Новости Отвечать почётному статусу наукограда Месячник по благоустройству в Дубне проходит с 5 апреля по 5 мая. В течение этого времени приведением в порядок городской территории занимаются не только коммунальные службы, но и жители Дубны на традиционных субботниках. В тесном взаимодействии с ГосАдмТехнадзором специалисты Управления ЖКХ и транспорта администрации выявляют территории, которые в наибольшей степени нуждаются в наведении порядка. Как отмечается представителями администрации, ведётся мониторинг городской территории, с тем, чтобы определить места проведения следующих работ по уборке мусора. Жители Большой Волги (в частности начала ул. Энтузиастов) надеются, что и на их крайне запущенный микрорайон инспекторы наконец-то обратят более пристальное внимание, как это сделали, к примеру, народные избранники. Депутат Московской областной Думы М.В. Шевченко осмотрела территорию на Большой Волге после обращения к ней за помощью в благоустройстве жителей одного из дворов. Согласился оказать помощь в решении вопросов благоустройства и депутат округа №12 Совета депутатов Дубны К.С. Дзюба. Вся городская территория должна быть чисто убранной, благоустроенной и красивой. Дубна просто обязана отвечать своему почётному статусу наукограда! В тесном взаимодействии с ГосАдмТехнадзором специалисты Управления ЖКХ и транспорта администрации выявляют территории, которые в наибольшей степени нуждаются в наведении порядка. Как отмечается представителями администрации, ведётся мониторинг городской территории, с тем, чтобы определить места проведения следующих работ по уборке мусора. Жители Большой Волги (в частности начала ул. Энтузиастов) надеются, что и на их крайне запущенный микрорайон инспекторы наконец-то обратят более пристальное внимание, как это сделали, к примеру, народные избранники. Депутат Московской областной Думы М.В. Шевченко осмотрела территорию на Большой Волге после обращения к ней за помощью в благоустройстве жителей одного из дворов. Согласился оказать помощь в решении вопросов благоустройства и депутат округа №12 Совета депутатов Дубны К.С. Дзюба. Вся городская территория должна быть чисто убранной, благоустроенной и красивой. Дубна просто обязана отвечать своему почётному статусу наукограда! В городской администрации принято решение об активизации деятельности управляющих компаний и ТСЖ, по массовому привлечению жителей города к благоустройству своих дворов и обеспечению их всем необходимым для этого инвентарём к общегородскому субботнику, назначенному на 22 апреля. В городской администрации принято решение об активизации деятельности управляющих компаний и ТСЖ, по массовому привлечению жителей города к благоустройству своих дворов и обеспечению их всем необходимым для этого инвентарём к общегородскому субботнику, назначенному на 22 апреля. Что касается проведения весенней акции «Лес Победы», то МАУ «Городские парки» уже приступило к закупке сеянцев сосны. Эти растения, как отмечалось специалистами, приживаются почти на 90%. Акция «Лес Победы» пройдёт 29 апреля с 11:00 до 13:00. Что касается проведения весенней акции «Лес Победы», то МАУ «Городские парки» уже приступило к закупке сеянцев сосны. Эти растения, как отмечалось специалистами, приживаются почти на 90%. Акция «Лес Победы» пройдёт 29 апреля с 11:00 до 13:00. Определены 4 основные площадки для посадки деревьев: две в Ратмино (ориентир - вертолётная площадка);

за зданием Администрации города (ул. Академика Балдина д.2);

на ул. Макаренко возле храма Смоленской иконы Божией Матери. (Район Большой Волги в этот благоустроительный список, почему-то опять не попал). Инвентарём и посадочным материалом организаторы обещают обеспечить на месте. Определены 4 основные площадки для посадки деревьев:Инвентарём и посадочным материалом организаторы обещают обеспечить на месте. Всего в ходе акции «Лес Победы» будет высажено 2 500 саженцев и сеянцев елей. И это не единичная акция по уборке и сбережению леса в нашем городе. Всего в ходе акции «Лес Победы» будет высажено 2 500 саженцев и сеянцев елей. И это не единичная акция по уборке и сбережению леса в нашем городе. Напомним, что на основании письма губернатора Московской области №1-13853/1 от 20.06.2012г., местные власти обязаны организовать и провести мероприятия «День леса» на территории города Дубны Московской области: 26.05.2017г., 30.06.2017г., 28.07.2017г., 25.08.2017г., 29.09.2017г., 27.10.2017г.

Администрации города надлежит совместно с управляющими компаниями, организациями, общественными организациями и жителями города организовать работу по проведению мероприятий по очистке лесов от бытового и строительного мусора. Напомним, что на основании письма губернатора Московской области №1-13853/1 от 20.06.2012г., местные власти обязаны организовать и провести мероприятия «День леса» на территории города Дубны Московской области: 26.05.2017г., 30.06.2017г., 28.07.2017г., 25.08.2017г., 29.09.2017г., 27.10.2017г.Администрации города надлежит совместно с управляющими компаниями, организациями, общественными организациями и жителями города организовать работу по проведению мероприятий по очистке лесов от бытового и строительного мусора. МАУ «Городские парки» обеспечить в соответствии с муниципальным заданием: - Вывоз мусора с мест уборки;

- Установку информационных аншлагов, шлагбаумов. МАУ «Городские парки» обеспечить в соответствии с муниципальным заданием: Все документы, касающиеся аукциона по ремонту городских дорог, подготовлены и отправлены в Минтранс Московской области. Есть информация, что к концу апреля все документы для проведения аукциона будут размещены на площадке этого ведомства. Есть надежда, что к концу мая определится подрядчик. После того, как будет понятен потенциал подрядчика по объёмам и мощностям, т.е., возможности вести работы на одном или нескольких участках, будет сформирован график работ и дорожники приступят к ремонту. С целью минимизации неудобств для жителей и городских перевозчиков власти обещают заблаговременно информировать обо всех местах проведения ремонтных работ и изменениях схем движения транспорта. Объявленные губернатором работы по комплексному благоустройству дворов и работы по ремонту подъездов жилых домов начнутся в мае текущего года по утверждённым перечням. Перечень дворовых территорий

Перечень подъездов для капремонта Обо всём этом участникам брифинга 11.04.2017г рассказал начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Д.М. Шилин Объявленные губернатором работы по комплексному благоустройству дворов и работы по ремонту подъездов жилых домов начнутся в мае текущего года по утверждённым перечням.Обо всём этом участникам брифинга 11.04.2017г рассказал начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Д.М. Шилин

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