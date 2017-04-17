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• 80 лет назад, в 1937 г.:

- завершилось заполнение водой канала Москва–Волга;

- по Иваньковскому водохранилищу по маршруту Калинин–Москва прошло первое судно;

- через шлюз №1 произведено первое шлюзование.

• в 1946 г. Совет Министров СССР принял секретное постановление об использовании немецкой реактивной техники и труда немецких специалистов, для которых Министерство авиационной промышленности обязывалось создать на базе завода №458 в пос. Иваньково два опытных конструкторских бюро, а также перевезти из Германии для работы в этих конструкторских бюро 510 инженеров и рабочих вместе с семьями.

• в 1958 г. вышло постановление Совета Министров СССР, определившее задачи по созданию на базе сверхзвукового бомбардировщика «105» (Ту-22)авиационно-ракетной системы К-22 со скоростной и высотной ракетой большой дальности Х-22 «Буря», разработка которой поручалась ОКБ-155 в г. Дубне.(ныне Гос МКБ «Радуга».им.А.Я.Березняка). • 90 лет со дня рождения Я.Ф. Лисеенко (1927–1982), заместителя председателя Исполкома городского Совета народных депутатов (1967–1971 гг.)• 80 лет назад, в 1937 г.:- завершилось заполнение водой канала Москва–Волга;- по Иваньковскому водохранилищу по маршруту Калинин–Москва прошло первое судно;- через шлюз №1 произведено первое шлюзование.• в 1946 г. Совет Министров СССР принял секретное постановление об использовании немецкой реактивной техники и труда немецких специалистов, для которых Министерство авиационной промышленности обязывалось создать на базе завода №458 в пос. Иваньково два опытных конструкторских бюро, а также перевезти из Германии для работы в этих конструкторских бюро 510 инженеров и рабочих вместе с семьями.• в 1958 г. вышло постановление Совета Министров СССР, определившее задачи по созданию на базе сверхзвукового бомбардировщика «105» (Ту-22)авиационно-ракетной системы К-22 со скоростной и высотной ракетой большой дальности Х-22 «Буря», разработка которой поручалась ОКБ-155 в г. Дубне.(ныне Гос МКБ «Радуга».им.А.Я.Березняка). 17-19 апреля

• 50 лет назад, в 1967 г., состоялась первая Всесоюзная олимпиада по физике, на которой г.Дубну представляли учащиеся школы №8 П.Сычев и Е.Сороко. • 50 лет назад, в 1967 г., состоялась первая Всесоюзная олимпиада по физике, на которой г.Дубну представляли учащиеся школы №8 П.Сычев и Е.Сороко. 18 апреля

• день рождения Т.А. Марченко, известного ученого и организатора социальной защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктора медицинских наук, профессора, главного научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, заведующей кафедрой социальной работы факультета экономики и управления университета «Дубна», заслуженного работника социальной защиты населения РФ.

• в 1963 г. образовано предприятие «Дедал» (ныне – ФГУП «Дедал»).

• 50 лет назад, в 1967 г., дубненские шахматисты встретились с гроссмейстером Б.Спасским и его тренером И.Бондаревским. По итогам проведенного бриц-турнира победу со счетом 25:5 одержал Б.Спасский, проиграв одну партию и сведя вничью 8 партий.

• 45 лет назад, в 1972 г., группой советских ученых, в числе которых был и сотрудник ОИЯИ – В.А.Жуков, было заявлено об открытии «Явление квантовой некогерентной диффузии положительных мю-мезонов в твердом веществе».

• 45 лет назад, в 1972 г., в ДК ОИЯИ состоялся вечер балета с участием артистов музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немеровича-Данченко, на котором выступила народная артистка СССР Виолета Бовт.

• 20 лет назад, в 1997 г., в соответствии с Межправительственным соглашением России и США был заключен долгосрочный контракт между ОАО «Приборный завод “Тензор”» и Агентством США по специальным видам вооружений (DSWA) на поставку комплексных охранных систем «СОС» для нужд Министерства обороны РФ.

