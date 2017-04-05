Семинар для мигрантов

8 апреля, Региональная общественная организация Московской области «Объединение и социальная поддержка женщин мигрантов» при поддержке Администрации Дубненского городского округа проводит бесплатный образовательный семинар для мигрантов.

Целью планируемого мероприятия является повышение уровня юридической грамотности среди иностранных граждан, пребывающих на территории Дубненского городского округа.

В рамках мероприятия будут поставлены следующие задачи: ознакомить приезжих с историей и культурой городского округа Дубна; содействовать мигрантам в трудовой адаптации и юридической интеграции, путем разъяснения миграционного законодательства; помогать приезжим женщинам и детям интегрироваться в культурную и социальную жизнь Дубненского городского округа.

Мероприятие состоится в Дубненском Центре национальных культур, по адресу: ул. Московская, д.6. Начало в 13.00 ч. (Вход бесплатный).

Желающих принять участие просим позвонить по телефонам: +7 925 278 01 88/+7 929 501 49 27 (Viber, WhatsApp), или написать сообщение на эл. почту: mir.migranta@yandex.ru. Официальный сайт – www.mirmigranta.ru