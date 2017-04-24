24 апреля
• день рождения Н.В. Полухиной, известного организатора дополнительного образования, бывшего директора центра дополнительного образования для детей «Дружба».
• 45 лет назад, в 1972 г., состоялась встреча жителей Дубны с редакцией журнала «Турист», на которой выступили композитор Бэлла Володина, поэтесса Лариса Румарчук, писатель Владимир Кашаев и автор песен Александр Дольский.
• в 1973 г. учеными ОИЯИ – В.А. Матвеевым, Р.М. Мурадяном и А.Н. Тахвелидзе – было заявлено о научном открытии «Закономерности упругого рассеивания адронов на большие углы при высоких энергиях – правила кваркового счета Матвеева–Мурадяна–Тахвелидзе».
25 апреля
• 90 лет со дня рождения Т.А. Глазовой, известного руководителя, директора дубненского банно-прачечного комбината (1957–1982 гг.).
• день рождения Н. Г. Мошкиной, известного педагога общего образования, учителя начальных классов, почетного работника общего образования Российской Федерации.
• 50 лет назад, в 1967 г., в соответствии с программой реализации аэро-космического проекта «Спираль» для проведения проектно-конструкторских и производственных работ по созданию экспериментального орбитального самолета (ЭПОС) в г. Дубне на территории дубненского филиала ОКБ-155 (ныне ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка), был организован филиал ОКБ А.И.Микояна – ОКБ Зенит»), действовавший до 1976 г.
26 апреля
• 120 лет назад родился В.Л. Соколов (1897–1943), активный участник строительства канала Москва–Волга, первый начальник Волжского района гидросооружений.
• 80 лет назад, в 1937 г., на Московском море открылась первая навигация.
• 65 лет назад, в 1952 г., вышло распоряжение Совета Министров СССР №9996-рс/оп о реконструкции установки «М» (ныне синхроциклотрона ЛЯП ОИЯИ) с целью повышения энергии протонов до 650-680 электронвольт.
• в 1995 г. введена в эксплуатацию цифровая телефонная станция «Алкател–100», позволившая решить проблему обеспечения населения г. Дубны телефонной связью.
• в 1996 г. было образовано муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой и неотложной помощи» (ныне Дубненская городская станция скорой медицинской помощи).
• 10 лет назад, в 2007 г., директор Дворца культуры «Октябрь» Ю.В. Полубояринов занял первое место в Московском областном конкурсе «Лучший руководитель муниципальной организации культуры – 2007».
• 10 лет назад, в 2007 г., во Дворце наций Женевского отделения ООН открылась совместная выставка Объединенного института ядерных исследований и Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) «Наука сближает народы».
• 5 лет назад. в 2012 г., с передачи в государственную собственность Московской области здания по адресу Курчатова д.7, началась реализация в г. Дубне проекта создания нового дома-интерната для пожилых людей «Рождественский», который был введен в эксплуатацию в декабре 2015 г.
27 апреля
«День Свободы» – национальный праздник Южно-Африканской Республики, ассоциированного члена ОИЯИ
• 80 лет назад, в 1937 г., через шлюз №1 в г. Москву прошли первые теплоходы – «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Клим Ворошилов», «Михаил Калинин».
• 70 лет со дня рождения В.И. Приходько, известного работника связи и телекоммуникации, генерального директора МУКП «Телесеть» (1997–2004 гг.), заслуженного работника связи Московской области.
• 65 лет назад, в 1952 г., состоялся первый полёт дальнего реактивного бомбардировщика Ту-16, который предназначался для доставки крылатых ракет КС-1 «Комета», КСР-2, КСР-5, КСР-11, К-10С, созданных при активном участии авиастроителей пос. Иваньково.
• в 1961 г., Исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение об открытии школы №8.
• в 1989 г. решением мэра г. Ла Кросса (США) Патрика Зилке 30 апреля провозглашено «Днем породнения городов Ла Кросс и Дубна».
27 апреля – 9 мая
• 50 лет назад. в 1967 г., проведен комсомольско-молодежный пробег, посвященный 50-летию Советской власти, по маршруту Дубна - Москва- Севастополь – Одесса – Киев – Москва – Дубна.