• в 2000 г., начала действовать телекоммуникационная система видеоконференций Дубна–Женева, позволившая ученым ОИЯИ оперативно связываться со своими коллегами из ЦЕРН. • день рождения Т.А. Марченко, известного ученого и организатора социальной защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктора медицинских наук, профессора, главного научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, заведующей кафедрой социальной работы факультета экономики и управления университета «Дубна», заслуженного работника социальной защиты населения РФ.• в 1963 г. образовано предприятие «Дедал» (ныне – ФГУП «Дедал»).• 50 лет назад, в 1967 г., дубненские шахматисты встретились с гроссмейстером Б.Спасским и его тренером И.Бондаревским. По итогам проведенного бриц-турнира победу со счетом 25:5 одержал Б.Спасский, проиграв одну партию и сведя вничью 8 партий.• 45 лет назад, в 1972 г., группой советских ученых, в числе которых был и сотрудник ОИЯИ – В.А.Жуков, было заявлено об открытии «Явление квантовой некогерентной диффузии положительных мю-мезонов в твердом веществе».• 45 лет назад, в 1972 г., в ДК ОИЯИ состоялся вечер балета с участием артистов музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немеровича-Данченко, на котором выступила народная артистка СССР Виолета Бовт.• 20 лет назад, в 1997 г., в соответствии с Межправительственным соглашением России и США был заключен долгосрочный контракт между ОАО «Приборный завод “Тензор”» и Агентством США по специальным видам вооружений (DSWA) на поставку комплексных охранных систем «СОС» для нужд Министерства обороны РФ.• в 2000 г., начала действовать телекоммуникационная система видеоконференций Дубна–Женева, позволившая ученым ОИЯИ оперативно связываться со своими коллегами из ЦЕРН. 19 апреля

• 105 лет со дня рождения Г. Сиборга, выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии по химии, посещавшего г. Дубну и сотрудничавшего с учеными ОИЯИ.

• 90 лет со дня рождения Т.М. Приходько, известного педагога и организатора образования, заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы №8 (1961–1983 гг.), отличника народного просвещения РСФСР.

• 50 лет назад, в 1967 г., группа ученых ОИЯИ – Г.Н.Флеров, В.А.Друин, И.Звара и С.М. Поликанов, за работы по синтезу трансурановых элементов, награждена Ленинской премией СССР.

• 10 лет назад, в 2007 г., ассоциированным членом ОИЯИ стала Сербия. • 105 лет со дня рождения Г. Сиборга, выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии по химии, посещавшего г. Дубну и сотрудничавшего с учеными ОИЯИ.• 90 лет со дня рождения Т.М. Приходько, известного педагога и организатора образования, заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы №8 (1961–1983 гг.), отличника народного просвещения РСФСР.• 50 лет назад, в 1967 г., группа ученых ОИЯИ – Г.Н.Флеров, В.А.Друин, И.Звара и С.М. Поликанов, за работы по синтезу трансурановых элементов, награждена Ленинской премией СССР.• 10 лет назад, в 2007 г., ассоциированным членом ОИЯИ стала Сербия. 20 апреля

• 75 лет со дня рождения Е.А. Красавина, известного ученого-биолога, доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН, директора Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, заведующего кафедрой биофизики факультета естественных и инженерных наук университета «Дубна».

• 55 лет назад, в 1962 г., в Доме ученых ОИЯИ состоялся премьерных показ нового документального фильма «Дубна - город науки и международного сотрудничества», снятого Центральной студией документальных фильмов.

• в 1965 г., учеными Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ – Г.Н. Флеровым, С.М. Поликановым, В.Л. Михеевым, В.А. Друиным, Е.Д. Донцом, А.Г. Деминым, Ю.С. Короткиным, Ю.В. Лобановым, В.А. Щеголевым – заявлено о научном открытии «Явление образования 103-го элемента Периодической системы Д.И. Менделеева», названного в 1994 г. Лоуренсием (Lr)

• 45 лет назад, в 1972 г., состоялся первый городской слет лучших изобретателей и рационализаторов предприятий города.

• 20 лет назад, в 1997 г., освящен храм Смоленской Божией Матери.

• в 2008 г. под председательством Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в г. Дубне состоялось заседание Президиума Государственного Совета.

