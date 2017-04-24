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• день рождения Н.В. Полухиной, известного организатора дополнительного образования, бывшего директора центра дополнительного образования для детей «Дружба».

• 45 лет назад, в 1972 г., состоялась встреча жителей Дубны с редакцией журнала «Турист», на которой выступили композитор Бэлла Володина, поэтесса Лариса Румарчук, писатель Владимир Кашаев и автор песен Александр Дольский.

• в 1973 г. учеными ОИЯИ – В.А. Матвеевым, Р.М. Мурадяном и А.Н. Тахвелидзе – было заявлено о научном открытии «Закономерности упругого рассеивания адронов на большие углы при высоких энергиях – правила кваркового счета Матвеева–Мурадяна–Тахвелидзе». • день рождения Н.В. Полухиной, известного организатора дополнительного образования, бывшего директора центра дополнительного образования для детей «Дружба».• 45 лет назад, в 1972 г., состоялась встреча жителей Дубны с редакцией журнала «Турист», на которой выступили композитор Бэлла Володина, поэтесса Лариса Румарчук, писатель Владимир Кашаев и автор песен Александр Дольский.• в 1973 г. учеными ОИЯИ – В.А. Матвеевым, Р.М. Мурадяном и А.Н. Тахвелидзе – было заявлено о научном открытии «Закономерности упругого рассеивания адронов на большие углы при высоких энергиях – правила кваркового счета Матвеева–Мурадяна–Тахвелидзе». 25 апреля

• 90 лет со дня рождения Т.А. Глазовой, известного руководителя, директора дубненского банно-прачечного комбината (1957–1982 гг.).

• день рождения Н. Г. Мошкиной, известного педагога общего образования, учителя начальных классов, почетного работника общего образования Российской Федерации.

• 50 лет назад, в 1967 г., в соответствии с программой реализации аэро-космического проекта «Спираль» для проведения проектно-конструкторских и производственных работ по созданию экспериментального орбитального самолета (ЭПОС) в г. Дубне на территории дубненского филиала ОКБ-155 (ныне ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка), был организован филиал ОКБ А.И.Микояна – ОКБ Зенит»), действовавший до 1976 г. • 90 лет со дня рождения Т.А. Глазовой, известного руководителя, директора дубненского банно-прачечного комбината (1957–1982 гг.).• день рождения Н. Г. Мошкиной, известного педагога общего образования, учителя начальных классов, почетного работника общего образования Российской Федерации.• 50 лет назад, в 1967 г., в соответствии с программой реализации аэро-космического проекта «Спираль» для проведения проектно-конструкторских и производственных работ по созданию экспериментального орбитального самолета (ЭПОС) в г. Дубне на территории дубненского филиала ОКБ-155 (ныне ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка), был организован филиал ОКБ А.И.Микояна – ОКБ Зенит»), действовавший до 1976 г. 26 апреля

• 120 лет назад родился В.Л. Соколов (1897–1943), активный участник строительства канала Москва–Волга, первый начальник Волжского района гидросооружений.

• 80 лет назад, в 1937 г., на Московском море открылась первая навигация.

• 65 лет назад, в 1952 г., вышло распоряжение Совета Министров СССР №9996-рс/оп о реконструкции установки «М» (ныне синхроциклотрона ЛЯП ОИЯИ) с целью повышения энергии протонов до 650-680 электронвольт.

• в 1995 г. введена в эксплуатацию цифровая телефонная станция «Алкател–100», позволившая решить проблему обеспечения населения г. Дубны телефонной связью.

• в 1996 г. было образовано муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой и неотложной помощи» (ныне Дубненская городская станция скорой медицинской помощи).

• 10 лет назад, в 2007 г., директор Дворца культуры «Октябрь» Ю.В. Полубояринов занял первое место в Московском областном конкурсе «Лучший руководитель муниципальной организации культуры – 2007».

• 10 лет назад, в 2007 г., во Дворце наций Женевского отделения ООН открылась совместная выставка Объединенного института ядерных исследований и Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) «Наука сближает народы».

