С Днём Победы!

1 сентября 1939-го года с нападения гитлеровской Германии на Польшу началась Вторая мировая война. В этой войне по обе стороны фронта принимали участие армии 61 государства.

22 июня 1941 года фашисты вероломно напали на Советский Союз. Наша война с фашистами получила имя Великой Отечественной войны. Благодаря именно Советскому Союзу было остановлено наступление немецких войск. В ходе крупнейших сражений под Москвой, при прорыве блокады Ленинграда, битвы на Курской дуге и под Сталинградом был развеян миф о непобедимости немецкой армии.

Так необходимый в самые тяжёлые для СССР годы войны Второй фронт, англичане и американцы открыли только 6 июня 1944 года.

За всю историю человечества более кровопролитной войны не было. К тому же, это был первый военный конфликт, в ходе которого США применили против Японии ядерное оружие. Атомные бомбы американцы сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки.

По далеко не самым окончательным данным, в результате Второй мировой войны человечество не досчиталось 65 миллионов мирных жителей и военнослужащих. Более 27 миллионов погибших приходится на нашу страну. США потеряли во Второй мировой войне 418 000 человек.

Закончилась Великая Отечественная война 9 мая 1945 года подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии.

В нашем видео поздравление участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, полковника в отставке, Народного поэта Подмосковья Валентина Елисеевича