• в 2009 г. в г. Дубне впервые проведен Пасхальный хоровой фестиваль. • 75 лет со дня рождения Е.А. Красавина, известного ученого-биолога, доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН, директора Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, заведующего кафедрой биофизики факультета естественных и инженерных наук университета «Дубна».• 55 лет назад, в 1962 г., в Доме ученых ОИЯИ состоялся премьерных показ нового документального фильма «Дубна - город науки и международного сотрудничества», снятого Центральной студией документальных фильмов.• в 1965 г., учеными Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ – Г.Н. Флеровым, С.М. Поликановым, В.Л. Михеевым, В.А. Друиным, Е.Д. Донцом, А.Г. Деминым, Ю.С. Короткиным, Ю.В. Лобановым, В.А. Щеголевым – заявлено о научном открытии «Явление образования 103-го элемента Периодической системы Д.И. Менделеева», названного в 1994 г. Лоуренсием (Lr)• 45 лет назад, в 1972 г., состоялся первый городской слет лучших изобретателей и рационализаторов предприятий города.• 20 лет назад, в 1997 г., освящен храм Смоленской Божией Матери.• в 2008 г. под председательством Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в г. Дубне состоялось заседание Президиума Государственного Совета.• в 2009 г. в г. Дубне впервые проведен Пасхальный хоровой фестиваль. 20-21 апреля

• 5 лет назад. в 2012 г., в г. Дубне впервые проведена всероссийская социально-культурная акция «Библионочь». • 5 лет назад. в 2012 г., в г. Дубне впервые проведена всероссийская социально-культурная акция «Библионочь». 20 - 21 апреля

• 55 лет назад, в 1962 г., в институтской части города прошли съемки фильма «Молодо-зелено», снятого режиссером К.Воиновым, оператором Ф. Добронравовым по мотивам произведений А. Рекемчука, с участием актеров Олега Табакова, Михаила Ульянова, Юрия Никулина, Евгения Евстигнеева, Ивана Переверзева, который вышел на экраны в ноябре 1962 года. • 55 лет назад, в 1962 г., в институтской части города прошли съемки фильма «Молодо-зелено», снятого режиссером К.Воиновым, оператором Ф. Добронравовым по мотивам произведений А. Рекемчука, с участием актеров Олега Табакова, Михаила Ульянова, Юрия Никулина, Евгения Евстигнеева, Ивана Переверзева, который вышел на экраны в ноябре 1962 года. 20-22 апреля

• 5 лет назад, в 2012 г., дубненская команда пловцов-ветеранов «105-й элемент», участвуя в XXI Открытом Чемпионате России по плаванию в категории «Мастерс», завоевала серебряную медаль в эстафете и в личном зачёте 4 золотые, 6 серебряных, 5 бронзовых медалей, а пловец И. Морозов стал 4-х кратным чемпионом России. • 5 лет назад, в 2012 г., дубненская команда пловцов-ветеранов «105-й элемент», участвуя в XXI Открытом Чемпионате России по плаванию в категории «Мастерс», завоевала серебряную медаль в эстафете и в личном зачёте 4 золотые, 6 серебряных, 5 бронзовых медалей, а пловец И. Морозов стал 4-х кратным чемпионом России. 21 апреля

«День местного самоуправления» – государственный праздник Российской Федерации • 70 лет назад, в 1947 г., вышло Постановление Совета Министров СССР № 1093-314 сс/оп «О мероприятиях по обеспечению научно-технического руководства сооружением установки «М», которое возложило научно-техническое руководство ее сооружением на Лабораторию №2 АН СССР (И.В.Курчатов) и утвердило М.Г.Мещерякова заместителем начальника лаборатории, научным руководителем установки «М», и начальником создаваемого в ней циклотронного отдела.

• в 1961 г., в честь полета Ю.А. Гагарина в космос решением Исполкома городского Совета депутатов трудящихся площади перед строившимся Дворцом культуры левобережья (ныне – «Октябрь») присвоено наименование «площадь Космонавтов».

• 55 лет назад, в 1962 г., прошел общегородской субботник по благоустройству города.

• в 1985 г. введен в эксплуатацию детский сад «Золотой ключик» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №25 «Золотой ключик»)



22 апреля

• 105 лет со дня рождения Т. А. Попатенко (1912-1991), известного советского композитора, многие годы поддерживавшей разносторонние творческие связи с детской хоровой студией «Дубна» и другими певческими детскими коллективами города.