• 5 лет назад. в 2012 г., с передачи в государственную собственность Московской области здания по адресу Курчатова д.7, началась реализация в г. Дубне проекта создания нового дома-интерната для пожилых людей «Рождественский», который был введен в эксплуатацию в декабре 2015 г. • 120 лет назад родился В.Л. Соколов (1897–1943), активный участник строительства канала Москва–Волга, первый начальник Волжского района гидросооружений.• 80 лет назад, в 1937 г., на Московском море открылась первая навигация.• 65 лет назад, в 1952 г., вышло распоряжение Совета Министров СССР №9996-рс/оп о реконструкции установки «М» (ныне синхроциклотрона ЛЯП ОИЯИ) с целью повышения энергии протонов до 650-680 электронвольт.• в 1995 г. введена в эксплуатацию цифровая телефонная станция «Алкател–100», позволившая решить проблему обеспечения населения г. Дубны телефонной связью.• в 1996 г. было образовано муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой и неотложной помощи» (ныне Дубненская городская станция скорой медицинской помощи).• 10 лет назад, в 2007 г., директор Дворца культуры «Октябрь» Ю.В. Полубояринов занял первое место в Московском областном конкурсе «Лучший руководитель муниципальной организации культуры – 2007».• 10 лет назад, в 2007 г., во Дворце наций Женевского отделения ООН открылась совместная выставка Объединенного института ядерных исследований и Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) «Наука сближает народы».• 5 лет назад. в 2012 г., с передачи в государственную собственность Московской области здания по адресу Курчатова д.7, началась реализация в г. Дубне проекта создания нового дома-интерната для пожилых людей «Рождественский», который был введен в эксплуатацию в декабре 2015 г. 27 апреля «День Свободы» – национальный праздник Южно-Африканской Республики, ассоциированного члена ОИЯИ • 80 лет назад, в 1937 г., через шлюз №1 в г. Москву прошли первые теплоходы – «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Клим Ворошилов», «Михаил Калинин».

• 70 лет со дня рождения В.И. Приходько, известного работника связи и телекоммуникации, генерального директора МУКП «Телесеть» (1997–2004 гг.), заслуженного работника связи Московской области.

• 65 лет назад, в 1952 г., состоялся первый полёт дальнего реактивного бомбардировщика Ту-16, который предназначался для доставки крылатых ракет КС-1 «Комета», КСР-2, КСР-5, КСР-11, К-10С, созданных при активном участии авиастроителей пос. Иваньково.

• в 1961 г., Исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение об открытии школы №8.

• в 1989 г. решением мэра г. Ла Кросса (США) Патрика Зилке 30 апреля провозглашено «Днем породнения городов Ла Кросс и Дубна». • 80 лет назад, в 1937 г., через шлюз №1 в г. Москву прошли первые теплоходы – «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Клим Ворошилов», «Михаил Калинин».• 70 лет со дня рождения В.И. Приходько, известного работника связи и телекоммуникации, генерального директора МУКП «Телесеть» (1997–2004 гг.), заслуженного работника связи Московской области.• 65 лет назад, в 1952 г., состоялся первый полёт дальнего реактивного бомбардировщика Ту-16, который предназначался для доставки крылатых ракет КС-1 «Комета», КСР-2, КСР-5, КСР-11, К-10С, созданных при активном участии авиастроителей пос. Иваньково.• в 1961 г., Исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение об открытии школы №8.• в 1989 г. решением мэра г. Ла Кросса (США) Патрика Зилке 30 апреля провозглашено «Днем породнения городов Ла Кросс и Дубна». 27 апреля – 9 мая

• 50 лет назад. в 1967 г., проведен комсомольско-молодежный пробег, посвященный 50-летию Советской власти, по маршруту Дубна - Москва- Севастополь – Одесса – Киев – Москва – Дубна. • 50 лет назад. в 1967 г., проведен комсомольско-молодежный пробег, посвященный 50-летию Советской власти, по маршруту Дубна - Москва- Севастополь – Одесса – Киев – Москва – Дубна. 28 апреля

• 105 лет со дня рождения Л.П. Зиновьева (1912–1998), видного ученого и инженера, почетного гражданина г. Дубны, лауреата Ленинской премии, начальника отдела Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (1956–1998 гг.), одного из создателей синхрофазотрона.

