образования изотопа 102 элемента периодической системы Д.И. Менделеева», названного в 1994 г. Нобелий (No).• в 1964 г. исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение об образовании школы №10. В Мой Мир Share