Как известно, 2017 год Указом президента РФ объявлен Годом экологии, а это означает, что различные структуры, начиная с правительственных и заканчивая учреждениями дошкольного образования должны иметь свои экологические планы. Как выяснилось в ходе брифинга 11 апреля, конкретные планы на 2017 год, у администрации Дубны пока не готовы. Руководство городской администрации пообещало утвердить и выложить план мероприятий на 2017 год после 15 апреля на информационном ресурсе города. Есть надежда, что в одной из важнейших сфер жизни людей количество проблем удастся свести к минимуму. А пока…
На нашем видео небольшие, не самые благополучные в экологическом отношении участки территории наукограда: у проходной НИИ «Атолл», около стоянки на ул. Вернова, берег озера в Парке семейного отдыха и набережная Волги. В общем, пока планов нет, а проблемы уже есть.
По случаям перекрытия дорог в городе тоже было дано разъяснение. Как оказалось, все эти бетонные блоки, цветочные вазоны, столбики и пр., появляются поперёк дорог по инициативе самих жителей, которых не устраивает сквозной проезд мимо подъездов их домов. Такие просьбы людей утверждаются специальным актом комиссии по безопасности дорожного движения в городской администрации. Получается, что строительство новых баррикад – дело рук самих жителей, так что - «смело, товарищи, в ногу».
Жители улицы Энтузиастов уже несколько лет жалуются на неудовлетворительное освещение внутиридворовых территорий. Особенно это заметно в начале улицы около домов 3, 3А, 3Б, 5 и 5А. Фонари, по сути, освещают метровый кружок земли вокруг столба. Ни о каком комфорте и безопасности людей при таком освещении и речи быть не может. Как было отмечено начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Д.М. Шилиным, в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры с одной из профильных компаний. В ходе обсуждения необходимо будет понять цену вопроса.
Есть региональная программа, по которой муниципалитет обязан менять устаревшие светильники на современные энергосберегающие. К сожалению, массово поменять светильники за счёт городского бюджета возможности нет, правда есть другой вариант. Имеются так называемые энерго-сервисные контракты, по которым берётся определённый район города, рассчитываются затраты, которые с использованием энергосберегающих технологий получаются значительно ниже существующих ныне, а значит и бюджетные расходы после замены светильников ниже в разы. Затем за свои средства компания меняет устаревшую арматуру, и за счёт разницы оплаты за уличное освещение в перспективе, покрывает свои расходы и даже получает прибыль. Сейчас с одной из компаний ведутся расчёты, по замене светильников на улице Энтузиастов. Речь идёт о 350 светильников, запитанных от одной подстанции. Как только будут результаты этой работы, о ней будет сообщено жителям города. Правда, как было признано, положительных примеров подобной схемы по стране не так много. Тут даже добавить нечего.
Здание бывшего военкомата ранее было передано психиатрической больнице №14. От руководства этого учреждения было получено письмо о том, что они не планируют использовать этот объект для своих целей. Администрацией города принято решение о консервации здания и проведении аукциона по его продаже. Комитет по управлению имуществом в настоящее время готовит документы для возможности приватизации этого объекта. Вот и ещё один символ эпохи уходит с молотка.