• в 1934 г. на базе Физического отдела Физико-математического института им. В.А. Стеклова АН СССР образован Физический институт АН СССР (ФИАН), один из академических институтов, положивших начало созданию научной Дубны и подготовке научных кадров для научно-исследовательских подразделений ОИЯИ.

• в 1995 г. создано медико-социальное учреждение по лечению алкоголизма «Наркологический диспансер г. Дубна».

• 10 лет назад, в 2007 г., в Дубне впервые проведен областной фестиваль отечественного кино «Премьера Подмосковья», в открытии которого приняли участие известные в России актеры кино Д. Харатьян, Э. Быстрицквя, В. Трошин, Е. Санаева, М. Могилевская, Е. Гусева, С. Маховиков, певец Л. Серебренников и писатель А. Инин. • 105 лет со дня рождения Л.П. Зиновьева (1912–1998), видного ученого и инженера, почетного гражданина г. Дубны, лауреата Ленинской премии, начальника отдела Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (1956–1998 гг.), одного из создателей синхрофазотрона.• в 1934 г. на базе Физического отдела Физико-математического института им. В.А. Стеклова АН СССР образован Физический институт АН СССР (ФИАН), один из академических институтов, положивших начало созданию научной Дубны и подготовке научных кадров для научно-исследовательских подразделений ОИЯИ.• в 1995 г. создано медико-социальное учреждение по лечению алкоголизма «Наркологический диспансер г. Дубна».• 10 лет назад, в 2007 г., в Дубне впервые проведен областной фестиваль отечественного кино «Премьера Подмосковья», в открытии которого приняли участие известные в России актеры кино Д. Харатьян, Э. Быстрицквя, В. Трошин, Е. Санаева, М. Могилевская, Е. Гусева, С. Маховиков, певец Л. Серебренников и писатель А. Инин. 29 апреля

• 65 лет со дня рождения С.Ф. Дзюбы, известного организатора муниципального управления, кандидата экономических наук, доцента, заведующего кафедрой государственного и муниципального управления факультета экономики и управления университета «Дубна», второго, а затем первого секретаря Дубненского ГК ВЛКСМ (1978–1981 гг.), первого заместителя мэра, главы администрации Дубны (1994–2011 гг.), кавалера Почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».

• 5 лет назад, в 2012 г., над фонтаном в сквере на ул.Жолио-Кюри по инициативе активных дубненцев установлен голубь - символ старой Дубны. • 65 лет со дня рождения С.Ф. Дзюбы, известного организатора муниципального управления, кандидата экономических наук, доцента, заведующего кафедрой государственного и муниципального управления факультета экономики и управления университета «Дубна», второго, а затем первого секретаря Дубненского ГК ВЛКСМ (1978–1981 гг.), первого заместителя мэра, главы администрации Дубны (1994–2011 гг.), кавалера Почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».• 5 лет назад, в 2012 г., над фонтаном в сквере на ул.Жолио-Кюри по инициативе активных дубненцев установлен голубь - символ старой Дубны. 30 апреля

• 120 лет со дня рождения М. В. Стариковой, известного педагога и общественного деятеля, учителя школы №3 г. Иваньково, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.

• 85 лет со дня рождения Е. Яника, известного польского физика, академика Польской Академии наук, члена Ученого совета ОИЯИ.

• в 1966 г. Приказом Министерства авиационной промышленности СССР авиационный завод №256 переименован в Дубненский Машиностроительный завод (ДМЗ), а филиал ОКБ-155 в г. Дубне был преобразован в самостоятельную организацию – Машиностроительное КБ «Радуга». • 120 лет со дня рождения М. В. Стариковой, известного педагога и общественного деятеля, учителя школы №3 г. Иваньково, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.• 85 лет со дня рождения Е. Яника, известного польского физика, академика Польской Академии наук, члена Ученого совета ОИЯИ.• в 1966 г. Приказом Министерства авиационной промышленности СССР авиационный завод №256 переименован в Дубненский Машиностроительный завод (ДМЗ), а филиал ОКБ-155 в г. Дубне был преобразован в самостоятельную организацию – Машиностроительное КБ «Радуга». В апреле:

 в 1216 г. древнерусский городок в устье реки Дубны был сожжен новгородским войском.

