Новости Перечень дорог для капремонта

(по микрорайонам). Cогласно утвержденному перечню в 2017 году в Дубне капитально отремонтируют следующие автодороги и их участки(по микрорайонам). ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ Ул. Центральная

Коммунальный проезд

Ул. Жуковского (от ул. Калинина до ул. Радужной)

Ул. Свободы (от ул. Володарского до ул. Октябрьской)

Ул. Октябрьская (от ул. Центральной до ул. Тверской)

Ул. Тверская

Ул. Карла Маркса

1-й Театральный проезд

2-й Театральный проезд

Ул. Макаренко

Проезд ул. Центральная – ул. Карла Маркса

Ул. Жуковского от тоннеля до Макаренко

Ул. Ленина

Ул. Спортивная

Ул. Володарского (от ул. Центральной до ул. Тверской)

Проезд от ул. Володарского до ул. Березняка (за магазином «Дикси») ИНСТИТУТСКАЯ ЧАСТЬ Ул. Мира (от ул. Мичурина до площади Мира)

Площадь Мира

Ул. Университетская (от ул. Ленинградской до поста ГИБДД)

Ул. Молодежная (до стадиона «Наука»)

Ул. Векслера

Ул. Курчатова (до ул. Ленинградской)

Ул. Мичурина (от д. 2 до пересечения с ул. Курчатова, от пересечения с ул. Мира до дома № 31)

Ул. Балдина (от д. 2 до проходной ЛФВЭ)

Ул. Ратмино (от ул. Балдина до храма)

Ул. Строителей (до ул. Векслера)

Ул. Сахарова (от ул. Дачной до ул. Джелепова)

Ул. Ленинградская (от д. 21 до ул. Университетской)

Ул. Вавилова, включая площадь вокзала «Дубна» ЧЕРНАЯ РЕЧКА Ул. Дачная

Ул. Интернациональная

Ул. Понтекорво

Ул. Вернова (от пр. Боголюбова до ул. Приборостроителей)

Ул. Понтекорво (проезд за АТАКом, включая три выезда на проспект у ТЦ «Бриз»)

Ул. Понтекорво (от ул. Дачной до ЗАГСа, включая площадь перед ЗАГС) БОЛЬШАЯ ВОЛГА Ул. Станционная (от ул. Дачная до ж/д переезда)

Ул. 9 Мая

Ул. Школьная

Ул. Энтузиастов

Ул. Луговая

Проезд от ул. Попова к дому № 5

Ул. Попова (от ул. Правды до пр. Боголюбова)

Проспект Боголюбова (от вокзала БВ, включая площадь, до ул. Вокзальной)

Проспект Боголюбова (от ул. Понтекорво до ул. Дачной)

Проспект Боголюбова (от ул. Правды к Станционной вдоль дома № 22)

Ул. Приборостроителей

Проезд от проспекта Боголюбова до ул. Энтузиастов вдоль дома № 3а, включая проезд к ул. Вернова

Ул. Правды

Проезд от ул. Вокзальной к зданию управления социальной защиты населения

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