28 апреля
• 105 лет со дня рождения Л.П. Зиновьева (1912–1998), видного ученого и инженера, почетного гражданина г. Дубны, лауреата Ленинской премии, начальника отдела Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (1956–1998 гг.), одного из создателей синхрофазотрона.
• в 1934 г. на базе Физического отдела Физико-математического института им. В.А. Стеклова АН СССР образован Физический институт АН СССР (ФИАН), один из академических институтов, положивших начало созданию научной Дубны и подготовке научных кадров для научно-исследовательских подразделений ОИЯИ.
• в 1995 г. создано медико-социальное учреждение по лечению алкоголизма «Наркологический диспансер г. Дубна».
• 10 лет назад, в 2007 г., в Дубне впервые проведен областной фестиваль отечественного кино «Премьера Подмосковья», в открытии которого приняли участие известные в России актеры кино Д. Харатьян, Э. Быстрицквя, В. Трошин, Е. Санаева, М. Могилевская, Е. Гусева, С. Маховиков, певец Л. Серебренников и писатель А. Инин.
29 апреля
• 65 лет со дня рождения С.Ф. Дзюбы, известного организатора муниципального управления, кандидата экономических наук, доцента, заведующего кафедрой государственного и муниципального управления факультета экономики и управления университета «Дубна», второго, а затем первого секретаря Дубненского ГК ВЛКСМ (1978–1981 гг.), первого заместителя мэра, главы администрации Дубны (1994–2011 гг.), кавалера Почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».
• 5 лет назад, в 2012 г., над фонтаном в сквере на ул.Жолио-Кюри по инициативе активных дубненцев установлен голубь - символ старой Дубны.
30 апреля
• 120 лет со дня рождения М. В. Стариковой, известного педагога и общественного деятеля, учителя школы №3 г. Иваньково, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.
• 85 лет со дня рождения Е. Яника, известного польского физика, академика Польской Академии наук, члена Ученого совета ОИЯИ.
• в 1966 г. Приказом Министерства авиационной промышленности СССР авиационный завод №256 переименован в Дубненский Машиностроительный завод (ДМЗ), а филиал ОКБ-155 в г. Дубне был преобразован в самостоятельную организацию – Машиностроительное КБ «Радуга».
В апреле:
в 1216 г. древнерусский городок в устье реки Дубны был сожжен новгородским войском.
70 лет назад, в 1947 г., у дер. Ново-Иваньково развернулись масштабные строительные работы по созданию крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц – синхроциклотрона и по строительству научного поселка.
в 1956 г. образован Дом культуры ОИЯИ «Мир».
55 лет назад, в 1962 г.:
– в ответ на просьбу посланцев дубненского комсомола – выпускников Училища механизации сельского хозяйства №10 комсомольцы ОИЯИ и авиапредприятия отправили на целину изготовленные ими комплекты инструментов;
– в микрорайонах школ созданы «Зоны пионерского действия», где пионерские патрули контролировали поведение своих сверстников, чистоту и порядок, ухаживали за зелеными насаждениями;
– в школах города все больше стала распространяться переписка пионеров и школьников со своими сверстниками из социалистических стран, организованы первые кружки интернациональной дружбы.
55 лет назад, в апреле-мае 1962 г., по инициативе ОИЯИ в Московском энергетическом институте проведен для специалистов социалистических стран международный семинар по проблемам атомной энергетики.
в 1964 г. образован хор русской песни Дворца культуры «Октябрь».
в 1965 г. в ЛЯП ОИЯИ запущен большой альфа-спектрометр.
50 лет назад, в апрель 1967 г.:
– впервые при въезде в г. Дубну - на Дмитровском шоссе и со стороны Калининской области, установлены красочные указатели города;
– дубненская спортсменка-парашютистка, мастер спорта С.Крячек в составе женской команды установила два мировых рекорда на точность приземления: в дневном прыжке с высоты 1000 м. и в комбинированном двойном прыжке с высоты 1500 м.
5 лет назад, в 1972 г.