 70 лет назад, в 1947 г., у дер. Ново-Иваньково развернулись масштабные строительные работы по созданию крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц – синхроциклотрона и по строительству научного поселка.

 в 1956 г. образован Дом культуры ОИЯИ «Мир».

 55 лет назад, в 1962 г.:

– в ответ на просьбу посланцев дубненского комсомола – выпускников Училища механизации сельского хозяйства №10 комсомольцы ОИЯИ и авиапредприятия отправили на целину изготовленные ими комплекты инструментов;

– в микрорайонах школ созданы «Зоны пионерского действия», где пионерские патрули контролировали поведение своих сверстников, чистоту и порядок, ухаживали за зелеными насаждениями;

– в школах города все больше стала распространяться переписка пионеров и школьников со своими сверстниками из социалистических стран, организованы первые кружки интернациональной дружбы.

 55 лет назад, в апреле-мае 1962 г., по инициативе ОИЯИ в Московском энергетическом институте проведен для специалистов социалистических стран международный семинар по проблемам атомной энергетики.

 в 1964 г. образован хор русской песни Дворца культуры «Октябрь».

 в 1965 г. в ЛЯП ОИЯИ запущен большой альфа-спектрометр.

 50 лет назад, в апрель 1967 г.:

– впервые при въезде в г. Дубну - на Дмитровском шоссе и со стороны Калининской области, установлены красочные указатели города;

– дубненская спортсменка-парашютистка, мастер спорта С.Крячек в составе женской команды установила два мировых рекорда на точность приземления: в дневном прыжке с высоты 1000 м. и в комбинированном двойном прыжке с высоты 1500 м.

 5 лет назад, в 1972 г.

– на базе кафе «Нейтрино» начал работать Клуб интересных встреч, организованный комитетом ВЛКСМ в ОИЯИ;

– бригадиру трубоукладчиков СМУ-5 Сенатову Н. В. присвоено звание Заслуженный строитель РСФСР;

 – коллектив детской хоровой студии «Дубна» стал победителем смотра детских хоровых коллективов Московской области. посвященного 50-летию пионерской организации им. В.И.Ленина;

- в городском финале игры «Зарница» первое место занял отряд юнармейцев школы №2, на втором месте юнармейцы школы №5 и на третьем школы №9;

– первым восьми домам города присвоены звания «Дом образцового содержания».

 45 лет назад, в апреле- мае 1972 г., в городе прошли массовые соревнования по сдаче нормативов нового комплекса ГТО.

 в 1975 г. группа физиков из ОИЯИ приступила к проведению совместных с американскими коллегами экспериментов на самом мощном в мире ускорителе заряженных частиц в физической Национальной лаборатории Э. Ферми в г. Ботавия (США);

 40 лет назад, в 1977 г.:

- в Дубне впервые проведена «Неделя кинофильмов стран-участниц ОИЯИ»;

- на берегу реки Волги, в районе ул. Строителей сотрудниками ОИЯИ - представителями всех стран-участниц института, был заложен «Парк Дружбы».

 в 1990 г. организован Научный Центр прикладных исследований ОИЯИ.

 в 1991 г.:

- Президиум городского Совета народных депутатов одобрил программу индивидуального жилищного строительства в г. Дубне и выделил для этих целей первый участок земли в левобережной части города, в районе водозабора, ныне известный как поселок «Ла Кросс»;

- завершены работы по подключению городской телефонной сети к междугородней автоматической телефонной сети.

 25 лет назад. в 1992 г.,в г. Дубне открылась первая лаборатория по диагностике СПИДа.

 в 1993 г. была образована детская экспериментальная студия «Балет Дубны» (руководитель Н. Малина).