• 55 лет назад, 1962 г., лауреатами Ленинской премии СССР за работу по созданию противокорабельной крылатой ракеты морского базирования П-15 стали начальник филиала ОКБ-155 в г.Дубне (ныне ГосМКБ «Радуга») А.Я.Березняк и ведущий конструктор М.Н.Гальперин.

• 55 лет назад, в 1962 г., комсомольцами авиазавода по дороге к пляжу на Московское море высажена аллея молодых тополей.

• 20 лет назад. в 1997 г., на здании синхрофазотрона в Лаборатории Высоких Энергий ОИЯИ открыта мемориальная доска с именами создателей ускорителя.

• 5 лет назад, в 2012 г., состоялся первый городской фестиваль по брейк-дансу. • 70 лет назад, в 1947 г., вышло Постановление Совета Министров СССР № 1093-314 сс/оп «О мероприятиях по обеспечению научно-технического руководства сооружением установки «М», которое возложило научно-техническое руководство ее сооружением на Лабораторию №2 АН СССР (И.В.Курчатов) и утвердило М.Г.Мещерякова заместителем начальника лаборатории, научным руководителем установки «М», и начальником создаваемого в ней циклотронного отдела.• в 1961 г., в честь полета Ю.А. Гагарина в космос решением Исполкома городского Совета депутатов трудящихся площади перед строившимся Дворцом культуры левобережья (ныне – «Октябрь») присвоено наименование «площадь Космонавтов».• 55 лет назад, в 1962 г., прошел общегородской субботник по благоустройству города.• в 1985 г. введен в эксплуатацию детский сад «Золотой ключик» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №25 «Золотой ключик»)• 105 лет со дня рождения Т. А. Попатенко (1912-1991), известного советского композитора, многие годы поддерживавшей разносторонние творческие связи с детской хоровой студией «Дубна» и другими певческими детскими коллективами города.• 55 лет назад, 1962 г., лауреатами Ленинской премии СССР за работу по созданию противокорабельной крылатой ракеты морского базирования П-15 стали начальник филиала ОКБ-155 в г.Дубне (ныне ГосМКБ «Радуга») А.Я.Березняк и ведущий конструктор М.Н.Гальперин.• 55 лет назад, в 1962 г., комсомольцами авиазавода по дороге к пляжу на Московское море высажена аллея молодых тополей.• 20 лет назад. в 1997 г., на здании синхрофазотрона в Лаборатории Высоких Энергий ОИЯИ открыта мемориальная доска с именами создателей ускорителя.• 5 лет назад, в 2012 г., состоялся первый городской фестиваль по брейк-дансу. 22-28 апреля

• 5 лет назад, в 2012 г., спортсмен из г. Дубны - А.Хачатуров, впервые стал участником традиционного ньюйоркского международного легкоатлетического ультрамарафона и сумел преодолеть расстояние в 280 миль. • 5 лет назад, в 2012 г., спортсмен из г. Дубны - А.Хачатуров, впервые стал участником традиционного ньюйоркского международного легкоатлетического ультрамарафона и сумел преодолеть расстояние в 280 миль. 23 апреля

• в 1956 г. состоялись первые занятия в Детской музыкальной школе институтской части города.

• 45 лет назад, в 1972 г., в г.Дубне открылась выставка известного советского живописца, графика, сценографа Н. С. Трошина.

• 30 лет назад, в 1987 г., на вооружение Военно-воздушных сил СССР принят сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ТУ-160, предназначенный для доставки созданных специалистами МКБ «Радуга», крылатых ракет «воздух-поверхность» Х-55.

• в 1993 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и Китайским ядерным обществом, положившее начало восстановлению научных связей китайских ученых и ученых, работающих в Международном научном центре в г. Дубне.



23 апреля• в 1956 г. состоялись первые занятия в Детской музыкальной школе институтской части города.• 45 лет назад, в 1972 г., в г.Дубне открылась выставка известного советского живописца, графика, сценографа Н. С. Трошина.• 30 лет назад, в 1987 г., на вооружение Военно-воздушных сил СССР принят сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ТУ-160, предназначенный для доставки созданных специалистами МКБ «Радуга», крылатых ракет «воздух-поверхность» Х-55.• в 1993 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и Китайским ядерным обществом, положившее начало восстановлению научных связей китайских ученых и ученых, работающих в Международном научном центре в г. Дубне. В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Правобережная и левобережная площадки