– на базе кафе «Нейтрино» начал работать Клуб интересных встреч, организованный комитетом ВЛКСМ в ОИЯИ;
– бригадиру трубоукладчиков СМУ-5 Сенатову Н. В. присвоено звание Заслуженный строитель РСФСР;
– коллектив детской хоровой студии «Дубна» стал победителем смотра детских хоровых коллективов Московской области. посвященного 50-летию пионерской организации им. В.И.Ленина;
- в городском финале игры «Зарница» первое место занял отряд юнармейцев школы №2, на втором месте юнармейцы школы №5 и на третьем школы №9;
– первым восьми домам города присвоены звания «Дом образцового содержания».
45 лет назад, в апреле- мае 1972 г., в городе прошли массовые соревнования по сдаче нормативов нового комплекса ГТО.
в 1975 г. группа физиков из ОИЯИ приступила к проведению совместных с американскими коллегами экспериментов на самом мощном в мире ускорителе заряженных частиц в физической Национальной лаборатории Э. Ферми в г. Ботавия (США);
40 лет назад, в 1977 г.:
- в Дубне впервые проведена «Неделя кинофильмов стран-участниц ОИЯИ»;
- на берегу реки Волги, в районе ул. Строителей сотрудниками ОИЯИ - представителями всех стран-участниц института, был заложен «Парк Дружбы».
в 1990 г. организован Научный Центр прикладных исследований ОИЯИ.
в 1991 г.:
- Президиум городского Совета народных депутатов одобрил программу индивидуального жилищного строительства в г. Дубне и выделил для этих целей первый участок земли в левобережной части города, в районе водозабора, ныне известный как поселок «Ла Кросс»;
- завершены работы по подключению городской телефонной сети к междугородней автоматической телефонной сети.
25 лет назад. в 1992 г.,в г. Дубне открылась первая лаборатория по диагностике СПИДа.
в 1993 г. была образована детская экспериментальная студия «Балет Дубны» (руководитель Н. Малина).
в 1994 г.:
- открылся Музей истории науки и техники ОИЯИ;
- вышел в свет первый номер информационного бюллетеня «Новости ОИЯИ».
в 1995 г. создано Отделение радиационных и радиобиологических исследований ОИЯИ (ныне – Лаборатория радиационной биологии ОИЯИ).
10 лет назад, в 2007 г, в Центре космической связи «Дубна» внедрена и принята в эксплуатацию система условного доступа «Росскрипт», ограничивающая несанкционированный доступ к цифровым ТВ программам, распределяемым спутниковыми средствами.
5 лет назад, в 2012 г.:
- директор гимназии №3 г. Дубны Ю. К. Сюзова, включена в список граждан Российской Федерации, избранных в «Зал национальной трудовой славы» в 2011 году;
- в ДК «Октябрь» после многолетней реконструкция вступил в эксплуатацию малый зал, что создало хорошие условия для проведения разноплановые мероприятий;
– по итогам конкурса по поиску имени новому физкультурно-оздоровительному комплексу, строящемуся в Университете «Дубна», большинство голосов набрало предложение студентов и преподавателей назвать Дворец спорта «Олимп»;
. - на состоявшемся чемпионате Европы по пауэрлифтингу WPC среди взрослых и ветеранов дубненский спортсмен А. Цветков в возрастной группе 55-59 лет, в весовой категории до 90 кг., установил 11 мировых рекордов и стал чемпионом
5 лет назад, в апреле – июле 2012 г.:
– в рамках «Дня благотворительного труда» проведен добровольный сбор средств в размере более 5 млн. руб., что позволило восстановить аварийный участк дороги в деревне Фёдоровка Кимрского района, ведущей на городское кладбище, а так же реализовать ряд проектов в рамках городской программы «Доступная среда»;
– в городе прошло обсуждение вопроса о выносе из городской черты железнодорожного линии от вокзала «Большая Волга» до вокзала «Дубна», по итогам которого признано целесообразным её сохранить.
в апреле-ноябре в 2016 г. в знак заслуг перед отечественной и мировой наукой, городом Дубной по инициативе Объединенного института ядерных исследований в институтской части города на улицах, носящих имена выдающихся отечественных и зарубежных ученых, установлены памятные мемориальные доски.
24-04-2017