 в 1994 г.:

- открылся Музей истории науки и техники ОИЯИ;

- вышел в свет первый номер информационного бюллетеня «Новости ОИЯИ».

 в 1995 г. создано Отделение радиационных и радиобиологических исследований ОИЯИ (ныне – Лаборатория радиационной биологии ОИЯИ).

 10 лет назад, в 2007 г, в Центре космической связи «Дубна» внедрена и принята в эксплуатацию система условного доступа «Росскрипт», ограничивающая несанкционированный доступ к цифровым ТВ программам, распределяемым спутниковыми средствами.

 5 лет назад, в 2012 г.:

- директор гимназии №3 г. Дубны Ю. К. Сюзова, включена в список граждан Российской Федерации, избранных в «Зал национальной трудовой славы» в 2011 году;

- в ДК «Октябрь» после многолетней реконструкция вступил в эксплуатацию малый зал, что создало хорошие условия для проведения разноплановые мероприятий;

– по итогам конкурса по поиску имени новому физкультурно-оздоровительному комплексу, строящемуся в Университете «Дубна», большинство голосов набрало предложение студентов и преподавателей назвать Дворец спорта «Олимп»;

. - на состоявшемся чемпионате Европы по пауэрлифтингу WPC среди взрослых и ветеранов дубненский спортсмен А. Цветков в возрастной группе 55-59 лет, в весовой категории до 90 кг., установил 11 мировых рекордов и стал чемпионом

 5 лет назад, в апреле – июле 2012 г.:

– в рамках «Дня благотворительного труда» проведен добровольный сбор средств в размере более 5 млн. руб., что позволило восстановить аварийный участк дороги в деревне Фёдоровка Кимрского района, ведущей на городское кладбище, а так же реализовать ряд проектов в рамках городской программы «Доступная среда»;

– в городе прошло обсуждение вопроса о выносе из городской черты железнодорожного линии от вокзала «Большая Волга» до вокзала «Дубна», по итогам которого признано целесообразным её сохранить.

 в апреле-ноябре в 2016 г. в знак заслуг перед отечественной и мировой наукой, городом Дубной по инициативе Объединенного института ядерных исследований в институтской части города на улицах, носящих имена выдающихся отечественных и зарубежных ученых, установлены памятные мемориальные доски.



