Новости С Годом экологии, Дубна! Как известно, 2017 год Указом президента РФ объявлен Годом экологии, а это означает, что различные структуры, начиная с правительственных и заканчивая учреждениями дошкольного образования должны иметь свои экологические планы. Как выяснилось в ходе брифинга 11 апреля, конкретные планы на 2017 год, у администрации Дубны пока не готовы. Руководство городской администрации пообещало утвердить и выложить план мероприятий на 2017 год после 15 апреля на информационном ресурсе города. Есть надежда, что в одной из важнейших сфер жизни людей количество проблем удастся свести к минимуму. А пока… На нашем видео небольшие, не самые благополучные в экологическом отношении участки территории наукограда: у проходной НИИ «Атолл», около стоянки на ул. Вернова, берег озера в Парке семейного отдыха и набережная Волги. В общем, пока планов нет, а проблемы уже есть. На нашем видео небольшие, не самые благополучные в экологическом отношении участки территории наукограда: у проходной НИИ «Атолл», около стоянки на ул. Вернова, берег озера в Парке семейного отдыха и набережная Волги. В общем, пока планов нет, а проблемы уже есть. По случаям перекрытия дорог в городе тоже было дано разъяснение. Как оказалось, все эти бетонные блоки, цветочные вазоны, столбики и пр., появляются поперёк дорог по инициативе самих жителей, которых не устраивает сквозной проезд мимо подъездов их домов. Такие просьбы людей утверждаются специальным актом комиссии по безопасности дорожного движения в городской администрации. Получается, что строительство новых баррикад – дело рук самих жителей, так что - «смело, товарищи, в ногу». По случаям перекрытия дорог в городе тоже было дано разъяснение. Как оказалось, все эти бетонные блоки, цветочные вазоны, столбики и пр., появляются поперёк дорог по инициативе самих жителей, которых не устраивает сквозной проезд мимо подъездов их домов. Такие просьбы людей утверждаются специальным актом комиссии по безопасности дорожного движения в городской администрации. Получается, что строительство новых баррикад – дело рук самих жителей, так что - «смело, товарищи, в ногу». Жители улицы Энтузиастов уже несколько лет жалуются на неудовлетворительное освещение внутиридворовых территорий. Особенно это заметно в начале улицы около домов 3, 3А, 3Б, 5 и 5А. Фонари, по сути, освещают метровый кружок земли вокруг столба. Ни о каком комфорте и безопасности людей при таком освещении и речи быть не может. Как было отмечено начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Д.М. Шилиным, в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры с одной из профильных компаний. В ходе обсуждения необходимо будет понять цену вопроса. Жители улицы Энтузиастов уже несколько лет жалуются на неудовлетворительное освещение внутиридворовых территорий. Особенно это заметно в начале улицы около домов 3, 3А, 3Б, 5 и 5А. Фонари, по сути, освещают метровый кружок земли вокруг столба. Ни о каком комфорте и безопасности людей при таком освещении и речи быть не может. Как было отмечено начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Д.М. Шилиным, в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры с одной из профильных компаний. В ходе обсуждения необходимо будет понять цену вопроса. Есть региональная программа, по которой муниципалитет обязан менять устаревшие светильники на современные энергосберегающие. К сожалению, массово поменять светильники за счёт городского бюджета возможности нет, правда есть другой вариант. Имеются так называемые энерго-сервисные контракты, по которым берётся определённый район города, рассчитываются затраты, которые с использованием энергосберегающих технологий получаются значительно ниже существующих ныне, а значит и бюджетные расходы после замены светильников ниже в разы. Затем за свои средства компания меняет устаревшую арматуру, и за счёт разницы оплаты за уличное освещение в перспективе, покрывает свои расходы и даже получает прибыль. Сейчас с одной из компаний ведутся расчёты, по замене светильников на улице Энтузиастов. Речь идёт о 350 светильников, запитанных от одной подстанции. Как только будут результаты этой работы, о ней будет сообщено жителям города. Правда, как было признано, положительных примеров подобной схемы по стране не так много. Тут даже добавить нечего. Есть региональная программа, по которой муниципалитет обязан менять устаревшие светильники на современные энергосберегающие. К сожалению, массово поменять светильники за счёт городского бюджета возможности нет, правда есть другой вариант. Имеются так называемые энерго-сервисные контракты, по которым берётся определённый район города, рассчитываются затраты, которые с использованием энергосберегающих технологий получаются значительно ниже существующих ныне, а значит и бюджетные расходы после замены светильников ниже в разы. Затем за свои средства компания меняет устаревшую арматуру, и за счёт разницы оплаты за уличное освещение в перспективе, покрывает свои расходы и даже получает прибыль. Сейчас с одной из компаний ведутся расчёты, по замене светильников на улице Энтузиастов. Речь идёт о 350 светильников, запитанных от одной подстанции. Как только будут результаты этой работы, о ней будет сообщено жителям города. Правда, как было признано, положительных примеров подобной схемы по стране не так много. Тут даже добавить нечего. Здание бывшего военкомата ранее было передано психиатрической больнице №14. От руководства этого учреждения было получено письмо о том, что они не планируют использовать этот объект для своих целей. Администрацией города принято решение о консервации здания и проведении аукциона по его продаже. Комитет по управлению имуществом в настоящее время готовит документы для возможности приватизации этого объекта. Вот и ещё один символ эпохи уходит с молотка. Здание бывшего военкомата ранее было передано психиатрической больнице №14. От руководства этого учреждения было получено письмо о том, что они не планируют использовать этот объект для своих целей. Администрацией города принято решение о консервации здания и проведении аукциона по его продаже. Комитет по управлению имуществом в настоящее время готовит документы для возможности приватизации этого объекта. Вот и ещё один символ эпохи уходит с молотка.

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