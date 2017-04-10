11 апреля
• 70 лет назад, в 1947 г., Спецкомитет при Совете Министров СССР, рассмотрев представленные мероприятия по обеспечению сооружения установки «М» (синхроциклотрон), предложил возложить руководство ее сооружением на Лабораторию №2 АН СССР (И.В.Курчатов) и утвердить М.Г.Мещерякова заместителем начальника лаборатории, научным руководителем установки «М», и начальником создаваемого в ней циклотронного отдела.
• 25 лет назад, в 1992 г., в г.Дубне открылась выставка картин Н.К. Рериха «Гималаи».
12 апреля
• в 1913 г. родился В.П. Джелепов (1913–1999), выдающийся ученый и организатор науки, член-корреспондент АН СССР и РАН, почетный гражданин г. Дубны, лауреат Государственной премии СССР, первый директор Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.
• в 1943 г. было подписано распоряжение о создании при Академии наук СССР «Лаборатории №2» (ныне – РНЦ «Курчатовский институт»), в структуре которой тогда создавался синхроциклотрон ОИЯИ и начинали работать многие организаторы, и сотрудники его научных подразделений.
• родился Е. Ю. Крымов, известный исследователь истории г. Дубны, инициатор создания городского музея археологии и краеведения, первый его директор (1990-2011гг.).
• в 1960 г., начала работу Центральная сберегательная касса г. Дубны и г. Иваньково.
• 55 лет назад, в 1962 г., учеными Института прикладной математики АН СССР, Института физики высоких энергий (Протвино) и ОИЯИ заявлено об экспериментальном подтверждении научного открытия «Закон сохранения векторного тока адронов в слабых взаимодействиях элементарных частиц».
• 45 лет назад, в 1972 г., гостями дубненцев были академики АН СССР А.П.Окладников, Б.Б.Пиотровский, Б.А.Рыбаков, которые в рамках лектория, посвященного 50 –летию образования СССР, выступили с лекциями в ДК ОИЯИ.
• в 1994 г. образовано Федеральное Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики».
13 апреля
• 45 лет назад, в 1972 г., Постановлением Совета Министров СССР был принят на вооружение истребитель-перехватчик МиГ-25П, в создании которого принимал активное участие и коллектив Дубнеского машиностроительного завода.
• 45 лет назад, в 1972 г., состоялась встреча дубненцев с известной актрисой театра и кино народной артисткой РСФСР Н.А.Сазоновой
• 55 лет назад, в 1962 г., постановлением Совет Министров СССР принята на вооружение авиационная система К-11, созданная приучастии дубненских авиастроителей.
• в 1983 г. принято решение об образовании ГПТУ №67 (ныне – колледж университета «Дубна»).
14 апреля
• в 1933 г. родился Ю.Ц. Оганесян, выдающийся ученый и организатор науки, академик РАН, почетный гражданин г. Дубны, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации, лауреат премии Ленинского комсомола, соавтор многих научных открытий, заместитель и директор Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ (1976–1997 гг.), ее научный руководитель, именем которого назван 118 элемент Периодической системы Д.И.Менделеева (Oganesson, Og)
14-20 апреля
• 55 лет назад, в 1962 г., состоялся XIV ВЛКСМ, на котором комсомольцев г. Дубны представляла технолог авиационного завода Галина Скарбова.
• в 1976 г. был образован НИИ «Атолл» (ныне – ОАО НИИ «Атолл»).
• в 2008 г. образовано ООО «НПО “Атом”».
15 апреля
• 80 лет назад, в 1937 г., завершен монтаж первой турбины Иваньковской ГЭС.
• в 1939 г. приказом Народного Комиссариата авиационной промышленности СССР филиалу завода №30 в пос. Иваньково поручено изготовление опытного гидросамолета МТБ-2 (морской тяжелый бомбардировщик), разработанного в ОКБ А.Н. Туполева.
• 80 лет со дня рождения Ю. И. Романова, одного из активных организаторов детского технического творчества детей - бывшего директора Клуба юных техников «Енот», доктора технических наук, профессора кафедры персональной электроники университета «Дубна».
• в 2009 г. после капитального ремонта и реконструкции в левобережной части города открылась взрослая поликлиника городской больницы.
16 апреля
• в 1966 г., Объединенным институтом ядерных исследований и Институтом физики высоких энергий подписано соглашение о сотрудничестве, определившее основные направления проведения учеными совместных экспериментов на крупнейшим в то время в мире ускорителе - протонном синхротроне на энергию 70 ГэВ (Серпуховском ускорителе).
• в 2003 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписано поручение о реализации на территории Московской области пилотного проекта по практической отработке элементов национальной инновационной системы, в рамках которого предусматривалось создание в Дубне Российского центра программирования.
10-04-2017