 в 1216 г. древнерусский городок в устье реки Дубны был сожжен новгородским войском. 70 лет назад, в 1947 г., у дер. Ново-Иваньково развернулись масштабные строительные работы по созданию крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц – синхроциклотрона и по строительству научного поселка. в 1956 г. образован Дом культуры ОИЯИ «Мир». 55 лет назад, в 1962 г.:– в ответ на просьбу посланцев дубненского комсомола – выпускников Училища механизации сельского хозяйства №10 комсомольцы ОИЯИ и авиапредприятия отправили на целину изготовленные ими комплекты инструментов;– в микрорайонах школ созданы «Зоны пионерского действия», где пионерские патрули контролировали поведение своих сверстников, чистоту и порядок, ухаживали за зелеными насаждениями;– в школах города все больше стала распространяться переписка пионеров и школьников со своими сверстниками из социалистических стран, организованы первые кружки интернациональной дружбы. 55 лет назад, в апреле-мае 1962 г., по инициативе ОИЯИ в Московском энергетическом институте проведен для специалистов социалистических стран международный семинар по проблемам атомной энергетики. в 1964 г. образован хор русской песни Дворца культуры «Октябрь». в 1965 г. в ЛЯП ОИЯИ запущен большой альфа-спектрометр. 50 лет назад, в апрель 1967 г.:– впервые при въезде в г. Дубну - на Дмитровском шоссе и со стороны Калининской области, установлены красочные указатели города;– дубненская спортсменка-парашютистка, мастер спорта С.Крячек в составе женской команды установила два мировых рекорда на точность приземления: в дневном прыжке с высоты 1000 м. и в комбинированном двойном прыжке с высоты 1500 м. 5 лет назад, в 1972 г.– на базе кафе «Нейтрино» начал работать Клуб интересных встреч, организованный комитетом ВЛКСМ в ОИЯИ;– бригадиру трубоукладчиков СМУ-5 Сенатову Н. В. присвоено звание Заслуженный строитель РСФСР; – коллектив детской хоровой студии «Дубна» стал победителем смотра детских хоровых коллективов Московской области. посвященного 50-летию пионерской организации им. В.И.Ленина;- в городском финале игры «Зарница» первое место занял отряд юнармейцев школы №2, на втором месте юнармейцы школы №5 и на третьем школы №9;– первым восьми домам города присвоены звания «Дом образцового содержания». 45 лет назад, в апреле- мае 1972 г., в городе прошли массовые соревнования по сдаче нормативов нового комплекса ГТО. в 1975 г. группа физиков из ОИЯИ приступила к проведению совместных с американскими коллегами экспериментов на самом мощном в мире ускорителе заряженных частиц в физической Национальной лаборатории Э. Ферми в г. Ботавия (США); 40 лет назад, в 1977 г.:- в Дубне впервые проведена «Неделя кинофильмов стран-участниц ОИЯИ»;- на берегу реки Волги, в районе ул. Строителей сотрудниками ОИЯИ - представителями всех стран-участниц института, был заложен «Парк Дружбы». в 1990 г. организован Научный Центр прикладных исследований ОИЯИ. в 1991 г.:- Президиум городского Совета народных депутатов одобрил программу индивидуального жилищного строительства в г. Дубне и выделил для этих целей первый участок земли в левобережной части города, в районе водозабора, ныне известный как поселок «Ла Кросс»;- завершены работы по подключению городской телефонной сети к междугородней автоматической телефонной сети. 25 лет назад. в 1992 г.,в г. Дубне открылась первая лаборатория по диагностике СПИДа. в 1993 г. была образована детская экспериментальная студия «Балет Дубны» (руководитель Н. Малина). в 1994 г.:- открылся Музей истории науки и техники ОИЯИ;- вышел в свет первый номер информационного бюллетеня «Новости ОИЯИ». в 1995 г. создано Отделение радиационных и радиобиологических исследований ОИЯИ (ныне – Лаборатория радиационной биологии ОИЯИ). 10 лет назад, в 2007 г, в Центре космической связи «Дубна» внедрена и принята в эксплуатацию система условного доступа «Росскрипт», ограничивающая несанкционированный доступ к цифровым ТВ программам, распределяемым спутниковыми средствами. 5 лет назад, в 2012 г.:- директор гимназии №3 г. Дубны Ю. К. Сюзова, включена в список граждан Российской Федерации, избранных в «Зал национальной трудовой славы» в 2011 году;- в ДК «Октябрь» после многолетней реконструкция вступил в эксплуатацию малый зал, что создало хорошие условия для проведения разноплановые мероприятий;– по итогам конкурса по поиску имени новому физкультурно-оздоровительному комплексу, строящемуся в Университете «Дубна», большинство голосов набрало предложение студентов и преподавателей назвать Дворец спорта «Олимп»;. - на состоявшемся чемпионате Европы по пауэрлифтингу WPC среди взрослых и ветеранов дубненский спортсмен А. Цветков в возрастной группе 55-59 лет, в весовой категории до 90 кг., установил 11 мировых рекордов и стал чемпионом 5 лет назад, в апреле – июле 2012 г.:– в рамках «Дня благотворительного труда» проведен добровольный сбор средств в размере более 5 млн. руб., что позволило восстановить аварийный участк дороги в деревне Фёдоровка Кимрского района, ведущей на городское кладбище, а так же реализовать ряд проектов в рамках городской программы «Доступная среда»;– в городе прошло обсуждение вопроса о выносе из городской черты железнодорожного линии от вокзала «Большая Волга» до вокзала «Дубна», по итогам которого признано целесообразным её сохранить. в апреле-ноябре в 2016 г. в знак заслуг перед отечественной и мировой наукой, городом Дубной по инициативе Объединенного института ядерных исследований в институтской части города на улицах, носящих имена выдающихся отечественных и зарубежных ученых, установлены памятные мемориальные доски. 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