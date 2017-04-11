О паводке, «Системе 112» и воинской службе

Одним из элементов противопаводковых комплексных мероприятий является своевременный и согласованный пропуск талых вод по всему каскаду волжских сооружений. В связи с таянием рек в верховьях Волги на территории Тверской области, сброс Иваньковского водохранилища увеличен. Все проводимые гидросооружениями работы сводятся в итоге к тому, чтобы обеспечить необходимый для обеспечения судоходства и водоснабжения уровень верхнего бьефа реки и не допущения подтопления жилья и производственных объектов ниже плотины. В настоящее время никакой опасности подтопления этих объектов нет. Всё работает в штатном режиме.

«Система 112» создана для того, чтобы попавший в трудную жизненную ситуацию человек мог быстро дозвониться до экстренных служб (01,02,03,04) и своевременно получить необходимую ему помощь.

К большому сожалению не все наши граждане понимают это. Например, за первый квартал 2017 года эта служба уже получила более 380 т.н. «пустых» звонков! Отвлекая операторов службы «112» своим непониманием важности их работы, такие граждане лишают помощи человека, который, вполне возможно, находится в данный момент на грани жизни и смерти. Специалисты службы предупреждают, что «хулиганские» звонки будут отслеживаться и заноситься в соответствующую базу данных. А это означает, что подобные «шалуны», будут заблокированы и в случае необходимости экстренной помощи пожарных, полиции, медиков и газовиков, эту помощь получить они не смогут.

Весна – время отдать воинский долг своей стране. В прошлом году 86 дубненцев отправились в войска для прохождения воинской службы (24 - с высшим образованием, 51 – со средне-специальным и 11 - со средним).

Весной 2017 года в ряды ВС будет призвано 35 человек. Преимущественно все новобранцы из Дубны отправляются служить в Западный военный округ. Если говорить о роде войск, то это сухопутные войска, ВКС, ВМФ, ГО, ж/д и инженерные войска.

Эта информация была получена в ходе очередного брифинга от заместителя руководителя администрации по общим вопросам и безопасности С.А. Рожкова.